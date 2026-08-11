Microsofts Patch Tuesday -release van augustus 2026 behandelt 421 CVE's in Windows, Office, Azure, Exchange Server, SharePoint Server, Developer Tools en Microsoft Defender. Twee kwetsbaarheden springen eruit en verdienen direct aandacht: één waarvan bevestigd is dat die actief wordt misbruikt, en één die publiekelijk bekend is. Twee opnieuw gepubliceerde niet-Microsoft-CVE's die Windows TPM beïnvloeden, zijn ook gemarkeerd. Hier is onze kijk op waar je je eerst op moet richten.
Overzicht van Microsoft-patches voor augustus 2026
Zoals we in de meeste maanden zien, neemt Windows het grootste aandeel van deze release voor zijn rekening, met 236 verholpen kwetsbaarheden verspreid over 32 afzonderlijke updates. Office en Office 2016 bevatten elk 98 kwetsbaarheden, wat dezelfde onderliggende reeks problemen weerspiegelt die via twee verschillende servicemodellen wordt geleverd — cumulatieve updates voor momenteel ondersteunde Office-versies en afzonderlijke updates voor Office 2016. SharePoint Server en Developer Tools maken de lijst compleet met daarna de hoogste aantallen kwetsbaarheden: respectievelijk 30 en 26.
Hier is de release-uitsplitsing:
Productfamilie
Updates per product/versie
Aangepakte kwetsbaarheden
Afzonderlijke updates
Type update
Azure
1
17
15
Individueel
Defender
1
1
1
Cumulatief
Hulpprogramma's voor ontwikkelaars
1
26
36
Cumulatief
Exchange Server
1
7
4
Cumulatief
Office
1
98
11
Cumulatief (behalve 2016)
Office 2016
1
98
18
Individueel
Overig
1
6
4
Individueel
SharePoint Server
1
30
3
Cumulatief
Windows
1
236
32
Cumulatief
Als we nagaan waar de blootstelling van deze maand zich daadwerkelijk bevindt, zien we een vertrouwde reeks gebieden: kernonderdelen voor Windows-netwerken en -stuurprogramma's (DNS Server, DHCP Server, RRAS, SSTP, RMCAST, Telephony Service, Win32k), onderdelen voor documentverwerking in Office (Word, Excel, PowerPoint, Access en het gedeelde Graphics Component) en samenwerkingsplatforms (SharePoint Server en Exchange Server). Deze maand zien we ook een duidelijke concentratie van oplossingen in Developer Tools en .NET, wat het vermelden waard is als je organisatie interne build- of CI/CD-infrastructuur draait.
Omdat Office en Windows samen goed zijn voor meer dan driekwart van de verholpen kwetsbaarheden van deze maand, verwachten we dat het grootste deel van de patchvalidatie terechtkomt bij endpoint- en productiviteitsworkloads in plaats van bij serverinfrastructuur — al brengen de server-side fixes in SharePoint, Exchange en de kernservices voor Windows-netwerken door hun netwerkgerichte aard wel een extra groot risico met zich mee.
Zero-day-kwetsbaarheden en kwetsbaarheden die waarschijnlijker worden misbruikt
Elke maand letten we goed op CVE's waarbij Microsofts eigen signalen — openbaar bekende details of bevestigd misbruik — aangeven dat het risico in de praktijk groter is dan de ernstscore op basis van CVSS. Deze maand vallen twee kwetsbaarheden in die categorie:
CVE-ID
Titel
Opvallend item
CVE-2026-62832
Kwetsbaarheid voor bevoegdheidsverhoging in Windows User Profile Service
Publiek bekend
CVE-2026-68820
Windows Ancillary Function Driver for WinSock-kwetsbaarheid door bevoegdheidsverhoging
Exploitatie gedetecteerd
Voor CVE-2026-68820 is actieve exploitatie bevestigd en CVE-2026-62832 is openbaar bekend, wat betekent dat technische details al beschikbaar zijn die de ontwikkeling van exploits kunnen versnellen. Beide zijn elevatie-van-privilegekwetsbaarheden met de beoordeling Important in plaats van Critical — een goede herinnering dat we niet alleen op ernstbeoordelingen vertrouwen om de urgentie te bepalen. Deze twee kwetsbaarheden horen bovenaan de patchqueue van deze maand, ongeacht hun CVSS-gedreven label.
Kritieke kwetsbaarheden in augustus 2026
Onze beoordeling van deze release identificeert 43 kwetsbaarheden met het predicaat Critical, waarvan het overgrote deel remote code execution (RCE)-lekken zijn. Verschillende hebben invloed op netwerkgerichte infrastructuur die we vaak blootgesteld zien binnen of aan de rand van bedrijfsnetwerken:
CVE-ID
Betroffen component
Gevolg
CVE-2026-62817 / CVE-2026-62820 / CVE-2026-62878 / CVE-2026-65789
Windows DNS Server
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62819
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS)
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62818
Active Directory Certificate Services (AD CS)
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62815
Microsoft QUIC
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62816
Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST)
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62889
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62823
Windows DHCP Server
Uitvoering van externe code
CVE-2026-65791
Windows iSCSI Target Service
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62824
remote desktop client
Uitvoering van externe code
CVE-2026-62827 / CVE-2026-64921 / CVE-2026-65665
Microsoft SharePoint Server
Verhoging van bevoegdheden / uitvoering van externe code
CVE-2026-62911
Microsoft Exchange Server
Bevoegdheidsescalatie
De overige CVE's met een Critical-classificatie die we volgen, zijn geconcentreerd in Microsoft Office (Word, Excel en het gedeelde Graphics Component), waar deze maand meer dan een dozijn kritieke RCE-kwetsbaarheden voorkomen. Omdat verschillende van deze kwetsbaarheden invloed hebben op services die vaak worden blootgesteld aan niet-vertrouwde netwerken — met name DNS, RRAS en DHCP — zouden we patchvalidatie en -uitrol voor domeincontrollers, edge-servers en infrastructuur voor externe toegang als topprioriteit behandelen.
Hoe je prioriteit geeft aan patches van augustus 2026
Met 421 CVE's die moeten worden verwerkt, is een risicogebaseerde aanpak essentieel. Zo raden we aan om de release van deze maand te prioriteren.
Patch binnen 72 uur
Windows DNS Server, DHCP Server, RRAS, SSTP en RMCAST — kritieke RCE-kwetsbaarheden in netwerkgerichte services
Active Directory Certificate Services (AD CS) en Microsoft QUIC — Critical RCE die identiteits- en transportinfrastructuur treft
CVE-2026-68820 (WinSock AFD) en CVE-2026-62832 (User Profile Service) — respectievelijk actief misbruikt en openbaar bekend
SharePoint Server en Exchange Server — Critical-kwetsbaarheden in samenwerkingsplatformen met internetgerichte implementaties
Remote Desktop Client en iSCSI Target Service — kritieke RCE relevant voor infrastructuur voor externe toegang en opslag
Patch binnen 1-2 weken
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) — veelvoorkomende Critical- en Important-RCE-kwetsbaarheden waarvoor gebruikersinteractie vereist is
Developer Tools en .NET — relevant voor interne build-, CI/CD- en applicatie-infrastructuur
Windows Kernel, Win32k, NTFS en Telephony Service — kwetsbaarheden met de beoordeling Important en een brede aanwezigheid op endpoints
Reguliere patchcyclus
Windows-componenten met een lagere ernst die minder vaak blootgestelde services beïnvloeden
Kwetsbaarheden waarvoor lokale toegang of niet-standaardconfiguraties vereist zijn
Systemen waarvoor al compenserende maatregelen zijn getroffen (netwerksegmentatie, beperkte toegang, EDR-dekking)
Opnieuw gepubliceerde opvallende niet-Microsoft-CVE's
CNA
Tag
CVE
Veelgestelde vragen?
Tijdelijke oplossingen?
Mitigaties?
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6726
Ja
Nee
Nee
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6727
Ja
Nee
Nee
Beide opnieuw gepubliceerde CVE's hebben invloed op Windows TPM-implementaties (Trusted Platform Module) en worden gevolgd onder MITRE in plaats van onder Microsoft's eigen CNA. Voor geen van beide zijn momenteel gedocumenteerde workarounds of mitigerende maatregelen beschikbaar, waardoor het tijdig toepassen van patches het belangrijkste hersteltraject is zodra leveranciersupdates beschikbaar zijn. Zoals we elke maand opmerken wanneer deze langskomen, raden we aan om componenten van derden en firmwaregerelateerde componenten zoals TPM-stacks te behandelen als onderdeel van dezelfde workflow voor kwetsbaarheidsbeheer die je gebruikt voor patches op OS-niveau, in plaats van als een apart spoor met lagere prioriteit.
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