Nu Splashtop dit jaar zijn 20-jarig jubileum viert, bouwen we verder op dezelfde missie die ons vanaf het begin heeft geleid: teams helpen om eenvoudiger toegang te krijgen tot hun omgeving, die te beheren, te ondersteunen en te beveiligen. In de eerste helft van 2026 hebben we nieuwe updates geïntroduceerd voor endpointbeheer, endpointbeveiliging, ondersteuning op afstand en Foxpass Cloud Radius en PKI, om IT-teams te helpen beter inzicht te krijgen, risico's sneller op te lossen, toegangscontroles te versterken en meer van hun dagelijkse werk te automatiseren. Naarmate IT-omgevingen meer verspreid raken en de verwachtingen rond beveiliging blijven toenemen, hebben teams tools nodig waarmee ze snel kunnen werken zonder extra complexiteit toe te voegen.
Snellere sessies voor externe toegang
Ervaar een verbeterde kwaliteit en prestaties van sessies op afstand met een nieuwe AI-geoptimaliseerde codec voor soepelere sessies op afstand met minder bandbreedteverbruik.
Verbeteringen in patchbeheer, endpoint-zichtbaarheid en herstel
Splashtop blijft endpointbeheer beter bruikbaar maken door IT-teams te helpen inzicht, probleemoplossing, patchbeheer en externe toegang in één workflow te verbinden.
Overzicht van apparaatstatus: Beoordeel snel de status van endpoints voor OS-versies, schijfversleuteling, endpointbeveiliging, firewallstatus en meer, zodat je hiaten makkelijker kunt identificeren en prioriteiten kunt stellen voor actie (gefaseerde uitrol).
Richtlijnen voor het verhelpen van kwetsbaarheden: Krijg inzicht in de Windows KB's of macOS-versies die nodig zijn om kwetsbaarheden op te lossen, zodat teams het juiste hersteltraject kunnen bepalen en sneller kunnen handelen.
AI-patchsamenvattingen: Begrijp eenvoudig hoe belangrijk een patch is, welke bekende problemen en potentiële risico's er zijn, en welke signalen er uit echte implementaties komen, zodat teams slimmere uitrolbeslissingen kunnen nemen met minder giswerk.
Uitgebreid patchbeheer voor software van derden en aangepaste software: De dekking van softwarepatches is uitgebreid naar 200+ applicaties voor Windows en macOS, wat helpt beveiligingslekken te verkleinen die worden veroorzaakt door niet-gepatchte software van derden. Ondersteuning voor aangepaste softwarepakketten stelt teams ook in staat om niet-standaard of intern ontwikkelde applicaties te beheren binnen hetzelfde patchframework
Verbeteringen aan scripts en taken: Voer scripts en taken uit vanuit de Splashtop Business app, waaronder OS-updates en routinematige scripts, om tijd te besparen bij het beheren van endpoints.
Verbeteringen in de gebruikersinterface en het computerbeheer
Naarmate endpointomgevingen groeien, hebben IT-teams eenvoudigere manieren nodig om acties te automatiseren, apparaten te organiseren en dagelijkse workflows te stroomlijnen.
Nieuwe linkernavigatie: Navigeer gemakkelijker door de webconsole met bijgewerkte navigatie, zodat teams sneller toegang krijgen tot belangrijke workflows.
Aangepaste tags: Organiseer computers in flexibele subgroepen voor meer structuur en controle in de hele omgeving.
Uitgebreide endpointbeveiliging met AV en EDR
Splashtop blijft endpointbeveiligingsopties uitbreiden om klanten te helpen hun bescherming te versterken en securityworkflows dichter bij de dagelijkse IT-activiteiten te brengen.
CrowdStrike en SentinelOne -integraties: Breng inzicht in endpointbeveiliging naar de Splashtop-console, zodat teams de agentstatus kunnen monitoren, beveiligingsdetecties kunnen bekijken en sneller actie kunnen ondernemen vanuit dezelfde plek waar ze endpoints beheren en ondersteunen.
Online aankoop voor SentinelOne: Dankzij een soepelere online aankoopervaring kunnen in aanmerking komende klanten eenvoudiger SentinelOne AV/EDR-bescherming toevoegen naarmate hun behoeften groeien.
Foxpass-verbeteringen voor veilige toegang en Cloud PKI
Foxpass is de oplossing van Splashtop voor veilige Wi-Fi- en netwerktoegang. Recente verbeteringen in Foxpass geven organisaties meer mogelijkheden om authenticatie te versterken, apparaatafhankelijke toegang te verbeteren en certificaatbeheer te vereenvoudigen.
Toegangscontrole op basis van device posture: voeg apparaatvertrouwen toe aan Foxpass RADIUS, zodat organisaties toegangsbeslissingen kunnen nemen op basis van zowel gebruikersidentiteit als device posture.
Uitgebreide MDM-integraties: Uitgebreide ondersteuning voor Addigy en Iru Device Sync, samen met bestaande integraties zoals Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle en andere SCEP-geschikte oplossingen, helpt teams veilige toegang af te stemmen op gegevens uit apparaatbeheer.
Uitgebreide Cloud PKI-opties: Ondersteuning voor zowel Foxpass Advanced RADIUS-workflows als een zelfstandig Enterprise PKI-model, waardoor organisaties meer flexibiliteit krijgen voor op certificaten gebaseerde authenticatie en breder certificaatbeheer.
Verbeteringen in beveiliging, automatisering en controle voor Splashtop On-Prem
Updates voor Splashtop On-Prem helpen teams de toegangscontroles te versterken, meer endpointacties te automatiseren, patches met beter inzicht te beheren en het dagelijks beheer te vereenvoudigen.
Conditionele toegangscontrole: Voer controles op de apparaatstatus uit vóór externe sessies, zodat teams beter kunnen bepalen welke apparaten verbinding mogen maken.
Verbeteringen aan macOS-scripts en -taken: Voer scripts en taken uit op meerdere Mac-eindpunten om repetitief handmatig werk te verminderen en onderhoud op schaal te ondersteunen.
OS Patch Management: Scan, keur goed en implementeer Windows OS-patches met meer inzicht en controle in on-premises omgevingen.
Super Admin Role: Centraliseer het beheer van admins met uitgebreide rolmachtigingen om sterkere governance te ondersteunen.
Grant and Revoke System Management: Beheer privileges op systeemniveau eenvoudiger en beperk onnodige toegang.
Verbeterde Remote Command: Voer opdrachten betrouwbaarder uit voor probleemoplossing, diagnostiek en beheertaken, terwijl achterwaartse compatibiliteit behouden blijft.
Bestandsoverdracht via SSH: Beheer bestanden op SSH-machines rechtstreeks vanuit de client om workflows voor SSH-gebaseerde systemen te vereenvoudigen.
Aanvullende On-Prem-updates: Configureer opslag voor gecentraliseerde sessieopname, profiteer van verbeterde webapp- en UI-ervaringen, pas SOS voor Android aan, krijg toegang tot logboeken voor remote print en voltooi de eerste Gateway-configuratie eenvoudiger.
Vooruitkijken
Deze updates zijn erop gericht IT-teams te helpen sneller te werken, risico's te verlagen en endpoints met meer vertrouwen te beheren. Van gezondheidsinzichten en patchbeheer tot AI-gestuurde samenvattingen, endpointbeveiligingsintegraties, verbeteringen voor veilige toegang met Foxpass en verbeteringen voor On-Prem: Splashtop blijft meer zichtbaarheid, automatisering en controle samenbrengen in één platform. En we stoppen hier niet; in onze volgende releasecyclus komt er nog meer innovatie aan.
Bekijk onze openbare roadmap om te zien wat er hierna aankomt.
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