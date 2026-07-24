Externe toegang maakt het mogelijk voor medewerkers om vanaf elk apparaat en vanaf elke locatie verbinding te maken met hun werkcomputers, zodat ze overal kunnen werken. Die toegang brengt echter beveiligingsrisico's met zich mee als medewerkers geen veilige tools gebruiken.
Medewerkers moeten vanuit huis toegang hebben tot hun werkcomputers zonder te hoeven vertrouwen op onbeheerde tools, riskante omwegen of brede netwerktoegang die de cybersecurity in gevaar brengt. Dat wordt mogelijk gemaakt met een remote-accessoplossing van zakelijke kwaliteit, die geautoriseerde gebruikers veilige toegang tot hun computers geeft terwijl IT de controle behoudt.
Laten we dus eens kijken wat veilige remote access vereist, welke risico’s tijdelijke oplossingen kunnen creëren en hoe bedrijven veilig werken op afstand kunnen stimuleren.
Wat is de veiligste manier om op afstand verbinding te maken met een werkcomputer?
De veiligste manier om op afstand toegang te krijgen tot een werkcomputer is met een zakelijke remote-accessoplossing, zoals Splashtop. Een goed remote-accessprogramma bevat beveiligingsfuncties zoals end-to-end-encryptie, multifactorauthenticatie (MFA), gecentraliseerd toegangsbeheer, gebruikersrechten en sessiezichtbaarheid, zodat alleen geverifieerde, geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot specifieke apparaten en sessies op afstand veilig blijven.
Externe toegang mag niet breed en onbeperkt zijn. In plaats daarvan is specifieke, gecontroleerde externe toegang essentieel. Werknemers moeten toegang hebben tot hun werkcomputers en andere geautoriseerde apparaten, maar niet tot meer dan dat. IT-teams moeten op dezelfde manier machtigingen kunnen beheren, authenticatie kunnen afdwingen, activiteiten kunnen beoordelen en machtigingen kunnen aanpassen wanneer dat nodig is.
Een goede oplossing voor remote access moet medewerkers toegang geven tot de apparaten, bestanden en applicaties die ze nodig hebben voor hun werk, zonder kantoorcomputers of -netwerken voor iedereen bloot te stellen. Dit vereist een combinatie van accountbeveiliging, toegangscontroles en beleidsafdwinging, maar als het goed wordt gedaan, maakt het remote werken snel en efficiënt.
Waarom veelgebruikte tijdelijke oplossingen voor remote access risico's creëren
Maar waarom is gespecialiseerde remote access software zo belangrijk voor werken op afstand? Er zijn andere manieren om toegang te krijgen tot apparaten op afstand, maar daarvoor zijn omwegen of tools nodig die mogelijk niet zo veilig zijn. Sterker nog, er zijn verschillende bekende risico's verbonden aan deze veelgebruikte omwegen:
1. Directe blootstelling aan RDP kan het aanvalsoppervlak vergroten
Een veelgebruikte noodoplossing is om desktoptoegang rechtstreeks open te stellen voor het internet. Hoewel dit misschien een snelle en eenvoudige manier lijkt om externe toegang te bieden, brengt het onnodige beveiligingsrisico's en blootstelling van bedrijfssystemen met zich mee. Firewallregels en poortwijzigingen kunnen wat extra beveiliging bieden, maar ze zijn lastig om consistent en veilig te beheren, waardoor ze een minder dan betrouwbare optie zijn.
Kort gezegd is directe blootstelling van RDP een van de riskantste manieren om medewerkers toegang te geven tot kantoorcomputers en moet dit over het algemeen worden vermeden.
2. VPN-toegang kan breder zijn dan de gebruiker nodig heeft
Virtual Private Networks (VPN's) worden vaak gebruikt om medewerkers die op afstand werken te ondersteunen, maar ze zijn meestal ontworpen voor netwerktoegang in plaats van toegang tot een toegewezen computer. Wanneer medewerkers alleen hun kantoorapparaten nodig hebben, kan het bieden van brede netwerktoegang meer zijn dan nodig is en extra complexiteit en risico's creëren.
3. Remote desktoptools voor consumenten missen zakelijke beheeropties
Hoewel er verschillende consumententools voor externe toegang zijn, zijn deze uitsluitend ontworpen voor persoonlijk gebruik. Externe toegang voor bedrijven vereist sterker beheer, waaronder gecentraliseerde machtigingen, authenticatiecontroles, logging en de mogelijkheid om toegang te verwijderen of aan te passen wanneer rollen veranderen. Basale tools voor externe toegang die zijn ontworpen voor persoonlijk gebruik missen vaak de gecentraliseerde controles, logging en beleidsafdwinging die bedrijven nodig hebben.
4. Projecten voor virtuele desktops kunnen uitgebreider zijn dan deze use case vereist
Virtuele desktops en cloud-pc's lijken misschien een aantrekkelijke optie, omdat ze het fysieke apparaat volledig uit de vergelijking halen. Deze vereisen echter meestal extra infrastructuur, licenties, migratieplanning en beheer om goed te functioneren, vooral naarmate organisaties groeien. Bovendien kan volledig overstappen op virtuele desktops een dure en tijdrovende onderneming zijn voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in hun fysieke infrastructuur.
Wanneer bedrijven simpelweg veilige remote access nodig hebben tot bestaande kantoorcomputers, is een speciale remote access-oplossing veel praktischer dan virtuele desktops.
Waarom Splashtop de veiligere keuze is voor externe toegang tot kantoorcomputers
Als directe blootstelling van RDP, VPN-toegang, virtuele desktops en consumentgerichte remote desktop -tools niet voldoende zijn voor veilig werken op afstand, wat werkt dan wel? Als je veilige remote access voor je bedrijf wilt, biedt Splashtop het gebruiksgemak, de naadloze connectiviteit en de beveiliging op enterpriseniveau die je nodig hebt, zodat medewerkers en IT-teams op afstand toegang hebben tot apparaten terwijl ze thuis of onderweg werken, en onbevoegde gebruikers buiten de deur blijven.
1. Alleen toegang tot de toegewezen werkcomputer
Met Splashtop kunnen IT-teams elke gebruiker toegang geven tot zijn of haar werkcomputer zonder toegang te verlenen tot het bredere netwerk. Dit maakt naadloze externe connectiviteit mogelijk terwijl het netwerk veilig blijft, zodat medewerkers zich op hun werk kunnen richten.
2. Houd remote desktop-poorten van het openbare internet
Met Splashtop kunnen medewerkers veilig verbinding maken zonder toegang te openen tot een bredere omgeving. Hiermee verdwijnen de risico's van directe RDP-blootstelling en port-forwarding, waardoor de beveiliging verbetert en toegang vanaf elke locatie mogelijk blijft.
3. Geef IT centrale controle
IT-teams kunnen Splashtop gebruiken om gebruikers te beheren, apparaten toe te wijzen en authenticatie-instellingen af te dwingen vanuit één gebruiksvriendelijke console. Dit verbetert de controle en het beheer doordat alles wat IT-medewerkers nodig hebben op één veilige plek staat.
4. Ondersteun veilig en productief thuiswerken
Medewerkers hebben toegang tot de desktopomgeving, bestanden, applicaties en instellingen die ze al gebruiken op hun kantoorcomputer. Zo hebben gebruikers thuis een vertrouwde werkervaring, terwijl de toegang onder zakelijke controles blijft vallen.
Wat maakt externe toegang veilig?
Dat gezegd hebbende, wat maakt remote access met oplossingen zoals Splashtop dan zo veilig in vergelijking met andere vormen van toegang? Goede remote access-software bevat meerdere beveiligingsfuncties die zijn ontworpen om apparaten en gebruikersaccounts te beschermen, waaronder:
Multi-factor-authenticatie om gebruikers te verifiëren en de afhankelijkheid van wachtwoorden als enige vorm van accountbeveiliging te verminderen.
Versleutelde sessies op afstand om activiteiten en gegevens te helpen beschermen tijdens de overdracht.
Gebruikersgebaseerde machtigingen die ervoor zorgen dat medewerkers alleen toegang hebben tot goedgekeurde computers.
Gecentraliseerde beheerdersopties voor het toewijzen, wijzigen en intrekken van toegang wanneer gebruikersrollen veranderen.
Geen openbare blootstelling van poorten voor extern bureaublad.
Sessielogging om inzicht te geven in activiteiten en de gereedheid voor audits te verbeteren.
Endpoint patching om risico’s en kwetsbaarheden door verouderde software te verminderen.
Beveiligingsmaatregelen voor apparaten om devices op kantoor en op afstand te beschermen.
Snelle intrekking van toegang wanneer een medewerker van functie verandert of vertrekt.
Schaalbaar beheer voor teams met meerdere gebruikers en computers.
Hoe Splashtop je helpt om veilig op afstand toegang te krijgen tot een apparaat op kantoor
Efficiënt en betrouwbaar werken op afstand vereist een veilige oplossing voor externe toegang die is gebouwd voor zakelijk gebruik. Splashtop Remote Access helpt medewerkers om vanaf huis veilig verbinding te maken met hun toegewezen kantoorkantoren, terwijl bedrijven de controles krijgen die ze nodig hebben om de toegang te beheren.
1. Veilige externe toegang tot kantoorcomputers
Met de externe toegang van Splashtop kunnen medewerkers veilig verbinding maken met hun kantoorcomputers vanuit huis of onderweg. Hiermee hebben ze eenvoudig toegang tot hun projecten, bestanden, applicaties en gespecialiseerde software, zodat werken op afstand mogelijk is zonder brede netwerktoegang open te stellen.
2. Gecentraliseerd toegangsbeheer
Met Splashtop kunnen IT-teams gebruikers, machtigingen, verificatie-instellingen en apparaattoewijzingen beheren vanuit een gecentraliseerd dashboard. Dit helpt organisaties om regels en machtigingen voor externe toegang eenvoudig te beheren en om gebruikers gemakkelijk onboarden en te beheren wanneer medewerkers in dienst komen, vertrekken of van rol veranderen.
3. Inzicht in activiteit rond externe toegang
Splashtop biedt IT-teams inzicht in externe sessies en toegangsactiviteit, zodat ze kunnen zien wie wanneer welk apparaat heeft benaderd. Dit helpt bij het toezicht op werken op afstand en het identificeren van verdacht gedrag, en verbetert ook de auditgereedheid en IT-naleving.
4. Endpointbeheer met Splashtop AEM
Wanneer IT-teams meer zichtbaarheid en controle nodig hebben over beheerde endpoints, biedt Splashtop AEM mogelijkheden voor patchbeheer, inventarisatie, waarschuwingen en herstel. Dit helpt teams om kantoor- en externe apparaten up-to-date, bewaakt en beheersbaar te houden, ongeacht waar gebruikers werken.
Checklist voor veilige toegang tot kantoorcomputers
Dus, hoe zorg je ervoor dat je optimale beveiliging behoudt bij het gebruik van remote access? We hebben een handige checklist samengesteld voor het instellen van remote computer access; volg deze stappen en je kunt vol vertrouwen en veilig overal werken.
Zorg ervoor dat de toegang beperkt is tot goedgekeurde gebruikers, zodat onbevoegde gebruikers geen verbinding kunnen maken.
Zorg ervoor dat elke gebruiker alleen wordt toegewezen aan de computers die diegene nodig heeft.
Stel verplichte multifactorauthenticatie in.
Gebruik een remote access-oplossing met versleutelde sessies op afstand.
Zorg ervoor dat remote desktop-poorten niet zijn blootgesteld aan het openbare internet.
Laat IT de toegang centraal toewijzen en beheren.
Stel sessielogging in.
Patch en monitor kantoorapparaten.
Zorg ervoor dat toegang snel kan worden ingetrokken.
Voorkom dat gebruikers onnodige netwerktoegang krijgen.
Krijg veilige externe toegang tot je kantoorcomputer met Splashtop
Veilige externe toegang moet medewerkers in staat stellen verbinding te maken met hun werkapparaten zonder poorten voor extern bureaublad bloot te stellen, brede netwerktoegang te verlenen of te vertrouwen op onbeheerde tools. Met de juiste oplossing voor externe toegang kun je veilig overal werken met hetzelfde gemak en dezelfde gebruiksvriendelijkheid als op kantoor, terwijl accounts en apparaten beschermd blijven.
Splashtop Remote Access biedt bedrijven een veilige oplossing met hoge prestaties waarmee medewerkers vanaf thuis toegang krijgen tot hun kantoorcomputers. Het biedt veilige externe connectiviteit tussen apparaten en besturingssystemen, met versleutelde externe sessies en gecentraliseerde IT-beheeropties. Met gecentraliseerde IT-beheeropties kunnen IT-teams eenvoudig beveiligingsinstellingen, gebruikers en activiteiten beheren om netwerken veilig te houden.
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