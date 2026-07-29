Naarmate endpointomgevingen meer verspreid raken, voegen IT-teams vaak tools toe om specifieke problemen op te lossen, zoals patching, inventarisatie, externe toegang, monitoring, ticketing en rapportage. Elke tool kan een doel dienen, maar wanneer die systemen niet met elkaar verbonden zijn, wordt endpointbeheer lastiger te coördineren.
Wanneer endpointgegevens, patching, probleemoplossing, toegang op afstand en rapportage verspreid zijn over losstaande systemen, wordt elk daarvan omslachtiger en duurder. Dus hoe kunnen IT-teams wildgroei aan tools aanpakken en hun endpointbeheer verbeteren? Laten we dit verkennen.
Wat tool sprawl betekent in endpointbeheer
Tool sprawl ontstaat wanneer IT-teams op te veel losse systemen moeten vertrouwen om endpointtaken te beheren. Omdat deze tools niet geïntegreerd zijn en geen informatie met elkaar delen, moeten technici voortdurend tussen systemen schakelen om zelfs eenvoudige taken uit te voeren, waardoor belangrijke context of gegevens kunnen ontbreken.
Het probleem is niet alleen het aantal tools dat een team heeft. Het gaat erom hoeveel er nodig zijn om één enkele endpointworkflow te voltooien, omdat routinewerk daardoor verandert in coördinatieproblemen.
Je IT-team kan bijvoorbeeld last hebben van een wildgroei aan tools als ze het volgende hebben:
Eén tool voor inventaris
Eén tool voor patchstatus
Eén tool voor remote access
Eén tool voor meldingen of monitoring
Eén tool voor rapportage of ticketing
Afzonderlijke scripts of handmatige stappen voor herstel
Wanneer al deze tools niet met elkaar verbonden zijn, worden reguliere workflows een ingewikkelde reeks losse taken waarbij je voortdurend tussen programma's moet schakelen.
Waarom losstaande tools endpointwerk vertragen
Losstaande tools zijn meer dan alleen vervelend of onhandig, want ze kunnen leiden tot ernstige prestatie- en efficiëntieproblemen. Toolsprawl zorgt voor verschillende obstakels bij endpointbeheer, waaronder:
1. Elke overdracht zorgt voor wrijving
Telkens wanneer een technicus tussen tools moet schakelen, informatie opnieuw moet controleren en de context opnieuw moet opbouwen, kost dat kostbare tijd die beter besteed kan worden aan het helpen van de eindgebruiker met diens problemen. Dit vertraagt niet alleen elke taak, maar zorgt ook voor extra kansen op fouten en vormt een serieuze belemmering voor de productiviteit.
2. Endpointgegevens worden minder betrouwbaar
Wanneer gegevens zoals inventaris, patchstatus, apparaatstatus en herstelgeschiedenis allemaal in afzonderlijke systemen worden bewaard, kan het lastig zijn om te bepalen welke het meest accuraat en actueel is. Daardoor zijn de gegevens minder betrouwbaar en lastiger te verifiëren, wat tot verdere vertragingen kan leiden of agents verouderde informatie kan geven om mee te werken.
3. Handmatige opvolging neemt toe
Met niet-gekoppelde tools moeten IT-teams handmatig controleren of acties goed zijn uitgevoerd, systemen bijwerken of stappen in een workflow activeren. Terwijl een verbonden, geïntegreerde toolstack deze acties automatisch kan activeren, zorgt wildgroei aan tools alleen maar voor meer complexiteit en handmatig werk.
Hoe wildgroei aan tools teams reactief houdt in plaats van proactief
Een van de grootste problemen van te veel verschillende tools is dat het lastig wordt om problemen te identificeren, prioriteren en op te lossen. Daardoor kunnen kleine problemen snel escaleren en uitgroeien tot dringend onderhoudswerk.
Wildgroei aan tools kan leiden tot meerdere onderhoudsproblemen, waaronder:
Patchfouten kosten meer tijd om te lokaliseren en te verifiëren.
Kwetsbaarheden zijn lastiger te prioriteren wanneer risico-, apparaatstatus- en herstelgegevens verspreid zijn over verschillende tools.
Problemen met de apparaatgezondheid worden laat ontdekt, vaak pas nadat de schade al is aangericht.
Remediatie is afhankelijk van handmatige afstemming in plaats van automatisering.
Technici besteden meer tijd aan het schakelen tussen tools dan aan het oplossen van problemen.
Uit onderzoek van Splashtop blijkt dat gefragmenteerde workflows een van de redenen zijn waarom veel IT-teams blijven steken in een tussenfase van gedeeltelijke automatisering. Tools zijn misschien aanwezig, maar losgekoppelde workflows kunnen het dagelijkse endpointwerk reactief houden.
Waarom tool sprawl automatisering minder betrouwbaar maakt
Sterker nog, een wirwar aan tools kan een groot obstakel vormen voor automatisering, waardoor de efficiëntie en betrouwbaarheid afnemen. Daardoor zullen organisaties die geautomatiseerd endpointbeheer zoeken moeite hebben om de volledige voordelen ervan te benutten, en mogelijk zelfs meer tijd kwijt zijn aan het omgaan met een wirwar aan tools dan ze met automatisering besparen.
Er zijn verschillende redenen waarom een wildgroei aan tools goede automatisering in de weg staat, waaronder:
1. Automatisering heeft duidelijke zichtbaarheid nodig
Wanneer IT-teams automatiseringstools implementeren, moeten ze kunnen zien welke taken automatisch zijn uitgevoerd, welke apparaten zijn beïnvloed en of de taak is geslaagd. Toolsprawl maakt dit veel lastiger, omdat taken vaak moeten worden uitgevoerd op meerdere apparaten die niet met elkaar communiceren, waardoor het zicht daarop op zijn best beperkt blijft.
2. Automatisering vereist consistente workflows
Wanneer workflows over verschillende tools zijn verdeeld, wordt automatisering veel lastiger te beheren en veel minder schaalbaar. Automatiseringstools vereisen consistente workflows die soepel van stap naar stap verlopen, wat niet mogelijk is wanneer ze toegang moeten hebben tot niet-gekoppelde oplossingen.
3. Automatisering heeft controle nodig
IT-teams hebben stevige controle nodig over hun automatiseringssoftware, waaronder beleidscontroles, afbakening, goedkeuringen, logging en rapportage. Zonder die controle kunnen ze er niet zeker van zijn dat de automatiseringstools betrouwbaar zijn, vooral in grotere omgevingen. Wildgroei aan tools maakt dit controleniveau buitengewoon moeilijk.
Hoe betere endpointworkflows eruitzien
Dus als een wirwar aan tools leidt tot slechte workflows en gebrekkig endpointbeheer, wat is dan het alternatief? Een goede endpointworkflow moet gestroomlijnd en verbonden zijn, met duidelijke zichtbaarheid en controle in elke stap. Het eindresultaat moet het volgende omvatten:
Verbind inzicht met actie: Goed endpointbeheer omvat zowel inzicht in endpoints als de mogelijkheid om snel te handelen. Teams moeten van het identificeren van een probleem naar het oplossen ervan kunnen gaan zonder voortdurend tussen tools te schakelen.
Verminder dubbele gegevenscontroles: Een geconsolideerde endpointbeheerworkflow houdt alle belangrijke informatie op één gemakkelijk toegankelijke plek. Belangrijke informatie zoals endpointstatus, patchinformatie en herstelresultaten moet eenvoudig te verifiëren zijn zonder dat je meerdere bronnen hoeft te controleren.
Standaardiseer herhaalbare workflows: Taken moeten worden gestandaardiseerd zodat ze met een eenvoudige workflow kunnen worden uitgevoerd, vooral wanneer ze worden geautomatiseerd. Daarom moeten veelvoorkomende taken zoals patching, herstel, rapportage en remote support binnen het hele bedrijf volgens consistente processen verlopen.
Gebruik automatisering met duidelijke controles: Automatisering is een waardevol hulpmiddel om snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid te verbeteren, maar vereist ook robuuste controles. Automatisering moet zichtbaarheid, afbakening, goedkeuringen (waar nodig) en rapportage van resultaten omvatten om effectiviteit en consistente resultaten te waarborgen.
Geef prioriteit aan workflows, niet alleen aan tools: De juiste tool voor de taak hebben is slechts de helft van de uitdaging; goede workflows zijn ook essentieel voor endpointbeheer. Onthoud: het doel is om frictie in het werk zelf te verminderen, vooral bij taken met een hoog volume zoals patching, probleemoplossing en onderhoud.
Hoe Splashtop AEM helpt endpoint-toolsprawl te verminderen
Goed endpointbeheer vereist een uniforme oplossing die endpointactiviteiten samenbrengt in een verbonden workflow, compleet met zichtbaarheid, controle en automatisering. Daar komt Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) om de hoek kijken.
Splashtop AEM biedt automatisering en controle in endpointomgevingen, waaronder patchbeheer, CVE-gebaseerde inzichten, voorraadrappportage en herstel. Dit helpt wildgroei aan tools te verminderen door belangrijke workflows voor endpointbeheer op één plek samen te brengen, terwijl de zichtbaarheid, snelheid en opvolging verbeteren.
Splashtop AEM omvat:
Gecentraliseerd overzicht over endpoints, zodat alles vanaf één plek kan worden beheerd
Beheer van OS- en patches van derden om beschikbare updates te helpen identificeren, implementatie te automatiseren en de patchstatus op endpoints te volgen.
Inzichten in kwetsbaarheden op basis van CVE's om teams te helpen kwetsbaarheden van endpoints te identificeren en te prioriteren.
Inventarisrapportage, inclusief hardware-, software- en OS-versies.
Op beleid gebaseerde automatisering en herstel om problemen aan te pakken en apparaten veilig te houden in overeenstemming met het bedrijfsbeleid.
Workflows voor remote support die zijn gekoppeld aan endpointbeheer, zodat agents snel problemen kunnen oplossen en ondersteuning kunnen bieden op externe apparaten, vanaf elke locatie.
Daardoor kunnen IT-teams het aantal tooloverdrachten verminderen, de zichtbaarheid verbeteren en actie ondernemen zonder dat ze alles handmatig hoeven op te volgen.
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Een wirwar aan tools kan het overzicht versnipperen, automatisering belemmeren en van herstel een langdurige worsteling maken. Wanneer IT-medewerkers voortdurend moeten schakelen tussen losstaande tools, lijdt hun werk daaronder en vertraagt de efficiëntie in de hele organisatie.
Het onderzoeksrapport van Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, laat zien hoe gefragmenteerde workflows endpointbeheer beïnvloeden en wat teams kunnen doen om over te stappen op proactievere, geautomatiseerde processen.
Download het onderzoeksrapport van Splashtop en ontdek hoe losstaande tools bijdragen aan reactief endpointwerk en welke stappen teams kunnen helpen om toe te werken naar meer verbonden, proactieve processen.