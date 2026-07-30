Wanneer je investeert in software voor remote support, wil je er zeker van zijn dat je waar voor je geld krijgt. Het vergelijken van prijzen kan echter lastig zijn, omdat wat leveranciers aanbieden en hoe ze daarvoor rekenen enorm kan verschillen.
Doordat elke leverancier kosten rekent op basis van verschillende eenheden, zoals technici, gebruikers, endpoints, sessies of functieniveaus, kan zelfs een laag geadverteerde prijs uiteindelijk aanzienlijk duurder uitvallen. Voor veel organisaties, waaronder IT-teams en MSPs, biedt prijsstelling op basis van gelijktijdig gebruik door technici de meeste flexibiliteit, maar hoe weten ze zeker dat ze dat ook krijgen?
Laten we daarom de meest voorkomende prijsmodellen op een rij zetten, bekijken hoe elk model de totale kosten beïnvloedt en hoe je het model vindt dat het beste past bij hoe je teams werken.
Hoe wordt software voor remote support doorgaans geprijsd?
Remote support wordt doorgaans geprijsd op basis van specifieke eenheden, zoals het aantal technici, ondersteunde gebruikers, beheerde apparaten, gelijktijdige sessies of functies die in het abonnement zijn inbegrepen. Sommige leveranciers combineren meerdere van deze eenheden, zoals een prijs op basis van het aantal ondersteunde gebruikers en functies, of apparaten en gelijktijdige sessies.
1. Prijzen per technicus
Bij een prijsplan per technicus heeft elke technicus een eigen licentie nodig. Wanneer een andere technicus toegang op afstand nodig heeft, stijgen de kosten dienovereenkomstig. Dit maakt het een eenvoudig prijsplan voor kleine, vaste teams, maar het wordt omslachtiger en duurder voor organisaties met wisseldiensten, incidentele gebruikers, parttime technici, enzovoort.
2. Prijs per gebruiker
Een prijsmodel per gebruiker is niet gebaseerd op het aantal technici dat remote support levert, maar op de eindgebruikers die deze ontvangen. Deze prijsstelling is gekoppeld aan elke werknemer of eindgebruiker die mogelijk remote support nodig heeft, waardoor de kosten snel kunnen oplopen in organisaties met een groot aantal medewerkers, zelfs als ze maar een klein IT-team hebben.
Wanneer een organisatie remote IT-supportsoftware aanschaft, moet ze nagaan of met 'user' een technicus, beheerder, ondersteunde medewerker of accounthouder wordt bedoeld; het antwoord kan een grote invloed hebben op de prijs.
3. Prijsstelling per apparaat of endpoint
Met een abonnement per apparaat rekenen leveranciers kosten op basis van het aantal computers, servers of andere endpoints dat in het abonnement is opgenomen, ongeacht hoeveel medewerkers ze gebruiken of hoeveel technici er toegang toe nodig hebben.
Dit model werkt goed voor vaste apparaatparken die blijvende onbeheerde toegang vereisen. Wanneer teams echter grote of veranderende apparaatpopulaties ondersteunen, kan de prijsstelling minder efficiënt worden, vooral als je mobiele apparaten, virtuele machines, inactieve apparaten enzovoort meerekent.
4. Prijsstelling op basis van gebruik of per sessie
Met een prijsmodel op basis van gebruik betalen bedrijven op basis van hoeveel ze de oplossing gebruiken, niet op basis van hoeveel gebruikers of endpoints ze hebben. De prijs kan afhangen van het aantal sessies, de sessieduur, supportminuten of andere verbruiksstatistieken.
Voor organisaties die slechts af en toe behoefte hebben aan remote support, kan dit een kosteneffectief plan zijn. Veranderende vraag kan er echter voor zorgen dat de maandelijkse kosten moeilijk te voorspellen zijn. Organisaties moeten ook alert zijn op minimale afnameverplichtingen, gebruikslimieten en meerkosten bij overschrijding die onverwachte uitgaven kunnen veroorzaken.
5. Prijzen voor gelijktijdige technici
Prijzen op basis van gelijktijdige technici lijken op prijzen per technicus, met dit verschil dat organisaties, in plaats van voor elke technicus te betalen, licenties nemen voor een maximaal aantal technici dat tegelijkertijd support op afstand kan bieden. Daardoor kunnen grotere IT-teams en MSPs een kleinere pool van gelijktijdige licenties delen, waardoor de totale kosten per medewerker dalen.
Dit model stemt de prijs af op de daadwerkelijke ondersteuningsvraag in plaats van op de teamgrootte, waardoor het een kosteneffectieve keuze is voor helpdesks, gedistribueerde IT-teams, MSPs en organisaties met ploegendienstdekking.
Welke factoren beïnvloeden de totale kosten van software voor support op afstand?
Houd er rekening mee dat de prijseenheid slechts een deel van de totale kosten is. Er zijn andere factoren die van invloed zijn op hoeveel bedrijven betalen en die ook moeten worden meegenomen in de besluitvorming, vooral bij het berekenen van de totale kosten. Dit zijn onder andere:
Totaal aantal technici.
Aantal technici dat gelijktijdig werkt.
Aantal ondersteunde of beheerde endpoints.
Vereisten voor ondersteuning met en zonder toezicht.
Aantal gelijktijdige sessies op afstand.
Ondersteunde besturingssystemen en apparaattypen.
Vereiste beveiligings- en beheerderscontroles.
Integraties met servicedesk, ticketing, PSA of ITSM.
Sessie-opnamen, auditlogs en rapportage.
Tools voor bestandsoverdracht, externe opdrachtuitvoering en beheer op de achtergrond.
Add-ons voor endpointbeheer en -beveiliging.
Cloud- of on-premisesimplementatie.
Standaard- versus premiumsupport.
Maandelijkse versus jaarlijkse facturering.
Kosten voor implementatie, onboarding en training.
Verlengingsprijzen en minimale contractvoorwaarden.
Elk van deze factoren heeft niet alleen invloed op de prijs, maar ook op de totale waarde. Een oplossing met bestandsoverdracht, ticketingintegraties en sterke beveiliging kost bijvoorbeeld bijna altijd meer dan een oplossing zonder die functies, maar dat komt doordat die meer totale waarde biedt. Beslissers moeten de volledige jaarlijkse kosten berekenen op de schaal die ze verwachten te gebruiken (in plaats van maandprijzen op instapniveau te vergelijken) en kijken wat de meeste waarde biedt voor de prijs.
Hoe beïnvloeden attended en unattended support de prijs?
Houd er rekening mee dat niet alle software voor ondersteuning op afstand dezelfde functies en mogelijkheden biedt. Een belangrijk onderscheid is of ze zowel ondersteuning met toezicht als zonder toezicht bieden, of slechts één van beide. Leveranciers van ondersteuning op afstand kunnen deze workflows verschillend bundelen of prijzen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de totale kosten.
Bemande ondersteuning op afstand
Remote support met eindgebruikersbegeleiding is een sessie waarbij de eindgebruiker aanwezig is, de verbinding start of goedkeurt en een technicus toegang geeft tot het apparaat.
Bij remote support met begeleiding kunnen leveranciers de prijs baseren op technici, gelijktijdige technici, sessies of abonnementsniveaus, al laten sommige abonnementen technici een onbeperkt of variërend aantal apparaten met begeleiding ondersteunen. Dit maakt het een waardevolle optie voor klantenservice, employee help desks en Bring-Your-Own-Device-omgevingen (BYOD), omdat agents hiermee indien nodig remote sessies kunnen starten voor elk aantal endpoints.
Onbemande ondersteuning op afstand
Onbeheerde remote support biedt daarentegen vooraf geautoriseerde toegang tot apparaten op afstand wanneer gebruikers niet aanwezig zijn. Hiervoor worden de toegangsrechten voor remote access vooraf verleend, zodat de technicus snel verbinding kan maken met het apparaat zonder dat iemand aanwezig hoeft te zijn om een code in te voeren of de verbinding goed te keuren.
Voor unattended remote support beperken leveranciers doorgaans het aantal computers of endpoints waartoe agents toegang hebben. Deze capaciteit kan zijn inbegrepen bij een technicuslicentie, worden verkocht in endpointbundels of apart worden geprijsd op basis van het aantal beheerde apparaten. Kopers moeten nagaan hoeveel apparaten permanente toegang nodig hebben, zodat ze een passend abonnement kunnen kiezen, in plaats van elk ondersteund apparaat aan te melden.
Waarom kopers beide samen moeten beoordelen
Hoewel het misschien lijkt alsof bedrijven moeten kiezen tussen attended en unattended access, zijn in veel gevallen beide nodig. IT-teams hebben vaak zowel attended access nodig voor probleemoplossing en ondersteuning als unattended access om apparaten te beheren waarbij meestal geen gebruikers aanwezig zijn, zoals servers of kiosken.
Daarom is het belangrijk om te controleren of beide in hetzelfde abonnement zijn opgenomen. Zo niet, dan kan dit extra kosten met zich meebrengen doordat je aparte producten, endpoint-pakketten of functie-upgrades moet aanschaffen.
Onthoud: het beste prijsmodel is het model dat aansluit op de supportworkflows en behoeften van je team, niet alleen het model met de laagste geadverteerde kosten.
Waarom prijzen per gelijktijdige technicus vaak meer waarde bieden
Hoewel elk bedrijf andere behoeften heeft op het gebied van support op afstand, biedt gelijktijdige technicuspricing vaak meer waarde voor teams waarvan de technici niet allemaal tegelijkertijd support verlenen. Gelijktijdige pricing helpt ervoor te zorgen dat bedrijven betalen voor de support op afstand die ze nodig hebben en gebruiken, in plaats van te betalen op basis van het totale aantal technici of endpoints dat ze hebben, waardoor het een kosteneffectief model is.
Prijzen op basis van gelijktijdige technici hebben veel voordelen, waaronder:
1. Je betaalt voor actieve supportcapaciteit
Bij pricing op basis van gelijktijdige technici betalen organisaties voor het aantal technici dat tegelijkertijd actief remote support verleent, in plaats van voor elke technicus afzonderlijk te betalen. Zo sluit de prijs aan op de werkelijke operationele behoefte, zonder dat volledige licenties moeten worden aangeschaft voor mensen die slechts af en toe toegang nodig hebben.
2. Grotere teams kunnen dezelfde licentiepool delen
Bij prijsplannen voor gelijktijdige technici betalen bedrijven voor een pool van licenties die gedeeld kunnen worden door technici, teams in verschillende diensten, locaties en escalatiegroepen. Dit betekent dat technici licenties uit die pool kunnen delen, in plaats van dat iedereen een eigen licentie nodig heeft, en dat het toevoegen van een technicus niet per se vereist dat je een nieuwe licentie koopt.
3. Kosten schalen mee met de werklast in plaats van met het personeelsbestand
Bedrijven met prijsplannen op basis van gelijktijdige technici kunnen opschalen wanneer de vraag naar hun werklast toeneemt, in plaats van elke keer wanneer ze een nieuwe medewerker of endpoint erbij krijgen. Zo ontstaat er een duidelijker verband tussen het supportvolume en de softwarekosten, waardoor budgetteren voorspelbaarder wordt en opschalen betaalbaarder naarmate IT-teams en MSPs groeien.
4. Gelijktijdige licenties ondersteunen teams die in shifts werken
Veel bedrijven en MSPs hebben technici die op verschillende tijden werken, waaronder ochtend-, avond-, nacht- en regionale diensten. Met licentieplannen voor gelijktijdige technici hoeven bedrijven alleen te betalen voor de agents die ze per dienst nodig hebben, in plaats van in totaal. Zo blijven licenties redelijk en betaalbaar, in plaats van gebaseerd op het aantal medewerkers.
Voorbeeld van gelijktijdige technicusprijzen
Met alle factoren die meespelen bij de prijsstelling kan het lastig zijn om te berekenen wat de totale kosten zullen zijn. Laten we daarom naar een hypothetische situatie kijken en zien hoe we kunnen bepalen wat hiervoor de beste prijsaanpak is.
In dit scenario heeft een bedrijf 20 technici, verdeeld over meerdere shifts. Bij hun gemiddelde supportvolume hoeven er doorgaans niet meer dan vijf technici tegelijk support op afstand te bieden.
Dus, hoe verhouden de prijsmodellen zich tot elkaar?
Prijsaanpak
Licenties die het team mogelijk nodig heeft
Wat bepaalt de kosten
Prijs per vaste technicus
20
Elke technicus die de software kan gebruiken, ongeacht wanneer of met hoeveel tegelijk.
Prijzen per gelijktijdige technicus
5
Het maximale aantal technici dat gebruikers gelijktijdig ondersteunt.
Prijs per apparaat
Varieert per omvang van het apparaatpark
Aantal geregistreerde of beheerde endpoints.
Op gebruik gebaseerde prijzen
Verschilt per maand
Sessiesvolume, -duur of -verbruik.
Gezien deze factoren kunnen we zien dat het prijsmodel voor gelijktijdige technici het beste lijkt aan te sluiten op hun workloads. In dit geval willen ze een aantal licenties aanschaffen dat aansluit op de normale vraag, drukke periodes en een redelijke mate van dekking voor het geval er onverwachte problemen optreden.
Voor dit team zouden prijzen op basis van gelijktijdige technici waarschijnlijk meer waarde bieden dan elke technicus afzonderlijk licentiëren, terwijl het voorspelbaarder blijft dan prijzen op basis van gebruik.
Wanneer is gelijktijdige prijsstelling voor technici het meest logisch?
Dat is zeker niet het enige scenario waarin prijsstelling op basis van gelijktijdige technici optimaal is. Er zijn verschillende situaties waarin het voordeliger is om te betalen voor een maximum aantal gelijktijdige technici, in plaats van per endpoint of per technicus.
Gelijktijdige prijzen werken bijzonder goed in verschillende scenario's en omgevingen, waaronder:
Helpdesks met meer technici dan gelijktijdige supportsessies.
IT-teams die in meerdere shifts werken, zodat er maar een paar technici tegelijk nodig zijn.
MSPs met technici die meerdere klantomgevingen ondersteunen, waarbij betalen per endpoint al snel te duur zou worden.
Verspreide teams die in verschillende regio's of tijdzones werken.
Organisaties met parttime of incidenteel supportpersoneel, die niet allemaal tegelijk zullen werken.
Teams met gespecialiseerde escalatietechnici.
Servicedesks waar de supportvraag gedurende de dag verandert.
Groeiende teams die personeel willen toevoegen zonder automatisch meer licenties nodig te hebben.
Hoewel prijsstelling per apparaat de voorkeur kan hebben voor organisaties die een vaste vloot onbeheerde endpoints beheren, is prijsstelling op basis van gelijktijdige technici vaak flexibeler voor teams met roulerende technici, meerdere diensten of een veranderende supportvraag.
Zo vergelijk je prijzen van remote support-software
Wanneer je software voor support op afstand evalueert om de beste oplossing voor je bedrijf te vinden, kan het lastig zijn om te weten waar je moet beginnen of waar je op moet letten. Om daarbij te helpen, hebben we een handige stapsgewijze gids gemaakt om softwareopties en prijsplannen te vergelijken:
Bepaal de factureerbare eenheid: Eerst moet je weten waarvoor je betaalt. Bepaal of de leverancier kosten rekent per technicus, gebruiker, endpoint, sessie, gelijktijdige technicus of een combinatie daarvan (en onthoud: er is een verschil tussen “per technicus” en “per gebruiker”).
Schat gelijktijdig gebruik door technici in: Vervolgens wil je bepalen hoeveel technici er tijdens normale en piekperioden daadwerkelijk tegelijkertijd remote support zullen bieden. Dit helpt je te bepalen hoeveel licenties je nodig hebt en wat het prijsverschil zal zijn tussen een abonnement “per technicus” en een abonnement “per gelijktijdige technicus”.
Bereken de vereiste capaciteit voor unattended apparaten: Niet alle endpoints hebben unattended support nodig. Tel de apparaten die permanente unattended toegang nodig hebben en controleer hoe de leverancier die endpoints bundelt, zodat je zeker weet dat je de toegankelijkheid krijgt die je nodig hebt.
Controleer wat het basisabonnement omvat: Ga er niet van uit dat het basisabonnement alles bevat wat je nodig hebt. Controleer of het attended en unattended toegang biedt, gelijktijdige sessies, platformondersteuning voor de apparaten die je gebruikt, beheertools, rapportage en integraties met de tools die je teams nodig hebben.
Voeg vereiste upgrades en add-ons toe: Als er functies zijn die niet in het basisabonnement zijn inbegrepen, kun je die mogelijk als add-ons krijgen. Kijk naar hogere tiers, endpointpakketten, beveiligingsfuncties, service desk-mogelijkheden, endpointbeheertools of premium support die de functies bevatten die je nodig hebt, en bekijk wat dat betekent voor de prijs.
Zet elke offerte om naar een jaarlijkse kostprijs: Het is belangrijk om te kijken hoeveel je elk jaar uitgeeft. Vergelijk de maandelijkse en jaarlijkse aanbiedingen en kijk hoeveel elk kost over dezelfde contractperiode om te bepalen wat de beste waarde biedt.
Toekomstige groei modelleren: Vooruit plannen is ook belangrijk, vooral voor groeiende bedrijven. Bereken wat het abonnement zou kosten met meer technici, meer endpoints en een hogere gelijktijdige supportvraag, en bekijk hoe het meegroeit wanneer je behoeften veranderen.
Controleer contract- en verlengingsvoorwaarden: Laat je niet verrassen door de kleine lettertjes. Controleer op voorwaarden zoals factureringsfrequentie, minimale afnameverplichtingen, wijzigingen bij verlenging, annuleringsregels en limieten die extra kosten kunnen veroorzaken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Veelgemaakte fouten bij prijzen voor remote support
Dat gezegd hebbende, zijn er enkele fouten die organisaties en besluitvormers kunnen maken bij het beoordelen van oplossingen en prijsplannen voor remote support. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze veelvoorkomende misstappen om ze te voorkomen.
Veelgemaakte prijsfouten zijn onder meer:
Geadverteerde vanafprijzen vergelijken zonder de abonnementslimieten op elkaar af te stemmen, wat ertoe kan leiden dat je meer betaalt dan verwacht of niet het benodigde aantal licenties ontvangt.
Ervan uitgaan dat “per user” bij alle leveranciers hetzelfde betekent, terwijl het bij sommigen “per technician” of “per end user” kan betekenen.
Elke technicus een licentie geven zonder rekening te houden met gelijktijdig gebruik, waardoor bedrijven betalen voor een onnodig aantal licenties.
Geen rekening houden met limieten voor onbeheerde endpoints, waardoor endpoints zonder ondersteuning achterblijven.
Het aantal apparaten dat blijvende toegang vereist overschatten, waardoor bedrijven te veel betalen.
Geen rekening houden met beperkingen voor gelijktijdige sessies, waardoor er momenten ontstaan waarop technici geen remote sessie kunnen starten.
Maandelijkse en jaarlijkse prijzen vergelijken alsof ze gelijkwaardig zijn, in plaats van te rekenen op basis van totale kosten en waarde.
Vereiste upgrades naar een hoger functieniveau over het hoofd zien.
Exclusief add-ons, integraties, onboarding of supportkosten, wat resulteert in aanzienlijk hogere prijzen dan verwacht.
De huidige kosten beoordelen zonder rekening te houden met toekomstige groei.
Een model kiezen dat aansluit bij de omvang van een organisatie, in plaats van bij de werkelijke supportactiviteit.
Hoe de prijzen van Splashtop Remote Support werken
Splashtop Remote Support biedt IT-teams, helpdesks en MSPs remote support met en zonder eindgebruikersbegeleiding op verschillende apparaten en besturingssystemen. De prijsstelling combineert licenties voor gelijktijdige gebruikers voor technici met capaciteit voor beheerde computers voor onbeheerde toegang.
Met Splashtop Remote Support krijg je:
1. Licenties per gelijktijdige technicus
Splashtop Remote Support gebruikt gelijktijdige gebruikerslicenties, wat betekent dat de prijs is gebaseerd op hoeveel technici de software tegelijkertijd actief moeten gebruiken in plaats van dat er voor elke technicus een aparte licentie nodig is. Het is niet nodig om voor elke technicus een aparte licentie te kopen, omdat zij de beschikbare pool van gelijktijdige licenties kunnen delen over verschillende diensten en locaties heen.
2. Flexibele ondersteuning voor grotere teams
Teams met roulerende technici, meerdere diensten verspreid over de dag of teams op verschillende locaties kunnen dezelfde gelijktijdige capaciteit gebruiken, dus teams hoeven alleen rekening te houden met gelijktijdig gebruik in plaats van met hun omvang. Naarmate het gebruik van een organisatie toeneemt, kunnen ze nieuwe licenties toevoegen, in plaats van dat er voor elke technicus een nieuwe licentie nodig is.
3. Beheerde en onbeheerde support op afstand
Splashtop Remote Support biedt on-demand attended sessies en unattended access. On-demand sessies kunnen worden gebruikt om computers en mobiele apparaten te ondersteunen via een sessiecode, terwijl de capaciteit voor beheerde computers bepaalt hoeveel apparaten kunnen worden geconfigureerd voor persistente unattended access. Organisaties moeten zowel hun behoefte aan gelijktijdige technici als het aantal computers waarvoor unattended access nodig is evalueren.
4. Een praktischere manier om prijs af te stemmen op gebruik
Prijzen per benoemde gebruiker kunnen organisaties verplichten licenties aan te schaffen voor technici die de software maar af en toe gebruiken. Met het gelijktijdige licentiemodel van Splashtop kan een groter team van technici de beschikbare capaciteit delen op basis van gelijktijdig gebruik, wat het gebruik van licenties kan verbeteren en opschalen voorspelbaarder kan maken.
Kies een prijsmodel dat past bij de manier waarop je team werkt
De prijzen van remote-supportsoftware kunnen sterk verschillen per leverancier en abonnement. De kosten hangen af van de eenheid waarvoor een licentie wordt verleend, de inbegrepen supportworkflows en de limieten die gelden voor technici, apparaten en sessies. Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat ze de beste prijs en waarde krijgen uit hun remote-supporttools.
Teams moeten het gelijktijdige gebruik door technici evalueren naast het aantal apparaten dat permanente onbeheerde toegang vereist. Dit biedt de meest flexibele en kosteneffectieve optie voor IT-teams, helpdesks en MSPS wanneer niet alle technici tegelijk remote support bieden.
Met Splashtop Remote Support kunnen organisaties attended en unattended remote support krijgen met gelijktijdige technicuslicenties, waardoor het eenvoudig en betaalbaar wordt om apparaten op afstand in het hele bedrijf te ondersteunen. Daardoor kunnen IT-supportteams en MSPs voorkomen dat ze voor elke technicus een vaste licentie moeten aanschaffen, terwijl ze wel de capaciteit aan beheerde computers kunnen kiezen die ze nodig hebben voor unattended toegang.
Wil je Splashtop Remote Support zelf ervaren? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode en ontdek hoe eenvoudig remote support kan zijn.