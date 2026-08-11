Maak kennis met Foxpass Enterprise PKI: private PKI in de cloud gehost

Naarmate organisaties meer infrastructuur, applicaties en identiteiten verplaatsen naar cloud- en hybride omgevingen, wordt op certificaten gebaseerd vertrouwen een cruciaal onderdeel van moderne beveiliging.
Maar voor veel IT- en beveiligingsteams betekent het beheren van private PKI nog steeds het onderhouden van on-premises certificaatautoriteiten, het aan elkaar knopen van complexe tooling en het oplossen van certificaatproblemen die de toegang vertragen en onnodige risico's creëren.
Vandaag introduceren we met veel enthousiasme Foxpass Enterprise PKI, een flexibele private certificaatautoriteit die organisaties helpt certificaten uit te geven, te beheren en te implementeren voor gebruikers, apparaten, services, applicaties en infrastructuur, zonder de operationele last van traditionele PKI-infrastructuur.
Waarom Enterprise PKI nu belangrijk is
Certificaten zijn niet langer beperkt tot websites of een handvol netwerkverificatie-workflows. Moderne organisaties vertrouwen op certificaten om vertrouwde identiteiten vast te leggen voor Wi-Fi, VPN's, SaaS-applicaties, interne services, machine-identiteiten en infrastructuur. Naarmate het aantal toepassingen van certificaten groeit, hebben teams een privaat PKI-model nodig dat schaalbaar en beheersbaar is, en aansluit op de systemen die ze al gebruiken.
Foxpass Enterprise PKI helpt organisaties verder te gaan dan verouderd beheer van certificaatautoriteiten door een cloud-native private CA te bieden die bredere use cases voor op certificaten gebaseerde authenticatie en identiteit binnen de hele organisatie kan ondersteunen.
Naast het verminderen van de operationele last van het onderhouden van traditionele on-prem PKI-infrastructuur, vereenvoudigt Enterprise PKI de certificaatinschrijving door SCEP-gebaseerde workflows te ondersteunen en integreert het met de identiteits- en apparaatbeheerplatforms die organisaties al gebruiken.
Wat is Foxpass Enterprise PKI?
Enterprise PKI breidt Foxpass Cloud PKI uit tot een breder aanbod voor private certificate authorities. Hoewel Advanced RADIUS PKI de certificaatautoriteit en certificaatworkflows omvat die nodig zijn voor EAP-TLS-netwerkauthenticatie, ondersteunt Enterprise PKI flexibelere gebruiksscenario's voor certificaten voor gebruikers, apparaten, applicaties, services en infrastructuur.
Bouw root- en intermediate-CA-hiërarchieën om te voldoen aan de behoeften van een private certificate authority.
Configureer certificaatprofielen, waaronder standaard en aangepaste Extended Key Usages.
Geef certificaten uit voor gebruikers, apparaten, services, applicaties en infrastructuur.
Met Enterprise PKI kunnen organisaties op certificaten gebaseerd vertrouwen uitbreiden tot buiten netwerktoegang en dit toepassen op bredere omgevingen waar identiteit, authenticatie en veilige toegang het belangrijkst zijn.
Ontworpen voor flexibele certificaatinschrijving
Certificaatinschrijving is vaak het punt waarop PKI operationeel lastig wordt. Teams hebben een betrouwbare manier nodig om certificaten uit te geven en te implementeren op beheerde apparaten zonder voor elke gebruiker, endpoint of use case handmatige processen te creëren.
Foxpass Cloud PKI ondersteunt op SCEP gebaseerde inschrijfworkflows, op CSR gebaseerde uitgifte en handmatige certificaatworkflows, zodat teams meerdere manieren hebben om certificaten uit te rollen, afhankelijk van hun omgeving en operationele behoeften. Op SCEP gebaseerde inschrijving kan implementaties van beheerde apparaten ondersteunen via oplossingen zoals Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle en andere tools die SCEP ondersteunen.
Veilige toegang via netwerken, applicaties en infrastructuur
Enterprise PKI helpt organisaties certificaten te gebruiken als een vertrouwde identiteitslaag in meerdere toegangsscenario's:
Wachtwoordloze SaaS-toegang
Met op certificaten gebaseerde authenticatie voor Microsoft Entra ID kunnen organisaties phishingbestendige toegang ondersteunen tot Microsoft 365, Salesforce, Workday en andere SaaS-applicaties, in lijn met beleid voor voorwaardelijke toegang.
Veilige Wi-Fi- en VPN-toegang
Organisaties kunnen certificaten gebruiken om EAP-TLS-authenticatie voor Wi-Fi- en VPN-toegang mogelijk te maken, waardoor ze minder afhankelijk worden van gedeelde inloggegevens en netwerkauthenticatie kunnen versterken met vertrouwde apparaat- en gebruikersidentiteiten.
Vertrouwde identiteiten voor services en infrastructuur
Enterprise PKI kan ook certificaten ondersteunen voor services, applicaties, interne systemen, infrastructuur en machine-identiteiten, waardoor teams certificaatgebaseerd vertrouwen kunnen opbouwen dat verder gaat dan toegang voor eindgebruikers.
Waarom kiezen voor Foxpass Enterprise PKI?
Foxpass Enterprise PKI breidt Foxpass Cloud PKI uit tot buiten netwerkauthenticatie en geeft organisaties een flexibele private certificaatautoriteit voor gebruikers, apparaten, applicaties, services en infrastructuur.
Verminder de noodzaak om traditionele on-premises infrastructuur voor certificaatautoriteiten te onderhouden.
Ondersteun veilige, op certificaten gebaseerde authenticatie in netwerken, op apparaten, in applicaties en binnen infrastructuur.
Stem certificaatbeheer af op bestaande workflows voor identiteits- en apparaatbeheer.
Voor teams die toegangsbeveiliging moderniseren, biedt Enterprise PKI een praktische manier om op certificaten gebaseerd vertrouwen uit te breiden zonder onnodige operationele complexiteit toe te voegen.
Ga aan de slag met Enterprise PKI
Enterprise PKI is nu beschikbaar als onderdeel van Foxpass Cloud PKI. Of je nu Wi-Fi- en VPN-toegang met certificaten wilt beveiligen, op certificaten gebaseerde authenticatie wilt uitbreiden naar SaaS-applicaties, of vertrouwde identiteiten wilt opzetten voor services en infrastructuur, Foxpass helpt je private PKI te vereenvoudigen en toegangsbeveiliging te versterken.
Start een gratis proefperiode, plan een demo of neem contact met ons op om te ontdekken hoe Foxpass Enterprise PKI de certificaatgebaseerde toegangsstrategie van je organisatie kan ondersteunen.