Kleine en middelgrote bedrijven (SMB's) vertrouwen doorgaans op allerlei apparaten. Elk van die apparaten heeft op zijn beurt meerdere applicaties van derden. Toch hebben mkb-bedrijven vaak niet de grote beveiligingsteams die nodig zijn om al die endpoints en applicaties te beheren.
Daardoor lopen deze bedrijven meerdere endpointrisico's, zowel door actieve dreigingen als door operationele hiaten. Vertragingen bij het patchen, zwakke toegangscontroles, onbeheerde apparaten en beperkt inzicht kunnen allemaal bijdragen aan beveiligingsproblemen die systemen en gegevens in gevaar kunnen brengen.
De belangrijkste endpointbeveiligingsrisico's voor mkb's zijn phishing en gestolen inloggegevens, niet-gepatchte software, malware en ransomware, onbeheerde apparaten, zwakke configuraties, buitensporige toegangsrechten, onveilige externe toegang, beperkte endpointzichtbaarheid, trage herstelmaatregelen en menselijke fouten.
Met al die risico’s is het belangrijk om prioriteiten te stellen, maar welke endpointbeveiligingsrisico’s zijn het meest kritiek en hoe kunnen ze worden aangepakt? Laten we het bekijken…
Wat is een endpointbeveiligingsrisico?
Beveiligingsrisico's voor endpoints zijn bedreigingen, kwetsbaarheden en hiaten in beheersmaatregelen die een bedrijfsapparaat of de gegevens en systemen waartoe het toegang heeft, kunnen blootstellen. Deze endpoints kunnen bestaan uit laptops, desktops, servers, externe apparaten van medewerkers en alle persoonlijke apparaten die zijn goedgekeurd voor zakelijk gebruik.
Houd er rekening mee dat endpointrisico's niet hetzelfde zijn als netwerk- of cloudbeveiligingsrisico's. Er kan echter wel overlap tussen bestaan, en dat is vaak ook het geval.
Waarom endpointbeveiliging vooral uitdagend is voor mkb's
Hoewel endpointbeveiliging essentieel is voor bedrijven van elke omvang, hebben mkb-bedrijven vaak moeite om het hoge beveiligingsniveau te handhaven dat ze nodig hebben. Daar zijn vaak verschillende redenen voor, waaronder:
Beperkte IT- en beveiligingsmiddelen betekenen dat ze niet zoveel kunnen investeren in endpointbeveiliging als eigenlijk nodig is.
Inconsistent apparaatbeheer binnen remote en hybride teams maakt het lastig om elk endpoint goed te ondersteunen.
Vertraagd patchen en uitgestelde software-updates maken apparaten langer kwetsbaar dan veilig is.
Vertrouwen op meerdere losstaande tools leidt tot versnipperde, onnodig complexe processen.
Persoonlijke apparaten en shadow IT laten apparaten blootgesteld achter zonder dat het IT-team daarvan weet.
Beperkt inzicht in de status van apparaatgezondheid en beveiliging maakt het lastig om te bepalen welke apparaten updates of ondersteuning nodig hebben.
Als je niet snel kunt reageren wanneer een probleem wordt gedetecteerd, kan dat leiden tot grootschalige schade en steeds ernstigere problemen.
Elk van deze problemen kan het lastig maken om zelfs veelvoorkomende endpointproblemen te voorkomen en in te dammen. Gelukkig kunnen ze met de juiste tools worden aangepakt en overwonnen.
De 10 grootste endpointbeveiligingsrisico's voor SMB's
Met dat in gedachten, laten we enkele van de grootste risico's voor endpointbeveiliging bekijken. Inzicht hierin kan ons helpen ons er beter tegen te verdedigen en te bepalen waar de problemen liggen.
1. Phishing en gestolen inloggegevens
Phishing, diefstal van inloggegevens en andere vormen van social engineering kunnen aanvallers toegang geven tot accounts en endpoints. Dit wordt nog eenvoudiger als medewerkers wachtwoorden hergebruiken of het bedrijf geen authenticatietools heeft, omdat een gecompromitteerd account dan makkelijker bredere toegang kan geven.
Bedrijven kunnen zich tegen deze aanvallen beschermen met sterke wachtwoordpraktijken, toegangsbeperkingen en multi-factor authentication (MFA). Training in gebruikersbewustzijn is echter ook van onschatbare waarde om medewerkers te helpen scams en andere trucs te herkennen, zodat ze hun accounts en wachtwoorden kunnen beschermen.
2. Niet-gepatchte besturingssystemen en applicaties
Patches zijn essentieel om bekende kwetsbaarheden in besturingssystemen en applicaties aan te pakken, maar inconsistente updateschema’s en beperkt inzicht in patches kunnen het voor kleine IT-teams lastig maken om endpoints goed te updaten. Zonder goed patchbeheer lopen ze het risico apparaten bloot te stellen aan bekende kwetsbaarheden die anders voorkomen hadden kunnen worden.
Deze risico's kunnen worden verminderd met geautomatiseerd patchbeheer dat ontbrekende updates identificeert en goedgekeurde patches uitrolt volgens vastgestelde beleidsregels, schema's en apparaatgroepen. Een goede oplossing voor patchbeheer moet ook prioritering van kwetsbaarheden omvatten, zodat de meest kritieke bedreigingen als eerste worden aangepakt, samen met continue tracking van geslaagde en mislukte updates om de uitrolresultaten te verifiëren en audits voor te bereiden.
3. Malware en ransomware
Malware en ransomware zijn veelvoorkomende bedreigingen die apparaten kunnen binnendringen via kwaadaardige downloads, phishing, gecompromitteerde websites of blootgestelde kwetsbaarheden. Deze aanvallen kunnen aanzienlijke schade aan apparaten veroorzaken, waaronder het versleutelen van bestanden, het verstoren van werkzaamheden, het stelen van gevoelige gegevens en het verspreiden naar verbonden systemen.
Bedrijven moeten investeren in robuuste endpointbeveiliging om zich tegen deze dreigingen te verdedigen. Dit omvat het tijdig patchen van apparaten, het beperken van rechten, het onderhouden van geteste back-ups van kritieke systemen en data, en het hebben van snelle isolatieprocedures om te voorkomen dat infecties zich verspreiden.
4. Onbeheerde en onbekende apparaten
Wanneer apparaten onbeheerd blijven, kunnen ze afwijken van goedgekeurde beveiligingsconfiguraties en vereiste updates missen, waardoor ze eenvoudiger een doelwit voor aanvallers worden. Dit omvat persoonlijke apparaten, vergeten systemen, endpoints van contractanten en niet-goedgekeurde apparaten en shadow IT-tools die buiten het normale IT-toezicht opereren. Bedrijven moeten een actuele inventaris bijhouden van al hun endpoints en duidelijke vereisten definiëren voor zakelijke toegang om te voorkomen dat onbekende apparaten nieuwe risico's creëren.
5. Zwakke endpointconfiguraties
Endpointbeveiliging hangt af van een consistente configuratie op elk beheerd apparaat. Insecure instellingen (zoals uitgeschakelde firewalls, inconsistente wachtwoordvereisten en verkeerd geconfigureerde beveiligingstools) kunnen endpoints echter kwetsbaar maken voor aanvallen. Bedrijven moeten hun endpointbeleid standaardiseren om ervoor te zorgen dat elk apparaat aan hun beveiligingsnormen voldoet, met volledig inzicht in elk endpoint en waar mogelijk geautomatiseerde herstelmaatregelen.
6. Overmatige of verouderde toegangsrechten
Zorg dat je weet wie toegang heeft tot wat. Gedeelde accounts, verouderde machtigingen en vertraagde offboarding kunnen allemaal toegang geven aan onbevoegde gebruikers of ontevreden voormalige medewerkers.
Buitensporige rechten kunnen apparaten kwetsbaar maken voor malware, ongeautoriseerde wijzigingen en vergelijkbare bedreigingen. Daarom wordt bedrijven aangeraden om toegang met minimale rechten en rolgebaseerde toegangscontrole te gebruiken om gebruikerstoegang te beheren, evenals individuele accounts en snelle deprovisioning om de toegang beperkt te houden tot gebruikers die die nodig hebben.
7. Onveilige externe toegang
Cybersecurity is niet optioneel, vooral niet voor remote access. Onveilige toegang via blootgestelde services, gedeelde inloggegevens, onbeheerde tools voor externe toegang en zwakke authenticatie kan apparaten kwetsbaar maken.
In plaats daarvan moet remote access centraal worden beheerd en beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Het gebruik van tools zoals multifactorauthenticatie, gedetailleerde machtigingen en sessielogging kan helpen veilige remote access te behouden zonder het gebruiksgemak in gevaar te brengen.
8. Beperkte endpointzichtbaarheid
Wanneer bedrijven en IT-teams onvoldoende zicht hebben op hun endpoints, kunnen ze ontbrekende patches, verouderde software of niet-conforme apparaten niet identificeren. Daardoor wordt het lastig om beveiligingslekken aan te pakken of bedreigingen te identificeren, wat reacties op eventuele problemen verder vertraagt. Organisaties hebben duidelijk inzicht nodig in hun endpoints, dus het is belangrijk om een oplossing te vinden met gecentraliseerde dashboards, geautomatiseerde software- en hardware-inventarisatie, inzichten in kwetsbaarheden, realtime waarschuwingen en statusrapporten.
9. Trage detectie en herstel
Hoewel beveiligingstools snel waarschuwingen kunnen geven, is hun waarde beperkt als die waarschuwingen niet snel worden bekeken en opgevolgd. Als er een te grote kloof zit tussen het moment waarop een risico wordt vastgesteld en gepatcht, kunnen apparaten veel te lang kwetsbaar blijven, waardoor de dreigingen nog ernstiger worden. Bedrijven moeten duidelijke responsworkflows hebben, samen met geautomatiseerde acties en mogelijkheden voor probleemoplossing op afstand om waarschuwingen zo snel mogelijk af te handelen, en duidelijke escalatieprocedures voor problemen die niet snel kunnen worden opgelost.
10. Insider-risico en menselijke fouten
Hoe goed je je ook verdedigt tegen kwaadaardige aanvallen en technologische dreigingen, eenvoudige menselijke fouten blijven altijd een risico. Medewerkers kunnen per ongeluk data blootstellen, onveilige documenten downloaden, endpoints verkeerd configureren of misbruik maken van privileged access. Hoewel dit kwaadwillig kan gebeuren, is de kans net zo groot dat het volledig per ongeluk gebeurt.
Daarom is training van medewerkers zo belangrijk. Medewerkers moeten worden getraind in het voorkomen van phishing en andere best practices op het gebied van beveiliging, en er moeten duidelijke procedures zijn voor wanneer er iets misgaat (niet als). Daarnaast kunnen least-privilege-toegang, activiteitenlogboeken en automatiseringstools die de afhankelijkheid van handmatige beslissingen verminderen, de beveiliging en efficiëntie verbeteren.
Hoe mkb-bedrijven prioriteit kunnen geven aan endpointbeveiligingsrisico’s
Met een beetje planning en vooruitdenken is het eenvoudig om endpointbeveiligingsrisico's te prioriteren en ervoor te zorgen dat de gevaarlijkste dreigingen als eerste worden aangepakt.
Identificeer eerst elk endpoint dat toegang kan krijgen tot bedrijfssystemen. Dit vormt de basis voor alle apparaten die moeten worden bewaakt en beheerd.
Identificeer vervolgens ontbrekende patches, verouderde applicaties en niet-ondersteunde software. Dit zijn allemaal risico's die moeten worden aangepakt.
Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd, kun je beginnen met het prioriteren van actief misbruikte kwetsbaarheden en kwetsbaarheden met grote impact. Dit zijn op dit moment de meest kritieke, voortdurende bedreigingen waarmee je te maken hebt.
Zorg ervoor dat je sterke authenticatie en toegang met minimale rechten afdwingt om accounts te beschermen en gebruikers te verifiëren.
Standaardiseer endpointbeveiligings- en configuratiebeleid om consistente handhaving op alle endpoints te waarborgen.
Automatiseer terugkerende patch- en hersteltaken om IT-teams tijd te besparen en endpoints goed beschermd te houden.
Controleer de endpointstatus continu, in plaats van te vertrouwen op periodieke beoordelingen, zodat je nieuwe bedreigingen snel kunt identificeren zodra ze opduiken.
Documenteer responsprocedures voor gecompromitteerde of niet-conforme apparaten, zodat je duidelijke gegevens hebt over hoe ermee wordt omgegaan.
Onthoud: prioriteren moet beginnen bij de risico’s die waarschijnlijk worden uitgebuit én aanzienlijke schade of verstoringen kunnen veroorzaken. Hoewel elk risico uiteindelijk moet worden aangepakt, is het essentieel om te weten welke het meest kritiek zijn voor het prioriteren van bedreigingen.
Essentiële endpointbeveiligingsmaatregelen voor mkb's
Mkb-bedrijven hebben een gelaagde set endpointbeveiligingsmaatregelen nodig. Deze mogelijkheden kunnen afkomstig zijn van meerdere geïntegreerde tools en processen:
Multi-factor authentication om gebruikers te verifiëren wanneer ze inloggen.
Geautomatiseerd patchbeheer voor het besturingssysteem en applicaties van derden om patchhiaten in ondersteunde systemen en applicaties te verkleinen.
Antivirus of endpointdetectie en -respons om dreigingen snel te identificeren en erop te reageren.
Gecentraliseerde endpointinventaris zodat IT-teams al je endpoints eenvoudig kunnen volgen en beheren.
Inzicht in kwetsbaarheden en prioritering om bedreigingen te identificeren en ervoor te zorgen dat de meest kritieke eerst worden aangepakt.
Least-privilege-toegangscontroles om toegang te beperken en onbevoegde gebruikers buiten de deur te houden.
Veilige externe toegang zodat medewerkers overal kunnen werken zonder de cyberbeveiliging in gevaar te brengen.
Gestandaardiseerd endpointconfiguratiebeleid om ervoor te zorgen dat elk endpoint je beveiligingsrichtlijnen en -beleid volgt.
Geteste back-up- en herstelprocessen om kritieke systemen en data na een incident te herstellen.
Endpointmeldingen en gedocumenteerde workflows voor incidentrespons om potentiële bedreigingen snel te identificeren en erop te reageren.
Hoe Splashtop SMB's helpt het risico op endpointbeveiliging te verkleinen
Endpointbeveiliging en -beheer zijn essentieel voor bedrijven van elke omvang, maar vooral mkb-bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze een platform vinden dat de controles en functies biedt die ze nodig hebben tegen een betaalbare prijs. Daar komt Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) in beeld: het biedt de zichtbaarheid, patchbeheer, waarschuwingen en automatisering die IT-teams nodig hebben om de blootstelling van endpoints te verkleinen en consistenter te reageren.
Met Splashtop AEM kun je:
1. Verbeter endpoint-zichtbaarheid
Splashtop AEM geeft IT-teams duidelijk inzicht in elk van hun endpoints, waaronder de algemene status, software-inventaris, patchstatus en informatie over kwetsbaarheden. Dit alles is toegankelijk vanuit een gecentraliseerde, gebruiksvriendelijke console, waardoor agents bedreigingen beter kunnen identificeren en prioriteren en het aantal onbeheerde apparaten afneemt.
2. Automatiseer patching en herstel
Splashtop AEM biedt geautomatiseerd patchbeheer dat automatische patching ondersteunt voor ondersteunde besturingssystemen en applicaties van derden. Met Splashtop AEM kunnen IT-teams patching automatiseren met op beleid gebaseerde acties, scripts, waarschuwingen en herstelworkflows die IT-teams helpen updates consistent toe te passen en handmatig herstelwerk te verminderen.
3. Veilige externe toegang en support
Wanneer een probleem praktisch onderzoek vereist, kunnen IT-teams de mogelijkheden voor externe toegang en ondersteuning van Splashtop gebruiken om verbinding te maken met beheerde apparaten en problemen op afstand op te lossen. Splashtop biedt beveiligings- en beheercontroles zoals multifactorauthenticatie, gedetailleerde machtigingen en sessielogging, zodat IT-teams problemen snel kunnen onderzoeken en oplossen terwijl centrale toegangscontroles en sessietoezicht behouden blijven.
4. Voeg endpointbescherming toe waar nodig
Splashtop Antivirus, mogelijk gemaakt door Bitdefender, is beschikbaar als add-on voor organisaties die antivirusbescherming willen beheren via het Splashtop-platform. Het kan endpointpatching, zichtbaarheid en toegangscontroles aanvullen en helpen malware op beschermde endpoints te detecteren en blokkeren.
Bouw aan een beter beheersbaar endpointbeveiligingsprogramma
Mkb-bedrijven hebben te maken met een constante stroom cyberdreigingen, die kunnen worden verergerd door inconsistente beveiligingspraktijken, vertraagde reacties en beperkt inzicht in endpoints. Mkb-bedrijven en hun IT-teams hebben een gelaagde aanpak nodig die identiteit, patching, endpointbescherming, toegang, respons en meer omvat, om ervoor te zorgen dat ze hun netwerk en apparaten goed beschermen.
Met Splashtop AEM kunnen bedrijven van elke omvang endpoints in hun hele omgeving naadloos beheren, ongeacht waar ze werken. Splashtop AEM biedt gecentraliseerde zichtbaarheid over beheerde apparaten, hardware- en software-inventaris, geautomatiseerd patchbeheer, configureerbare waarschuwingen, scripts en hersteltools.
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