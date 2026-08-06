Wanneer een apparaat niet kan opstarten, updaten of normaal functioneren, hebben IT-teams een betrouwbare manier nodig om het probleem vast te stellen en het apparaat weer bruikbaar te maken.
In sommige gevallen betekent dat het gebruik van de herstelmodus: een ingebouwde probleemoplossingsomgeving die is ontworpen om een systeem te helpen repareren, herstellen, resetten of opnieuw te installeren wanneer standaard probleemoplossing niet beschikbaar is.
Met de groei van werken op afstand en hybride werken kan apparaatherstel ingewikkelder zijn wanneer IT-medewerkers geen fysieke toegang hebben tot het endpoint. Laten we dus bekijken wat de herstelmodus is, wanneer je die gebruikt en wat IT-teams moeten weten voordat ze erop vertrouwen.
Wat is herstelmodus?
Herstelmodus is een ingebouwde probleemoplossingsomgeving op apparaten waarmee gebruikers taken op systeemniveau kunnen uitvoeren wanneer een apparaat niet normaal kan opstarten of functioneren, waaronder reparaties, herstelbewerkingen, resets of herinstallaties.
Wat de herstelmodus laat werken wanneer apparaten defect zijn, is dat het een aparte opstartbare omgeving is die buiten standaard gebruikerssessies draait. Hierdoor kan deze worden gebruikt om opstartproblemen, besturingssysteemproblemen, beschadigde opstartschijven en andere problemen op te lossen die niet in een normale desktopomgeving kunnen worden verholpen.
Houd er rekening mee dat de herstelmodus geen universeel hulpmiddel is. Elk type apparaat heeft andere opties en stappen, dus herstelmodus gebruiken op een Android-apparaat is heel anders dan op een Mac-computer.
Waarvoor wordt de herstelmodus gebruikt?
De herstelmodus is een handige functie voor probleemoplossing die zelfs kan helpen wanneer apparaten kuren vertonen, maar wat houdt dat precies in? Er zijn verschillende veelvoorkomende redenen waarom iemand de herstelmodus moet gebruiken, waaronder:
Problemen met opstarten of booten herstellen.
Herstellen na een mislukte OS-update.
Een apparaat resetten wanneer normale probleemoplossing niet werkt.
Het besturingssysteem opnieuw installeren.
Een opstartschijf repareren of wissen.
Een apparaat herstellen vanuit een back-up.
Systeemwijzigingen terugdraaien die problemen veroorzaken.
Een apparaat voorbereiden voor herinzet of afvoer.
Herstelmodus zou echter niet de eerste keuze moeten zijn voor probleemoplossing. Sommige acties in de herstelmodus kunnen gevolgen hebben voor gegevens, instellingen of geïnstalleerde applicaties, waardoor problemen ontstaan die weliswaar minder ernstig zijn, maar nog steeds vervelend kunnen zijn. Daarom is herstelmodus vaak een stap in een later stadium van de probleemoplossing, nadat andere opties zijn uitgeput.
Hoe herstelmodus werkt op verschillende apparaten
Hoewel bijna alle apparaten een herstelmodus hebben, verschilt de werking ervan aanzienlijk per platform. Laten we daarom bekijken hoe de herstelmodus werkt op verschillende veelgebruikte apparaten:
Windows-herstelmodus
Bij Windows-computers wordt de Windows Recovery Environment gebruikt voor de herstelmodus. Deze biedt tools zoals Opstartherstel, Systeemherstel, Updates verwijderen en Opdrachtprompt om softwareproblemen op te lossen, geavanceerde opdrachten uit te voeren en apparaten terug te zetten naar eerdere statussen. Dit wordt meestal gebruikt wanneer een Windows-apparaat niet wil opstarten, vastloopt na een update of een systeemreset nodig heeft.
herstelmodus van macOS
Op Mac-apparaten biedt macOS Recovery Mode toegang tot hulpprogramma's zoals Schijfhulpprogramma, Time Machine-reservekopieën, herinstallatie van macOS en opstartbeveiligingsopties. Houd er rekening mee dat deze stappen verschillen afhankelijk van de processor van het apparaat (Apple silicon of Intel), dus gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het juiste proces voor hun apparaat volgen.
Herstelmodus van iPhone en iPad
Op iPad- en iPhone-apparaten wordt de herstelmodus doorgaans gebruikt wanneer het apparaat niet goed kan updaten, herstellen of opstarten. Hiervoor moet het apparaat meestal met een computer worden verbonden. Updaten via de herstelmodus kan gegevens behouden, maar het herstellen van het apparaat kan deze wissen, dus het is belangrijk om back-ups te onderhouden.
Android-herstelmodus
Op Android-apparaten kan de herstelmodus opties bevatten zoals het apparaat opnieuw opstarten, updates toepassen, de cache wissen of een fabrieksreset uitvoeren. Houd er rekening mee dat de exacte opties per fabrikant verschillen, dus wat op het ene apparaat werkt, werkt mogelijk niet op een ander apparaat.
Herstelmodus vs veilige modus vs fabrieksinstellingen terugzetten
Houd er rekening mee dat de herstelmodus niet hetzelfde is als de Veilige modus en dat beide verschillen van fabrieksresets. Deze opties worden vaak verward of op één hoop gegooid, maar ze dienen heel verschillende doelen.
Veilige modus is een probleemoplossingsstap met laag risico waarbij alleen essentiële drivers en services worden geladen om te helpen bij probleemoplossing. Een fabrieksreset daarentegen wist alles volledig, waarbij alle gegevens en applicaties worden verwijderd zodat het apparaat helemaal opnieuw kan beginnen.
We kunnen de verschillen als volgt uitsplitsen:
Probleemoplossingsoptie
Wat het doet
Wanneer gebruik je dit
Gevolgen voor data
Herstelmodus
Biedt toegang tot geavanceerde tools voor probleemoplossing en herstel buiten de normale besturingssysteemomgeving.
Wanneer een apparaat niet goed opstart, vastzit in een opstartlus of je toegang nodig hebt tot reparatie- en herstelhulpmiddelen.
Meestal geen, maar gegevens kunnen worden beïnvloed als je acties kiest die het systeem wijzigen of resetten.
Veilige modus
Start het apparaat met alleen essentiële drivers en services, waarbij de meeste software van derden wordt uitgeschakeld om probleemoplossing mogelijk te maken.
Bij het oplossen van softwareproblemen, driverfouten, malware of opstartproblemen.
Geen impact op persoonlijke gegevens. Bestanden en instellingen blijven ongewijzigd.
Fabrieksinstellingen herstellen
Herstelt het apparaat naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
Wanneer ernstige systeemproblemen niet kunnen worden opgelost, of voordat je het apparaat verkoopt of weggeeft.
Grote impact. Apps en persoonlijke bestanden worden verwijderd.
Systeemherstel
Zet systeembestanden, instellingen, stuurprogramma's en geïnstalleerde programma's terug naar een eerder herstelpunt.
Wanneer een recente update, driverinstallatie of softwarewijziging problemen heeft veroorzaakt.
Geringe impact. Persoonlijke bestanden worden niet beïnvloed, maar recent geïnstalleerde apps en drivers kunnen worden verwijderd.
Opstartherstel
Scant automatisch op kleine problemen en lost die op die voorkomen dat het apparaat correct opstart.
Wanneer het apparaat niet opstart, opstartfouten weergeeft of tijdens het opstarten herhaaldelijk crasht.
Minimaal tot geen. Persoonlijke bestanden en de meeste instellingen worden niet beïnvloed.
Wanneer moeten IT-teams de herstelmodus gebruiken?
Zoals gezegd zou herstelmodus niet het eerste hulpmiddel moeten zijn waar IT-teams naar grijpen voor probleemoplossing, dus wanneer moeten ze het gebruiken?
De herstelmodus is het nuttigst wanneer standaardmethoden voor probleemoplossing niet werken of anderszins niet beschikbaar zijn, omdat deze los van de reguliere omgeving kan worden gestart. Er zijn veel scenario's waarin dit nodig kan zijn, waaronder:
Het apparaat kan niet opstarten in het besturingssysteem.
Tools voor probleemoplossing op afstand kunnen geen verbinding maken met het endpoint.
Een mislukte update verhindert normale toegang.
Opstartherstel is vereist.
Het OS moet worden gereset of opnieuw geïnstalleerd.
Een apparaat moet worden voorbereid op hergebruik.
Herstelmodus moet echter wel zorgvuldig worden gebruikt. Hiervoor is vaak de aanwezigheid van de gebruiker, lokale toegang, een databack-up en duidelijke documentatie nodig om een apparaat na probleemoplossing in herstelmodus correct te kunnen herstellen.
Wat IT-teams moeten controleren voordat ze herstelmodus gebruiken
Wanneer je een apparaat aan het troubleshooten bent, kan de herstelmodus soms nodig zijn. Voordat je die stap zet, moet je wel eerst een paar belangrijke factoren controleren:
Bevestig of het apparaat een recente back-up heeft (en maak indien nodig een nieuwe back-up)
Vaststellen of versleuteling of herstelsleutels vereist zijn.
Leg het apparaat, de gebruiker en het probleem vast als referentie en voor beter inzicht.
Bevestig welke gegevens mogelijk worden beïnvloed en dat er een goede back-up van is gemaakt.
Controleer of de gebruiker lokale handelingen kan uitvoeren.
Bepaal of repareren, herstellen, resetten of opnieuw installeren de juiste aanpak is.
De uitkomst vastleggen voor toekomstige probleemoplossing.
Waarom de herstelmodus lastig kan zijn voor IT-support op afstand
De herstelmodus is geen knop voor een directe oplossing. Sterker nog, deze heeft zijn eigen uitdagingen, vooral voor remote support. Omdat de herstelmodus een speciale opstartomgeving start, kan deze om verschillende redenen moeilijk op afstand te beheren zijn, waaronder:
1. Het besturingssysteem is mogelijk niet volledig beschikbaar
Omdat de herstelmodus buiten de normale desktopomgeving draait, kunnen tools die afhankelijk zijn van een volledige besturingssysteemsessie moeite hebben om verbinding te maken en te functioneren zoals ze dat in een normale remote support-sessie zouden doen.
2. Aanwezigheid van de gebruiker kan vereist zijn
Herstelmodus is op afstand vaak niet toegankelijk en vereist dat gebruikers in de buurt zijn om het fysieke apparaat te bedienen. Dit kan het beheren van het apparaat zelf omvatten (zoals het indrukken van hardwareknoppen of zorgen dat het is aangesloten op een stroombron) of het beheren van opties vanuit de herstelmodus (zoals het kiezen van opstartopties en het goedkeuren van reparatiestappen).
3. Het risico op gegevensverlies moet worden beheerd
Hoewel de meeste herstelopties weinig risico met zich meebrengen, kunnen sommige bestanden, instellingen of applicaties wissen. Daarom hebben IT-teams een duidelijke workflow voor herstelmodus nodig, zodat ze het proces kennen voordat ze iets resetten of opnieuw installeren, en zo het risico op gegevensverlies verkleinen.
4. Herstelstappen kunnen per apparaat verschillen
Zoals eerder vermeld, kunnen verschillende apparaten (zelfs apparaten met hetzelfde besturingssysteem) heel verschillende herstelstappen hebben. Dit kan verschillen per model, OS-versie, processortype en zelfs fabrikant, waardoor er elke keer andere herstelopties ontstaan en IT-support op afstand ingewikkelder wordt. Goede documentatie en duidelijk inzicht in assets zijn daarom essentieel, zodat IT-teams elk apparaat goed kunnen beheren.
Hoe IT-teams scenario’s met herstelmodus kunnen verminderen
Hoewel herstelmodus een krachtig hulpmiddel voor probleemoplossing is, is het beter om situaties te voorkomen waarin die überhaupt nodig is. Met goede, proactieve endpointmonitoring en remote management kunnen IT-teams de status en beveiliging van endpoints in hun netwerk verbeteren, waardoor minder probleemoplossing en minder scenario’s met herstelmodus nodig zijn.
Dit omvat:
Besturingssystemen en applicaties van derden volledig gepatcht en up-to-date houden.
Het monitoren van de gezondheid van endpoints en de patchstatus om problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.
Mislukte updates identificeren zodat ze kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren.
Een nauwkeurige inventaris van hardware en software bijhouden.
Automatisering gebruiken om herhaalbare hersteltaken uit te voeren.
Herstelworkflows documenteren voor veelvoorkomende apparaattypen.
Back-ups en herstelsleutels onderdeel maken van het endpointbeheerproces.
Natuurlijk zullen er nog steeds gevallen zijn waarin herstelmodus nodig is. Maar door de zichtbaarheid van endpoints te behouden en problemen proactief aan te pakken, kun je de prestaties verbeteren en voorkomen dat problemen escaleren, waardoor onnodige downtime en de noodzaak van herstelmodus afnemen.
Hoe Splashtop IT-teams helpt endpoints te ondersteunen en te beheren
Met de juiste endpointmanagement- en remote support-workflows kunnen IT-teams de gezondheid van endpoints verbeteren, vermijdbare downtime verminderen en veel problemen oplossen voordat er ingrijpendere herstelstappen nodig zijn. Splashtop maakt dat mogelijk, met remote support en autonoom endpointbeheer waarmee IT-teams sneller problemen kunnen oplossen, apparaten proactief kunnen beheren en vermijdbare incidenten kunnen verminderen.
1. Ondersteuning op afstand voor snellere probleemoplossing
Splashtop Remote Support -tools helpen IT-teams om op afstand toegang te krijgen tot apparaten wanneer het besturingssysteem beschikbaar is, zodat technici endpoints vanaf elke locatie kunnen troubleshooten en problemen kunnen aanpakken voordat ze uitgroeien tot grotere supportproblemen. Dit omvat zowel opties voor begeleide als onbeheerde toegang, waardoor probleemoplossing op afstand snel verloopt en eenvoudig in elke IT-workflow past.
2. Endpointzichtbaarheid met Splashtop AEM
Met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) kunnen IT-teams ook de endpointstatus, patches, inventaris en systeeminformatie bekijken, allemaal vanuit één centrale console. Dit helpt teams proactief te zorgen dat endpoints goed up-to-date zijn en mogelijke problemen te identificeren, wat leidt tot snellere diagnose en betere prioritering.
3. Automatisering en herstel met Splashtop AEM
Splashtop AEM biedt automatiseringstools waarmee IT-teams scripts kunnen uitvoeren, endpoints kunnen patchen en herhaalbare hersteltaken kunnen uitvoeren zonder handmatige inspanning. Hierdoor wordt het sneller en eenvoudiger om endpoints te ondersteunen en problemen aan te pakken voordat ze grote problemen worden, terwijl IT-medewerkers tijd vrijmaken om zich op dringender taken te richten.
4. Betere supportdocumentatie en opvolging
Remote support en endpointbeheer moeten niet gescheiden blijven. Door ze in dezelfde workflow te houden, kunnen IT-teams het werk op verschillende apparaten beter volgen, probleemoplossing standaardiseren en herhaalbare supportprocessen creëren. Met Splashtop AEM kunnen IT-teams externe apparaten in hun netwerk monitoren, beheren en ondersteunen, met duidelijkere registraties ter ondersteuning van probleemoplossing, opvolging en rapportage.
Best practices voor herstelmodus voor IT-teams
Natuurlijk wil je, wanneer je de herstelmodus moet gebruiken, er zeker van zijn dat je die correct gebruikt. Gelukkig zijn er enkele best practices die IT-teams kunnen volgen bij het gebruik van de herstelmodus. Houd deze punten in gedachten, dan ben je voorbereid op effectieve probleemoplossing wanneer apparaten problemen hebben:
Gebruik eerst de minst verstorende probleemoplossingsoptie om issues aan te pakken zonder gebruikers te onderbreken.
Controleer de back-upstatus vóór reset- of herinstallatieacties, zodat verloren gegevens kunnen worden hersteld.
Zorg dat herstelsleutels toegankelijk zijn voor geautoriseerd IT-personeel.
Houd apparaatspecifieke hersteldocumentatie bij om het probleemoplossingsproces soepel te laten verlopen.
Train helpdeskteams in de verschillen tussen Windows- en macOS-herstel, zodat ze voorbereid zijn om elk apparaat te ondersteunen.
Volg terugkerende incidenten in de herstelmodus om grotere endpointproblemen te identificeren die kunnen worden aangepakt.
Gebruik endpointmonitoring en patchbeheer om problemen eerder op te sporen; problemen voorkomen is effectiever dan ze oplossen nadat ze zijn opgetreden.
Maak herstel onderdeel van een betere endpointsupportstrategie
Hoewel de herstelmodus een nuttige optie is voor probleemoplossing, zou het niet je eerste en enige plan moeten zijn om endpointproblemen aan te pakken. Een betere strategie voor endpointondersteuning begint met zichtbaarheid, documentatie, back-ups, herstelworkflows en remote support-software die IT-teams helpt apparaten efficiënt te beheren, waar ze ook zijn.
Met Splashtop Remote Support en Splashtop AEM kunnen IT-teams apparaten vanaf elke locatie problemen oplossen, patching automatiseren, de gezondheid van endpoints monitoren en veel problemen aanpakken voordat ingrijpendere herstelstappen nodig zijn. Dit helpt teams vermijdbare downtime te verminderen en een betrouwbaardere workflow voor endpointondersteuning te creëren.
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