Moderne IT-teams hebben veel te beheren. Met alle endpoints, externe apparaten, software en beveiligingsvereisten die ze moeten combineren, kan het lastig zijn om alles bij te houden en de endpointbeveiliging op orde te houden.
Dit is niet beperkt tot grote ondernemingen; organisaties van elke omvang kunnen moeite hebben om apparaten veilig en up-to-date te houden zonder gebruikers te storen. Zonder realtime inzicht, automatisering, controle over patches en efficiënte workflows voor remote support wordt endpointmanagement een flinke uitdaging.
Met dat in gedachten bekijken we veelvoorkomende uitdagingen bij endpointbeheer, hoe een goede endpointbeheeroplossing die kan aanpakken en wat Splashtop AEM IT-teams biedt die moeite hebben hun endpoints te ondersteunen.
Wat is endpointmanagement?
Endpointbeheer is het proces van het monitoren, beveiligen, updaten en ondersteunen van apparaten die binnen een organisatie worden gebruikt. Afhankelijk van de organisatie en de gebruikte tools kan dit desktops en laptops, servers, mobiele apparaten en andere verbonden endpoints omvatten.
Goed endpointbeheer kan IT-teams helpen om beveiliging, prestaties, IT-compliance en uptime te behouden. Zonder goed endpointbeheer kunnen apparaten echter gemakkelijk niet meer compliant zijn of kunnen bedreigingen te lang onopgemerkt blijven.
Waarom endpointbeheer moeilijker is geworden
Modern endpointmanagement kan uitdagend zijn voor wie niet goed voorbereid is. De afgelopen jaren is remote en hybride werken enorm toegenomen, wat heeft geleid tot meer verspreide apparaten over kantoren en onder medewerkers op afstand. Tegelijkertijd gebruiken medewerkers meer applicaties van derden dan ooit, en elk daarvan brengt zijn eigen beveiligingsuitdagingen met zich mee.
Daardoor moeten IT-teams rekening houden met nog meer cyberbeveiligingsdreigingen. Tegelijkertijd hebben groeiende dreigingslandschappen geleid tot meer beveiligingsregels en compliance-eisen waaraan moet worden voldaan.
Daardoor staan moderne IT-teams voor meer uitdagingen en onder meer druk dan ooit tevoren. Traditionele, handmatige benaderingen van cybersecurity schalen niet mee met gedistribueerde endpoints, dus teams moeten zich aanpassen aan de moderne werkomgeving en de bijbehorende uitdagingen.
Veelvoorkomende uitdagingen bij endpointbeheer
Dat gezegd hebbende, met welke uitdagingen krijgen IT-teams te maken bij endpointbeheer? Er zijn verschillende veelvoorkomende obstakels die het beheren van apparaten lastig kunnen maken, waaronder:
1. Beperkt inzicht in endpoints
IT-teams kunnen geen apparaten beheren die ze niet kunnen zien. Zonder goed inzicht in endpoints missen ze essentiële informatie, waaronder de software-inventaris, apparaatstatus en patchstatus. Daarnaast missen IT-teams zonder inzicht gecentraliseerde rapportage en kunnen ze niet zien welke apparaten wel of niet hebben ingecheckt.
Dit kan leiden tot vertraagde oplossingen, gebrekkige compliancerapportage en een verhoogd beveiligingsrisico. Goed endpointbeheer begint daarom met inzicht.
2. Vertragingen in patchbeheer
Patchbeheer is een van de belangrijkste onderdelen van endpointbeheer, omdat het ervoor zorgt dat endpoints en applicaties up-to-date zijn en goed beschermd worden. Het kan echter ook een van de lastigste aspecten zijn, gezien het aantal endpoints en apps dat erbij betrokken is.
Er zijn verschillende redenen waarom patches achter kunnen raken. Offline apparaten kunnen updatecycli missen, gebruikers kunnen het opnieuw opstarten uitstellen dat nodig is om installaties te voltooien, of IT-teams kunnen vertrouwen op handmatige updates, wat gevoelig is voor menselijke fouten. Daarnaast kunnen kritieke patches vertraging oplopen als updates niet goed worden geprioriteerd.
Hoe langer het duurt om een patch uit te rollen, hoe groter het risico op blootstelling aan bekende kwetsbaarheden wordt.
3. Kwetsbaarheden in applicaties van derden
Kwetsbaarheden van endpoints beperken zich niet tot besturingssystemen. Apps van derden, zoals browsers, samenwerkingstools en productiviteitsapps, kunnen allemaal risico's vormen als ze niet goed worden bijgewerkt. Daarom moeten IT-teams apps van derden op verspreide endpoints volgen en bijwerken om kwetsbaarheden van endpoints volledig aan te pakken.
4. Ondersteuning van apparaten op afstand en in hybride omgevingen
Hoewel de groei van werken op afstand en hybride werken geweldig is geweest voor de flexibiliteit, toegankelijkheid en productiviteit van medewerkers, kan dit endpointbeheer ook lastiger maken. Wanneer apparaten zich buiten het kantoornetwerk bevinden, kunnen ze lastig te monitoren en te beheren zijn. Daardoor worden support op afstand en probleemoplossing lastig, vooral wanneer medewerkers hun apparaten niet op locatie kunnen brengen en mogelijk niet verbonden zijn met een VPN.
Organisaties hebben een endpointmanagementtool nodig met remote access en ondersteuning, zodat IT-teams op afstand toegang hebben tot apparaten en vanaf elke locatie problemen kunnen oplossen. Dit gaat verder dan technische ondersteuning, omdat remote access essentieel is voor goed beheer en onderhoud.
5. Handmatige IT-workflows
Endpointbeheer kan repetitief worden, maar de workflows zijn vaak eenvoudig en herhaalbaar, wat wil zeggen dat ze gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden. Toch moeten veel IT-teams nog steeds handmatig taken uitvoeren, zoals het controleren van de patchstatus, het uitvoeren van scripts, het verzamelen van apparaatinformatie en het doorvoeren van configuratiewijzigingen op endpoints.
Goede automatisering kan de efficiëntie en reactietijden verbeteren, zorgen voor consistent beheer over alle endpoints en IT-teams tijd vrijmaken. Zonder automatisering kunnen repetitieve taken voor endpointbeheer tijd opslokken die IT-teams nodig hebben voor werk met een hogere prioriteit.
6. Versnippering van tools
Veel organisaties vertrouwen op verschillende tools voor patchbeheer, externe toegang, inventarisbeheer, monitoring, scripts, rapportage en meer. Dit kan echter niet alleen ingewikkeld en duur worden, omdat ze met meerdere oplossingen moeten jongleren, maar het kan ook een hele reeks nieuwe problemen veroorzaken.
Een wildgroei aan tools kan leiden tot onsamenhangende, ongeorganiseerde data, en tot meer administratieve overhead en complexere licenties. Dit leidt op zijn beurt tot inconsistente workflows en tragere probleemoplossing, met slechtere resultaten dan met één geïntegreerde tool.
Het samenvoegen van nauw verwante workflows kan de administratieve last verlagen, versnipperde gegevens elimineren en endpointbeheer eenvoudiger maken.
7. Hiaten in compliance en rapportage
Logboekregistratie en rapportage zijn essentieel voor IT-compliance, vooral wanneer het tijd is voor een beveiligingsaudit. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun endpoints zijn gepatcht, beschermd en correct geconfigureerd, wat ze kunnen doen door duidelijke logboeken bij te houden.
Zonder goede rapportage kunnen bedrijven echter onvolledige patchgegevens hebben, beperkt inzicht in hun apparaatinventaris en moeite hebben om de status van hun endpoints aan te tonen. Daardoor kan dit niet alleen leiden tot mislukte audits, maar betekent het ook dat IT-teams moeite zullen hebben om te bepalen welke endpoints verdere updates en ondersteuning nodig hebben, wat nadelig is voor de cyberbeveiliging.
Compliance en rapportage draaien niet alleen om het doorstaan van audits. Het is ook essentieel voor goede endpointhygiëne.
8. Endpointactiviteiten opschalen
Naarmate bedrijven groeien, kan het aantal endpoints en de beheerlast sneller toenemen dan bestaande processen aankunnen. Kleine en middelgrote bedrijven, interne IT-teams en MSPs hebben schaalbare manieren nodig om meer apparaten te ondersteunen zonder repetitief handmatig werk te vergroten.
Daarom is schaalbaarheid essentieel. Dit omvat de mogelijkheid om snel meer endpoints toe te voegen, samen met automatisering, gecentraliseerd inzicht in apparaten, externe probleemoplossing en beleidsgebaseerde acties, die allemaal kleine teams kunnen helpen meer apparaten te beheren. Zonder de juiste schaalbaarheid zullen IT-teams moeite hebben om jouw groei bij te benen.
Hoe IT-teams uitdagingen op het gebied van endpointbeheer kunnen overwinnen
Gezien de uitdagingen van endpointbeheer, wat kunnen IT-teams doen om die te overwinnen? Het oplossen van uitdagingen op het gebied van endpointbeheer vraagt om meer dan alleen een extra losstaande tool; het vereist gerichte, praktische verbeteringen die bedoeld zijn om problemen aan te pakken.
Dit omvat:
Endpointzichtbaarheid centraliseren, zodat IT-teams alles vanuit één plek kunnen monitoren.
Routinematige herstelacties automatiseren om problemen snel op te lossen zonder dat IT-medewerkers nodig zijn.
Prioriteit geven aan patching op basis van risico, zodat de meest kritieke bedreigingen als eerste worden aangepakt.
Updates van applicaties van derden bijhouden om ervoor te zorgen dat alles up-to-date is en eventuele beveiligingslekken in de apps worden aangepakt,
Remote support gebruiken om problemen sneller op te lossen, waardoor verstoringen afnemen en medewerkers op afstand beter geholpen worden.
Rapportage over endpoints standaardiseren voor beter beheer en paraatheid voor audits.
Handmatig werk verminderen door automatisering waar mogelijk, zodat IT-medewerkers meer tijd hebben om zich op kritieke taken te richten.
Waar je op moet letten in een endpointmanagementoplossing
Er zijn verschillende endpointmanagementoplossingen op de markt, maar ze bieden niet allemaal dezelfde functies en werken niet voor elk type organisatie. IT-teams moeten hun behoeften zorgvuldig afwegen wanneer ze opties evalueren om een oplossing te vinden die de tools en functionaliteit biedt die ze nodig hebben. Daarom is het belangrijk om te weten waar je op moet letten.
Let op het volgende in een endpointmanagementoplossing:
Realtime inzicht in endpoints in je hele netwerk.
Patchbeheer voor besturingssystemen en software van derden (niet alleen besturingssystemen)
Inzichten in kwetsbaarheden om potentiële bedreigingen te identificeren.
Hardware- en software-inventaris met realtime updates.
Ondersteuning op afstand voor medewerkers die onderweg zijn.
Scripts om basistaken automatisch uit te voeren.
Proactieve waarschuwingen om bedreigingen vroegtijdig te identificeren.
Geautomatiseerde probleemoplossing om basisproblemen aan te pakken.
Geautomatiseerde rapportage en gebruiksvriendelijke dashboards.
Hoe Splashtop AEM endpointbeheer helpt vereenvoudigen
Splashtop AEM helpt IT-teams om beter inzicht te krijgen, routinematig endpointbeheer te automatiseren en sneller te reageren wanneer apparaten updates of herstel vereisen. Het brengt endpointinzichten, patchbeheer, beleidsregels, scripts, waarschuwingen en gerelateerde workflows samen in het Splashtop-platform.
Splashtop AEM biedt inzicht in endpoints, waaronder de status, patchstatus en software. Dit helpt IT-teams apparaten te identificeren die ondersteuning of updates nodig hebben, en biedt inventarisrapportage zodat ze niets over het hoofd zien.
Wanneer een apparaat een update nodig heeft, helpt Splashtop AEM IT-teams ontbrekende patches te identificeren, updates voor besturingssystemen en applicaties van derden uit te rollen en de patchstatus op beheerde endpoints te volgen. Dit omvat ondersteunde besturingssystemen en applicaties van derden, waardoor teams meer van hun patchworkload vanuit één console kunnen afhandelen.
De AI-gestuurde CVE-inzichten van Splashtop AEM helpen teams bekende kwetsbaarheden te identificeren en te prioriteren. IT-teams kunnen vervolgens patchbeleid, scripts en geautomatiseerde acties gebruiken om ondersteunde problemen efficiënter op te lossen.
Wanneer een endpoint praktische probleemoplossing vereist, kunnen technici de mogelijkheden voor Splashtop remote support gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot het apparaat en ondersteuning te bieden.
Daardoor kunnen IT-teams die Splashtop AEM gebruiken handmatig werk verminderen, sneller op problemen reageren en endpoints in hun hele netwerk veilig houden.
Ga aan de slag met Splashtop AEM
Endpointbeheer wordt lastiger wanneer zichtbaarheid, patchbeheer, automatisering, rapportage en ondersteuning op afstand afhankelijk zijn van losse of handmatige processen. Door die workflows samen te brengen, kunnen IT-teams sneller reageren, beleidsregels consistenter toepassen en beter inzicht houden in de gezondheid en risico's van endpoints.
Splashtop AEM biedt realtime inzicht in endpoints, geautomatiseerd patchbeheer, scripts en taken, proactieve waarschuwingen en hersteltools binnen het Splashtop-platform.
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