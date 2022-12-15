Val Verde Unified School DistrictはSplashtop ClassroomとMirroring360を使用しています
ある学区がSplashtopテクノロジーを使って教室のインタラクティビティと生徒のエンゲージメントを向上させた方法
概要
Val Verdeは、Splashtopを使用して教師にiPadを、学生にChromebookを装備することで、柔軟性に欠ける高価なSMART BoardsやInterwriteタブレットを飛び越えました。
Val Verde Unified School Districtについて
Val Verde Unified School District (VVUSD)は、カリフォルニア州リバーサイド郡に位置しています。それは、K-12の学年にわたる約20,000人の多様なコミュニティにサービスを提供しており、21の学校を含んでいます。これには、12の小学校、4つの中学校、2つの総合高校、1つの代替教育学校、バーチャルアカデミー、そして4つの小学校での成長中の幼稚園プログラムが含まれます。VVUSDは、州および全国の多くの組織から認識を受けています。
National Blue Ribbon School賞の受賞者
カリフォルニア教育優秀賞
カリフォルニア優秀校賞を複数受賞
高貧困少数派学生の教育成果を改善した成功に対するEducation Trust Westからの認識
アドバンスト・プレイスメント・ディストリクト・オブ・ザ・イヤー賞
VVUSDは、教育とカリキュラムの提供において革新を続けています。優れた教育と卓越した技術を組み合わせて、すべての学生にサービスを提供しています。
Val Verde Unified School Districtは、基準に基づいたカリキュラムのために、すべてのレベルでの教育と学習をサポートするために技術を効果的に活用しています。VVUSDは、タブレットとアプリを組み合わせることで、非常に効果的な教育と学習プラットフォームが作成される�ことを早期に認識しました。現在、彼らは新しいSplashtop製品でその技術の力を拡張しています。
課題
Val Verdeは教室の技術をアップグレードする必要がありました。SMARTインタラクティブホワイトボードは柔軟性がなく、多くのPDを必要とし、教師を教室の前に縛り付けました。Interwriteタブレットは使いにくく、維持費が高かったです。一部の学校ではApple TVを使用していますが、古いプロジェクターやモニターに接続するためのコストと配線がかかり、Chromebookをサポートしないため、そのソリューションは実用的ではありません。
ソリューション
Val VerdeはSplashtop ClassroomとMirroring360を使用しています。これにより、教師はiPadを使って教室のどこからでもPC上のレッスンコンテンツを表示し、注釈を付け、そのコンテンツを学生のiPadやChromebookと簡単に共有することができます。学生は自分のデバイスの画面をクラスとミラーリングできます。
Splashtopソフトウェアは中央で設定され、Active Directoryと統合されているため、ケーブル配線やユーザー設定にかかる時間を削減します。システムは柔軟で、Val Verdeは既存のデバイスを使用できるだけでなく、新しいデバイスもサポートできます。
Mirroring360は4か月分のインストールコストを節約し、学校が望むデバイスを選択できるようにします
Mirroring360は技術的にも財政的にも理にかなっています。Mirroring360はデバイスに依存しないため、各学校は学生に最も適したデバイスを自由に選択できます。タブレットとラップトップ、古いプロジェクションおよびディスプレイシステム間の互換性の問題に制約されません。VVUSDは、Mirroring360を中央で設定できるため、コストを節約しています。800の教室にケーブルを設置するために技術者を必要としません。コスト分析では、Apple TVのインストールに1人の従業員が4か月以上かかると予測されました！
「Splashtopは熱意を生み出し、共通のコアが求めるものの核心に迫ります。このような技術は教育における力の倍増器です。」– Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Ed Services
「Splashtopは、教育と教室管理を改善するための素晴らしいツールです…デスクトップコンピュータを置いて、学生と交流しながら、コンテンツを制御し、注釈を付けることができます…その後、学生が自分の画面をクラスにミラーリングすることを許可します。」– Chris Parsons, 5th grade teacher, Columbia Elementary
詳細はこちら about Splashtop Classroom and Mirroring360.また、Splashtopの教育向けリモートアクセスツールもチェックしてください。
制限事項
Splashtop ClassroomとMirroring 360は教師に以下を可能にします：
教師がアプリケーションやレッスンコンテンツを使用し、注釈を付けることができるように、豊かなインタラクティブ体験を提供します
ケーブルから解放され、教室内を快適に移動
すべてのコンピュータファイルに、どのソフトウェアやフォーマットでもアクセス可能
共通コアイニシアチブをより良くサポート
管理タスクと教室活動をシームレスに組み合わせる
Splashtop ClassroomとMirroring 360は学生に以下を可能にします：
コース内容や仲間との関わりをより深める
クラスメートと協力し、学んだことを共有する
コンテンツクリエイターやプレゼンターとして21世紀のスキルを身につけましょう
小グループでのプロジェクトベースの学習に参加する
使用しているコンピュータやタブレットからコンテンツを表示
Splashtop Classroomを使用すると、学生はプレゼンターとなり、技術やプロセスを互いに共有します
Splashtop Classroomは、教師と学生の体験を向上させます。教師はタブレットから授業内容を共有し、学生は自分のデバイスを使って内容にコメントしたり注釈を付けたりすることができます。その結果、学生は授業に対してより熱心になり、教師や仲間に対してより注意を払うようになります。
第二言語学習者にとっては��、注釈により理解しやすい入力を思いつくことができ、発想と言語の効果的な橋渡しになります。
適切な場合、学生はプレゼンターとなり、技術やプロセスを互いに共有します。これは、単なる事実知識ではなく、複雑な思考プロセスを示すという共通の目標を満たします。
お客様の声
Splashtopは熱意を生み出し、Common Coreが求めている要素の核心を突いています。このようなテクノロジーは教育において大きな力となります。
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
お客様の声
Splashtopは、指導と教室管理を改善するための優れたツールです。デスクトップコンピューターを離れていても、コンテンツを操作したり注釈を付けたりしながら、生徒とコミュニケーションを取ることができます。このツールにより、生徒は自分の画面をクラスにミラーリング��できるようになります。
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary