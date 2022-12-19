Meeting the Needs of a Growing IT Infrastructure with Remote Access Software
How Heinz Hammer GmbH leveraged Splashtop SRS Premium to support its growth
概要
Heinz Hammer GmbHのコミュニケーション部門のJens Kernchenは、同社のITチームがスケーラブルなITリモートメンテナンスソリューションのニーズを満たすためにSplashtop SRS Premiumをどのように活用したかを説明します。
課題: 成長するITインフラストラクチャのニーズに応える
ほとんどの企業の目標は成長することです。成長は通常良いことですが、それには課題も伴います。それはHeinz Hammer GmbHの場合でした。
「私たちの会社は近年成長しました」とJensは言いました。「その結果、ITインフラが大幅に拡大し、80台のワークステーションとサーバーがリモートでサポートされる必要がありました。」
したがって、Heinz Hammer GmbH IT部門は、効率的かつコスト効率の良い方法でITインフラの成長を管理できるソリューションを見つける必要がありました。
ソリューション: Splashtop SRS Premium
解決策を探す中で、Heinz Hammer GmbHのIT部門はまずTeamViewerを評価しました。「私たちのIT部門はまずTeamViewerと他のリモートメンテナンスプロバイダーをテストしました」とJensは言いました。「しかし、価格/パフォーマンスの比較は納得できるものではありませんでした。」
ITチームは、Splashtop SRS Premiumを見つけるまでソリューションの評価を続けました。Splashtop SRS Premiumは、プレミアムな監視と管理機能を備えており、TeamViewerや他の類似製品よりも50％安価でした。
「私たちのチームは、価格だけでなく、その包括的な機能のためにSplashtopを選びました�」とJensは説明しました。「グループの簡単な管理と作成、特にiPadやiPhoneを介した直感的な管理とアクセスが、Splashtopを選ぶ決め手となりました。」
さらに、Splashtop SRS PremiumにはBitdefenderの統合が付属しており、これは素晴らしいボーナスでした。「Bitdefenderの統合により、私たちのIT部門はクライアントコンピュータとサーバーを簡単に制御、監視、そして広範に保護するための包括的なツールを持っています」とJensは説明します。
そしてセキュリティに関しては、Splashtopが提供しました。一部のセキュリティ機能には以下が含まれます：
業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化
デバイス認証
マルチレベルのパスワードセキュリティ
二段階認証/2段階認証
画面の非表示
画面の自動ロック
セッションのアイドルタイムアウトとその他のセキュリティ機能
Heinz Hammer GmbHのIT部門も、特定のグループ内で技術者をグループ化して共有するSplashtopの機能が有益であると感じました。彼らは特に、簡単なリモートファイル転送と、リモートセッションでユーザーに直接連絡するためのチャット機能に満足していました。
全体として、Splashtopの価格、機能、セキュリティが、TeamViewerや他の類似ツールではなくSplashtop SRS Premiumに移行するための重要な決定要因でした。
結果：複雑で成長するITインフラのニーズを満たす手頃で包括的なリモートサポートソリューション
SRS Premiumのテストに成功した後、Heinz Hammer GmbHのIT部門は、2人のIT技術者のために2つのプレミアムライ��センスを購入することを決定しました。これにより、彼らはどこからでもHeinz Hammer GmbHのコンピュータとサーバーにリモートでアクセスし、監視し、管理することができました。彼らは無人および有人のリモートアクセス、エンドポイント管理、スクリプトとタスク、追加機能も備えています。
Heinz Hammer GmbHのIT部門もスムーズな導入プロセスに満足していました。「私たちのIT部門は、Splashtop Streamerにアクセスするためのウェブリンクを作成し、それが非常に便利にパッケージ化されました」とJensは言いました。「私たちのチームは数分でインストールを完了することができました。」
現在、すべてがスムーズに進行しており、Heinz Hammer GmbHはMacとWindowsシステムの両方を含む80台のコンピュータサーバーをリモートでサポートおよび維持できます。
さらに、Heinz HammerはSRS PremiumをTeamViewerや他のソリューションよりも選んだことで50％以上の節約を実現しました。そうすることで、ITインフラの継続的な成長に対応できるコスト効率の高いソリューションを確保しました。
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Splashtop SRS Premiumは、LogMeIn Centralのようなリモートアクセス/サポート製品に対する、コストパフォーマンスが高く、使いやすい代替品です。また、より高価で複雑なRMMツールの代わりとしても使用できます。無料で試す（クレジットカード不要）、または詳細情報のためにデモをスケジュールしてください。
制限事項
Heinz Hammer GmbHについて
Heinz Hammer GmbHは、ベルリンのMercedes-Benzディーラーで、ベルリン-ライニッケンドルフとベルリン-パンコウに1つずつ拠点があります。Heinz Hammer GmbHは50年の歴史があり、ベルリン-ウェディングのAdalbertstraßeで始まりました。
詳細はこちら about Heinz Hammer GmbH.
Splashtop SRS Premiumについて
Splashtop SRS Premiumは、コンピュータ管理と制御機能を提供するソリューションを求めるMSPやITプロフェッショナル向けに設計されています。
WindowsやMacのコンピュータを、Windows、Mac、iOS、Androidデバイスからサポート
高いパフォーマンス: Splashtop SRS Premiumは、Splashtopの個人用ソリューションに見られるのと同じ受賞歴のあるリモートアクセスエンジンによって駆動されています。 HD品質とサウンドで高速な接続を楽しんでください。
主な機能: Splashtop SRS Premiumは、MSPやITチームが必要とするファイル転送、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、セッション録画、ユーザーとコンピュータの管理、グループ化などの主要機能を備えています。
低価格: Splashtopは他のソリューションと比較して最大80%の節約が可能です。さらに、Splashtopは他のリモート��アクセスプロバイダーのような価格上昇の歴史がありません。
お客様の声
私たちのチームは、価格だけでなく、その包括的な機能のためにSplashtopを使用することにしました。プラットフォームのセキュリティ、グループの簡単な管理と作成、特にiPadやiPhoneを介した直感的な管理とアクセスが私たちにとっての決定要因でした。
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH