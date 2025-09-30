サイバーセキュリティが最優先事項である場合、ITリーダーはセキュリティとアクセスのバランスを取る必要があります。リモートおよびハイブリッドワークの増加により、これがより複雑になります。どのようにして従業員にどこからでも働く柔軟性を与えながら、重要なシステムを保護しますか？
最も一般的なアプローチの2つは、Zero-Trust Network Access (ZTNA)とVirtual Private Networks (VPNs)です。両方ともネットワーク接続を保護しますが、非常に異なる方法で行います。VPNはプライベートネットワークへの暗号化されたトンネルを作成し、ユーザーが認証されると広範なアクセスを付与します。一方、ZTNAは「信頼せず、常に確認する」という原則に従い、ユーザーの身元、デバイスの健康状態、コンテキストを継続的に検証し、限定的で役割に基づいたアクセスを許可します。
ZTNAとVPNの比較、それぞれの利点、そしてSplashtopがリモートワークのためのゼロトラストセキュリティをどのように強化するかを探る時が来ました。
VPN & Zero-Trust Network Access: 概要
ゼロトラストネットワークアクセスとは何ですか？
Zero-Trust Network Access (ZTNA)は、ユーザーやデバイスを既定で信頼しないという考えに基づいたセキュリ�ティフレームワークです。アクセス要求は、その発信元に関係なく、すべて認証および承認されなければなりません。この「信頼せず、常に確認する」という哲学は、ログイン資格情報が盗まれた場合でも、不正アクセスのリスクを減少させます。
ZTNAは従来の役割ベースのアクセス制御（RBAC）を超えています。RBACは役割に基づいて承認を割り当てますが、ユーザーがネットワーク内にいるときに信頼されたアクセスを前提とすることがよくあります。ZTNAはより厳しいポリシーを強制します：検証は継続的で、コンテキストに基づいて（ユーザー、デバイス、場所、ネットワーク）行われ、アクセスは必要最小限のリソースに制限されます。
ZTNAの仕組み:
継続的な認証: ログイン時およびセッション活動中に認証が必要で、しばしばMFAや生体認証が行われます。
最小特権アクセス：ユーザーは、役割に必要な特定のアプリやデータにのみアクセスでき、ネットワーク全体にはアクセスできません。
侵害を想定する: セキュリティコントロールは、侵害が発生した場合の被害を制限するように設計されており、マイクロセグメンテーションにより攻撃者が横移動するのを防ぎます。
このレイヤードアプローチは、リモートワークフォース、機密データの要件、またはサードパーティのアクセスニーズを持つ組織にとって特に効果的です。
仮想プライベートネットワークとは何ですか？
VPNは、データ伝送のた��めのトンネルを作成することによって、パブリックネットワークを介してプライベートネットワークを拡張します。接続されると、ユーザーは通常、オンサイトにいるかのように企業ネットワークへの広範なアクセスを得ます。
VPNはどのように機能するのか？
VPNはユーザーをVPNゲートウェイに認証し、デバイスとプライベートネットワークの間にトンネルを作成します。一般的なトンネリングと暗号化スタックには、OpenVPN、IKEv2を使用したIPSec、SSTP、L2TP over IPSecが含まれます。接続されると、プライベートサブネット向けのトラフィックはトンネルを通じてオンプレミスまたはクラウドリソースにルーティングされます。
認証は通常、接続時にのみ行われるため、追加のセグメンテーションやファイアウォールルールがない限り、ネットワークレベルでのアクセスは広範囲になることが多いです。集中ゲートウェイは、ピーク時のリモート使用中にスループットのボトルネックを引き起こす可能性もあります。
VPNの最も一般的なビジネスユースケース
内部リソースへのリモートユーザーアクセス：従業員に、インターネットに公開されていないプライベートアプリ、ファイル共有、印刷サービス、イントラネットツールへの接続を提供します。
サイト間接続: ブランチオフィス、データセンター、クラウドVPCをIPSecトンネルを使用して単一のルーティングネットワークにリンクします。
管理ネットワークへの管理者アクセス: ITスタッフが外部から内部管理インターフェースやジャンプホストにアクセスできるようにします��。
プロジェクトのための一時的な接続: 移行、パートナーとの関与、インシデント対応中に短期間の安全なアクセスを可能にします。
制限に関する注意: VPNは転送中のデータを保護しますが、一般的にアプリケーションレベルのリクエストごとの確認を強制しません。ネットワークのセグメンテーションとポリシーを慎重に行わないと、ユーザーが必要以上のアクセスを持ち、コンセントレーターが単一障害点になる可能性があります。これが、多くの組織がより細かい粒度の最小特権アクセスと継続的な確認のためにZTNAを評価する理由です。
ZTNA vs VPN: セキュリティとパフォーマンスの違い
VPNとZTNAの両方が安全なリモート接続を提供しますが、そのセキュリティモデルとパフォーマンスへの影響は大きく異なります。
Zero-Trust Network Access is designed around the principle of least 権限. アクセスはアプリケーションレベルでセグメント化され、ユーザーの身元、デバイスの状態、コンテキストの継続的な確認が必要です。これにより、攻撃の表面が減少し、横方向の移動が制限され、ユーザーの行動に対する可視性が提供されます。ZTNAは通常クラウドネイティブであるため、VPNコンセントレーターよりも効果的にスケールし、現代のアイデンティティおよびデバイスセキュリティフレームワークと統合します。
仮想プライベートネットワークは、対照的に、ユーザーを一度認証し、その後広範なネットワークアクセスを拡張します。この「全か無か」のアプローチはリスクを生み出します: 攻�撃者がVPNの資格情報を侵害した場合、複数のシステムに到達する可能性があります。VPNゲートウェイは、トラフィックが拡大するにつれてボトルネックになることもあり、VPNは一般的にネイティブの脅威検出や詳細なポリシー制御を欠いています。
実践において:
ZTNAは、セキュリティとコンプライアンスを優先する組織に適した、詳細なアイデンティティおよびデバイスベースの制御を強制します。
VPNはリモートアクセスのための暗号化トンネルを提供しますが、周辺ベースの信頼に依存しており、今日の分散型脅威に対しては効果が薄いです。
成長、コンプライアンス、ハイブリッドワークのバランスを取る組織にとって、ZTNAは長期的なレジリエンスを強化し、VPNはよりシンプルまたは小規模な環境のためのレガシーオプションとして機能し続けます。
ZTNAとVPNの選択: あなたのビジネスに最適なのはどちらか?
Deciding whether to 設定 VPN or Zero-Trust Network Access depends on your organization’s size, security posture, and scalability requirements.
スケーラビリティ： ZTNAはクラウドネイティブで、単一のゲートウェイに依存せずにスケールするように設計されています。一方、VPNは、リモートで接続する従業員が増えるとすぐにボトルネックになる可能性があります。
Security Model: VPNは一度認証すると広範�なネットワークアクセスを付与しますが、ZTNAは継続的な確認を強制し、特定のアプリケーションやリソースへのアクセスのみを付与します。機密データや厳しいコンプライアンス要件を扱う組織にとって、ZTNAはより強力な制御を提供します。
Risk Management: ZTNAは、アクセスをセグメント化し、侵害を既定の姿勢として想定することで攻撃面を最小化します。VPNは、資格情報が侵害された場合、潜在的な爆発半径を拡大します。
Ease of Use & Management: VPNは馴染みがあり、最初は簡単に設定できることが多いですが、セキュリティを維持するためには継続的なセグメンテーションとメンテナンスが必要です。ZTNAは、初期により慎重なポリシー設計を必要とすることがありますが、時間とともにITチームにより多くの自動化、可視性、適応性を提供します。
ZTNAを採用することで、企業はより正確なアクセス制御、改善された可視性、現代の分散型作業の現実に対応するためのフレームワークを得ることができます。
SplashtopがリモートワークのためのZero-Trustセキュリティをどのように強化するか
VPNとZTNAの両方が安全な接続をサポートできますが、強力なセキュリティと柔軟性を兼ね備えた現代的なソリューションを求めるなら、Zero-Trustの原則に基づいて設計されたプラットフォームが必要です。
Splashtop Secure Workspace (SSW)は、ゼロトラストアプローチを採用した特権アクセス管理を提供します。検証済みのユーザーと準拠したデバイスのみが特定のアプリケーション、デスクトップ、データにアクセスできるよう保証します。ポリシーは役割ベースの制御、デバイスポスチャーチェック、コンテキスト認識認証を通じて施行され、資格情報の盗難や横断移動のリスクを軽減します。
SSWを使用すると、組織は次のことができます:
ジャストインタイムアクセスコントロールを適用し、ユーザーが必要なときに必要な権限のみを持つようにします。
Use micro-segmentationを使用して特定のリソースへのアクセスを制限し、アカウントが侵害された場合の露出を減らします。
強力な認証を活用し、SSO/SAML、MFA、アイデンティティプロバイダーとの統合を含みます。
Monitor and audit sessionsを使用して、ITチームが疑わしい行動を検出し対応するのに役立つログと可視性を提供します。
Splashtopのプラットフォームは、SOC 2、ISO 27001、HIPAAの準備などのコンプライアンスフレームワークに合わせて構築されており、規制された業界にとって安全な選択肢です。
分散またはハイブリッドな労働力を管理する企業にとって、SSWはレガシーVPNのスケーラビリティと管理の課題を解決し、安全で高性能なリモートアクセスを可能にします。これにより、ITチームは生産性と保護の両方を一つのソリューションで提供することができます。
