私たちは「永遠に」在宅勤務をするべきなのでしょうか？仕事の未来はどうなるのでしょうか？
数ヶ月前、私たちはCEOたちに仕事の未来についての考えを尋ねました。彼らの答えは一致していました：オフィスはなくならないが、世界は恒久的なハイブリッド職場に向かっていると全員が同意しました。
それでも、多くの企業は一歩を踏み出すことに慎重です。中にはそれを勧めないところもあります。Appleは、スティーブ・ジョブズの下で、在宅勤務（WFH）の利点に対する企業界の主要な懐疑論者の一つと見なされていました。現在、パンデミックが始まって数ヶ月、Appleの従業員の15%未満がオフィスに戻っており、CEOのティム・クックは「元の状態には戻らない」と述べています。なぜなら、実際に仮想的にうまく機能することがあるからです。
Appleのように、多くの企業は長い間、広範なWFHポリシーの実施に消極的でした。多くのマネージャーにとって、人々が働いていることを確認することと、生産性を信じることの間の認識されたリンクは強いままでした。例えば、NetflixのCEOであるReed Hastingsは、最近リモートワークを「純粋なネガティブ」と呼びました。
しかし、それは正確な認識でしょうか？おそらく違うでしょう—少なくとも、COVID-19がオフィス、店舗、教育機関、医療機関を閉鎖し始めた数ヶ月後に、私たちの会社のWFH生産性調査に回答した約900人の突然のテレワーカーによれば。
鍵は技術の適切なバランスにあります
調査回答者のほぼ4分の3は、パンデミック前には在宅勤務をしたことがないか、ほとんどありませんでした。しかし、ITプロフェッショナル、ゲーム開発者、ビデオプロデューサー、建築家、テレビ放送プロフェッショナル、小売業者、中等教育および大学の教育者、医療プロフェッショナルを含む圧倒的な80％が、在宅勤務時により生産的であるか、同等に生産的であると報告しました。
WFH調査の回答者の75%によると、Zoomのようなコラボレーションとコミュニケーションツール、およびSplashtopのようなリモートアクセスソフトウェアが、生産性の向上に大いに貢献しました。
その結果、調査回答者の3分の1が、パンデミックの制限が緩和された後でも、会社が在宅勤務に対してよりオープンになる可能性があると予想していると述べました。参加者の28％は、在宅勤務が会社にとって新しい常識になる可能性があると実際に示唆しました。この予測を支持するのは、Microsoft、HubSpot、Quora、Square、Slack、Oktaなどの企業が在宅勤務のオプションを「永遠に」延長する計画を発表したことです。
これがあなたにとって何を意味するのか – パンデミック後のWFH？
多くの報告された生産性向上の中で、リモートワークを促進する多くの理由があります：
従業員の生活の質の向上
– 在宅勤務の代替案は、企業が長期的な成功のために従業員を採用し、維持するのに役立つかもしれません。企業は地理�的な制約に縛られない場合、空いているポジションの候補者の範囲を広げることができます。逆に、高コストの沿岸都市から離れて在宅勤務の選択肢がある潜在的な従業員は、生活の質の魅力を感じます。都市中心部に住むことを好む人々にとっては、長い通勤時間を短縮または排除することができます。
資本投資の削減
– 企業は不動産支出を再評価することができます。フルタイムまたはパートタイムで在宅勤務する従業員が増えることで、企業はすべての従業員をサポートするために借りたり所有したりするオフィススペースの面積を削減できるかもしれません。
カーボンフットプリント
– カーボンフットプリントは、1年間に人が排出するCO2のトン数で表されます。Action Protect Earthによると、アメリカ人は1人あたりのカーボンフットプリントが最大の国の一つで、アメリカ人1人あたりの平均は16.5トンです。対照的に、EUではこの平均は7トンです。すべての企業が完全または部分的にリモートになることを想像してみてください。これにより、排出量が減り、印刷用紙の使用量が減り、在宅勤務する各従業員のプラスチック使用量が減ります。その結果、毎日通勤しないことで、リモートワーカーは消費、廃棄物、汚染のバランスを劇的に変えています。
COVID-19パンデミックとその広範な自宅待機要件は、在宅勤務機能の突然の大量採用を強制しました。生産性の低下やその他の懸念から、以前は在宅勤務に抵抗していた企業も、リモートワークの柔軟性が利益の増加だけでなく、環境へのポジティブな影響をもたらすことを発見していま�す。これは数ヶ月前に行った仮定を確認します：リモートワークはここに留まる - 永遠に。まだ考えていないなら、職場に対する柔軟なアプローチを考え始める時かもしれません。