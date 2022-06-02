Splashtopの調査によると、在宅勤務をしている人々は生産性が向上していることがわかりました
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
様々な業界の回答者は、自宅で効果的にタスクを遂行するためのソフトウェアソリューションに生産性を帰しています
SAN JOSE, Calif., 2020年6月18日—Splashtop Inc.、リモートアクセスソフトウェアのリーディング企業は、2020年5月に870人のランダムな回答者を対象に行ったオンライン在宅勤務調査の結果を発表しました。調査結果によると、COVID-19パンデミック前に在宅勤務をしたことがない回答者が3分の1以上、またほとんどリモートで働いたことがない回答者が3分の1いる中で、グループの80％が在宅勤務でより生産的または同等に生産的であると報告しています。
回答者には、IT専門家、ゲーム開発者、ビデオプロデューサー、建築家、テレビ放送の専門家、小売業者、K-12および大学の教育者、医療専門家が含まれていました。これらの回答者の75％が、リモートアクセスソリューションを使用して効果的に在宅勤務を行っていました。特に、このグループには、雇用主のライセンスアプリケーションに依存する従業員が含まれており、これらのアプリケーションは高性能なワークステーションやデータセンターサーバーなど、ホームオフィス環境で再現するのが難しい計算または帯域幅集約型のリソースを必要とします。
「世界的なCOVID-19パンデミックの前は、多くのプロフェッショナルが自宅でライセンスソフトウェアアプリケーションを実行するためのリソースを再現できなかったため、リモートで作業することができませんでした」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「さらに、リモートリソースへのアクセスが安全であることが重要です。幸いなことに、次世代のリモートアクセスソリューションは、より多くの種類の仕事を安全かつ生産的に自宅で行うための新しい可能性を開いています。」
最終的に、Splashtop Work-From-Home Surveyは、効果的なリモートツールの重要性を強調し、COVID-19パンデミックが引き起こした在宅勤務の「新しい常態」に光を当てています：
COVID-19以前は、調査回答者の71％が自宅で働いたことがないか、ほとんどありませんでした。7.8％のみがすでにリモートワーカーであると述べました。これらの数字は、組織が突然、ほぼ一夜にして全従業員を自宅で働けるようにする必要があった際に直面した課題を示しています。
調査時点で、在宅勤務をしている回答者の80％が、オフィスで働いていたときと比べてより（40.5％）または同等に（39.5％）生産的であると報告しました。彼らは、コラボレーション/コミュニケーションツール（例：Zoom、Microsoft Teams、Slack、Skype、WebEx、Google Classroom）やリモートアクセスツール（Splashtop、VPN、TeamViewer、LogMeIn）の使用が生産性向上に寄与していると述べました。
実際、グループの75%がリモートアクセスソリューションを使用して効果的に在宅勤務を行っていると述べました。
グループのほぼ75％が、パンデミックの制限が緩和された後でも、会社が在宅勤務に対してよりオープンになる可能性があると予想しており、28％の参加者が在宅勤務が会社の新しい常態になる可能性があると示唆しました。
「これらの調査結果は、COVID-19によって広範な在宅勤務戦略を実施するように促された労働者と組織が、特に適切なリモートアクセスツールが整っている場合に、生産性を実際に向上させることができることを示しています」とLeeは述べました。
リモートアクセスツールの使用方法を含む調査の詳細はこちらで確認できます: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results
COVID-19時代を超えてデジタルトランスフォーメーションを受け入れる
パンデミックが経済に壊滅的な影響を与え続けているにもかかわらず、在宅勤務戦略を実施できる大手テクノロジー企業やその他の企業は順調です。「在宅勤務時の運用コストや旅行費用の削減、従業員の満足度の向上などを考慮に入れると、企業が在宅勤務の採用を長期的に維持する可能性が非常に高いです」とLeeは述べています。この予測を支持するのは、Twitter、Facebook、Amazonなどの企業がCOVID-19パンデミックを超えて在宅勤務オプションを拡大する計画を発表したことです。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のクラスのリモートコンピュータアクセス、リモートサポート、コラボレーションソリューションを提供しています。Splashtopの手頃な価格で使いやすいクラウドベースおよびオンプレミスのリモートアクセスソリューションは、エンタープライズグレードのセキュリティと信頼性を備えています。Splashtop リモートアクセスは、どこからでもどのデバイスからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートを使用すると、MSPsはクライアントのエンドポイントを管理およびサポートできます。Splashtopオンデマンドサポートは、ITおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopコラボレーションソリューションは、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を提供します。3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at splashtop.com。