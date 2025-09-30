今日のデジタル環境では、強力なセキュリティ対策の重要性は言うまでもありません。毎日のように大規模な情報漏洩が発生しており、Snowflakeのような大企業でも、 Wired が報じるところによれば、史上最大の漏洩の一つになる可能性があります。
さらに、驚くべきことに98.3%の組織が、過去2年間に侵害を経験した少なくとも1つのサードパーティベンダーと関係を持っています。サイバーセキュリティのインシデントのリスクは、ITリーダーを夜も眠れなくすることでしょう。そのため、技術パートナーが厳格なセキュリティ基準を遵守することを確保することが不可欠です。
ISO/IEC 27001認証は、情報セキュリティ管理のゴールドスタンダードを表しています。このレベルに達した企業は、優れたサイバー回復力と、リスクを効果的に特定、管理、軽減するための必要なコントロールを備えていることを示しています。
サイバー脅威の急速な進化に伴い、この認証を持つ企業は、定期的な監査を受け、組織が定めた厳格な要件とベストプラクティスを満たしていることを顧客に保証できます。
Splashtopは2023年にISO 27001認証を取得し、最新の監査を成功裏に完了し、最高のセキュリティ基準へのコミットメントを�確認しました。
このブログ記事では、ISO 27001認証を受けた技術プロバイダーと協力することの重要性、これらの認証がもたらす価値、そしてSplashtopの包括的なセキュリティ対策がどのようにしてお客様に最高レベルの保護を提供するかを探ります。
現在のデジタル環境とサードパーティ技術ベンダーの必要性
現在のデジタル環境では、企業はこれまで以上に相互接続されています。クラウドコンピューティング、SaaSソリューション、ハイブリッドワークモデルをサポートするデジタルトランスフォーメーションの取り組みの台頭により、企業は重要なサービスを提供するためにサードパーティベンダーに大きく依存する複雑なエコシステムが生まれました。この相互接続性は、柔軟性、スケーラビリティ、革新性の向上など、多くの利点をもたらします。しかし、それはまた、重大なセキュリティ上の課題をもたらします。
サプライチェーンの複雑さが増す中、現代のビジネスは、各々が新たな脆弱性をもたらす可能性のあるサードパーティベンダーのネットワークに依存しています。各ベンダーとの関係は攻撃面を拡大し、強力なセキュリティ管理をより複雑でリソース集約的にします。この相互接続されたビジネスエコシステムは、ある組織のセキュリティがそのベンダーのセキュリティ慣行に密接に結びついているシナリオを作り出します。
セキ�ュリティと信頼を保証するためのISOおよびその他の認証の重要性
サードパーティとの複雑な関係を考慮すると、サプライチェーン全体で徹底した保護対策を講じることが重要です。規制およびコンプライアンスの圧力は、厳格なセキュリティ慣行の必要性をさらに強調します。GDPRやCCPAのようなフレームワークは、データ保護とプライバシーに厳しい要件を課しており、組織がこれらの基準に準拠するサードパーティベンダーを確保することが不可欠です。
ISO 27001やSOC 2のような基準を達成し維持することは、組織のすべての従業員に影響を与えるセキュリティ文化を要求します。それは、定期的な内部監査の実施、セキュリティコントロールとプロセスのレビューを含みます。従業員は、監査人または被監査人としてこれらの監査に参加することが多く、セキュリティプロトコルの遵守とそれらの継続的な改善の重要性を強調します。それは、セキュリティプラクティスの継続的な評価、監視、および改善を必要とします。これらの要素は、定期的なセキュリティトレーニングと組み合わさって、従業員の間に共有責任の感覚を生み出し、組織の文化にセキュリティを根付かせます。
信頼を築くためのセキュリティ認証の役割
ISO 27001のような認証は、ベンダーのセキュリティ遵守を評価するためのベンチマークとして機能します。これらは、継続的なリスク管理とセキュリティ改善のためのフレームワークを提供し、認証を受けた組織が機密情報を保護するための強力なコントロールを持っていることを保証します。�これは、サイバー脅威がますます高度化し、侵害の潜在的な影響が壊滅的である可能性がある時代において特に重要です。
Splashtopのデータ保護への取り組みは、2023年にISO 27001認証の取得と最近の監査の成功によって証明されています。この認証に加えて、私たちはSOC 2、GDPR、CCPAに準拠し、他の多くの業界標準をサポートしています。ISO 27001を持つソフトウェアベンダーを選ぶことで、企業はセキュリティを重視し、データを保護するための必要な対策を講じているベンダーと協力していることを確認できます。
サードパーティのセキュリティの課題を克服する
セキュリティ認証はベンダー選定の説得力のある基準を提供しますが、企業がセキュアリモートアクセスとサポートソリューションを実装し、ゼロトラストの原則をサポートするソリューションを検討することも同様に重要です。ゼロトラストは、脅威がネットワークの内外に存在する可能性があるという前提で運用されます。
したがって、ネットワークの境界内外を問わず、どのエンティティも既定で信頼されるべきではありません。 ゼロトラストの実装には、身元確認と厳格なアクセス制御が含まれ、認証され承認されたユーザーのみが重要なリソースにアクセスできるようにします。
Splashtopは、リモートセッション中にアクセスされたユーザーのコンピュータデータを処理、保存、またはアクセスしません。エンコードされた画面キャプチャストリームを送信しますが、保存はしません。これはエ��ンドツーエンドで暗号化されています。エンドポイントデバイスでは、必須のデバイス認証やオプションの2段階認証を含む複数の保護レベルを提供します。
さらに、Splashtopのクラウドインフラストラクチャは、AWSのような安全なプラットフォーム上にホストされており、ファイアウォール、強力なデータ暗号化、DDoS緩和などの高度な対策を含み、強化された環境を確保しています。
金の標準認証とセキュアリモートアクセスソリューションを組み合わせることで、企業はハイブリッドな労働力の生産性を維持し、ネットワークを保護することができます。 Splashtopのセキュリティ機能と業界標準への準拠は、データが常に保護されているという安心感を提供します。
結論
今日、ITとSecOpsは、相互接続されたデジタル環境の中で分散型の労働力を安全に有効にする責任を負っており、堅牢なサードパーティのセキュリティの重要性は過小評価できません。ISO 27001やSOC 2のような認証は、技術ベンダーが包括的なセキュリティ対策を実施していることを保証する上で重要な役割を果たします。
SplashtopのISO 27001認証と最高のセキュリティ基準への準拠は、お客様にデータが保護されているという自信を提供します。Splashtopを選ぶことで、企業は業界をリードするセキュリティ対策に支えられたセキュアリモートアクセスソリューションの恩恵を受けることができます。
今すぐお問い合わせいただき、Splashtop Enterpriseの無料トライアルを開始して、信頼できる認定プロバイダーと一緒に働く安心感を体験してください。