IoTデバイスにリモートでアクセスしてサポートする方法

多くの企業が日常業務にIoTデバイスを頼っています。小売、輸送、製造業などの業界がどのようにしてIoTデバイスにリモートでアクセスし、サポートしているかを学びましょう。
世界のIoT市場規模は2020年に3090億ドルで、毎年25％成長し、2028年までに1.8兆ドルを超えると予測されています。 Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028によると。言い換えれば、企業が現在管理およびサポートしている膨大な数のIoTデバイスは、今後も増加し続けるでしょう。
多くの業界の企業が、ビジネスを実行するためにIoTデバイスに大きく依存しています。多くの場合、IoTデバイスは会社のITサポートチームから遠く離れたリモートの場所で独立して使用または操作されています。交通・物流、小売・ホスピタリティ、OEM・製造業の3つの業界を考えてみてください。これらの業界がどのようにリモートIoTデバイスを活用して業務を効率化し、顧客に迅速にサービスを提供しているかを見てみましょう。
IoT リモートアクセスとは、インターネットを介してIoTデバイスにリモートでアクセスし、管理や制御を行うことができる技術やソリューションのことです。これにより、物理的に現場にいなくても、デバイスの監視や操作が可能になります。
IoTリモートアクセスは、リモートからInternet of Things (IoT)デバイスに接続し、監視し、制御する能力です。この機能は、スマート家電、産業用センサー、接続された車両などの幅広いIoTデバイスを管理およびサポートするために重要であり、物理的に存在する必要はありません。Splashtopのようなセキュアリモートアクセスソリューションを通じて、企業はIoTデバイスの診断、更新、メンテナンスを行い、デバイスがどこにあっても効率的かつ効果的に動作することを保証します。
IoTのアプリケーション リモートアクセス
デバイスの監視と診断: IoTデバイスにリモートでアクセスしてパフォーマンス指標を監視し、診断を実行し、ダウンタイムやサービス中断につながる前に問題を特定します。
ファームウェアとソフトウェアの更新: ITチームは、各IoTデバイスを物理的に訪問することなく、更新をプッシュすることができ、大規模な展開におけるセキュリティと機能性を維持します。
設定とセットアップ: 技術者はデバイス設定をリモートで構成し、インストールを初期化することができ、展開を効率化し、現場での時間を短縮します。
リモートトラブルシューティングと修理: フィールドのデバイスにアクセスして�問題を迅速に解決し、特に製造、医療、輸送環境でのサービス中断を最小限に抑えます。
使用状況分析と最適化: デバイスからリアルタイムデータを収集し、使用パターンを分析して、システム効率と顧客体験を向上させるための情報に基づいた意思決定を行います。
セキュリティの強制とコンプライアンスチェック：管理者はリモートでセキュリティ設定を検査および管理し、ポリシーや業界規制への準拠を確保できます。
IoTデバイスへのリモートアクセスの主な利点
IoTデバイスへのリモートアクセスは、効率、生産性、セキュリティを向上させる多くの利点を提供します。
リアルタイムモニタリングと制御: IoTデバイスの継続的な監視と即時制御を可能にし、問題や調整が必要な場合に迅速に対応できます。
コスト削減: 現地訪問の必要性を減らし、リモートで問題を解決することで、移動費を削減し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
強化されたセキュリティ：タイムリーな更新とセキュリティパッチを促進し、IoTデバイスが脆弱性から保護されるようにします。
運用効率の向上: IoTデバイスのパフォーマンスをどこからでも管理および最適化し、全体的な運用効率を向上させます。
スケーラビリティ：複数の場所にわたる大規模なIoTデバイスネットワークの管理をサポートし、必要に応じて運用を拡大しやすくします。
リモー��トIoTデバイスを活用する業界
輸送と物流
トラック運転手は、RFIDリーダーやタブレットのようなハンドヘルドコンピュータを使用してルートを管理しています。同時に、企業は車両搭載コンピュータ（ELD）を使用して運転手と輸送する貴重な貨物を追跡しています。すべてのデバイスから集約されたデータはリアルタイム情報を提供します。This kicks off processes in backend systems for インベントリ management and supply chain ordering. What’s more, many companies use IoT to remotely manage インベントリ items, prevent under/overloading, monitor supply levels, track the condition of goods and locate goods at all times.
小売＆ホスピタリティ
店舗の従業員は、ハンドヘルドデバイスを使用して、在庫状況、価格、その他の製品情報を確認し、リアルタイムで顧客支援を行います。POSシステムは、バックエンドシステムと連携して自動化されたインベントリ管理と注文を行います。多くのレストランやテーマパークでは、AndroidデバイスをPOSとして使用し、どの場所でも便利な販売ポイントに変えています。より多くの小売業者が、店内マーケティングのためにデジタルディスプレイを利用しています。ホテルやテーマパークのキオスクは、顧客を支援し、会場情報、方向、チケットの可用性などのデジタル情報を提供します。
OEM & 製造
販売後、企業は現場での製品のパフォーマンスを確認できます。B2BおよびB2C製品の両方にIoT機能が組み込まれています。2022年のIoT機能を備えた人気製品には、スマートセキュリティカメラとセキュリティシステム、スマート火災警報器、スマート冷蔵庫、スマートウォッチ、スマートドアロック、スマート自転車、医療センサー、フィットネストラッカーなどがあります。もちろん、IoT対応デバイスは今日の製造現場でも一般的です。これらのデバイスの多くは、機械センサーが運用パフォーマンスの変化を示すとアラートを発します。
IoTデバイスをリモートで管理する際の課題とセキュリティの懸念
IoTデバイスをリモートで管理することは、いくつかの課題と慎重な考慮が必要なセキュリティの懸念を提示します:
サイバーセキュリティの脅威: IoTデバイスは、セキュリティプロトコルが弱いため、サイバー犯罪者によってしばしば標的にされます。すべてのデバイスが暗号化と強力な認証方法で保護されていることを確認することが重要です。
デバイス管理の複雑さ: IoTデバイスの数が増えるにつれて、それらをリモートで管理することが複雑になる可能性があります。これには、デバイスの構成、更新、およびトラブルシューティングの追跡が含まれます。
データプライバシー: IoTデバイスによって収集および送信される機密データを保護することは、侵害や不正アクセスを防ぐために不可欠です。
ネットワークの信頼性: リモートアクセスは安定した信頼性のあるネットワーク接続に依存しています。どんな中断も制御やデータの損失につながり、運用に影響を与える可能性があります。
コンプライアンスの問題: IoTデバイス管理が業界標準および規制に準拠していることを確認することは、法的および財政的な影響を避けるために重要です。
これらの課題に対処するためには、強力なIoTセキュリティ対策、包括的な管理ツール、信頼性の高いネットワークインフラストラクチャが重要です。
IoTデバイスにリモートでアクセスしてサポートする方法
IoTデバイスをリモートでアクセスしてサポートするには、効果的な管理とメンテナンスを確保するためのいくつかの重要なステップが含まれます。
リモートアクセスソフトウェアをインストール: IoTデバイスをホストするネットワークに、Splashtopのような信頼性のあるリモートアクセスソフトウェアを設定することから始めましょう。このソフトウェアは、どこからでもデバイスを監視および制御するための安全な接続を提供します。
セキュリティ設定の構成: すべてのIoTデバイスとリモートアクセスソフトウェアが、暗号化や多要素認証などの強力なセキュリティ対策で構成されていることを確認し、不正アクセスから保護します。
デバイスの監視と管理: リモートアクセスプラットフォームを使用して、IoTデバイスのステータスを継続的に監視し、リアルタイムで問題をトラブルシューティングし、必要に応じてアップデートやパッチを設定します。
Provide リモートサポート: IoTデバイスが問題を抱えた場合、リモートでアクセスして問題を診断し、適用する修正を行ったり、必要な手順を通じて現地スタッフをガイドしたりすることで、ダウンタイムを最小限に抑え、運用効率を維持できます。
これらの手順に従うことで、ビジネスはIoTデバイスを効率的に管理し、すべての接続されたシステムで最適なパフォーマンスとセキュリティを確保できます。
IoTデバイスのセキュアなリモート管理のベストプラクティス
IoTデバイスをリモートで管理するには、不正アクセスを防ぎ、機密データを保護するための強力なセキュリティ対策が必要です。ここに重要なベストプラクティスがあります:
暗号化された接続を使用： デバイスとIoTエンドポイント間のデータを保護するために、エンドツーエンドの暗号化を提供するリモートアクセスソリューションを常に使用してください。
Multi-Factor 認証 (MFA)を有効化: デバイスにアクセスする前に、ユーザーに2段階認証の要素で身元を確認させることで、セキュリティを強化します。
役割ベースのアクセス制御を適用する: ユーザーの役割に基づいてアクセスを制限し、個人がその責任に必要なデバイスやシステムにのみアクセスできるようにします。
ファームウェアとソフトウェアを最新に保つ: 定期的にIoTデバイスのファームウェアと関連するリモートアクセスツールを更新して、脆弱性を修正し、セキュリティを向上させましょう。
リモートアクセス活動の監視：ログとセッション監視機能を使用して、誰が何を、いつ、どこからアクセスしたかを追跡し、疑わしい行動を特定します。
未使用のサービスとポートを無効化する: 攻撃者に悪用される可能性のある不要なネットワークサービスやポートをオフにして露出を制限します。
信頼できるリモートアクセスソリューションを使用する: Splashtopのようなセキュアでエンタープライズグレードのリモートアクセスプラットフォームを選択することで、堅牢なセキュリティと信頼性を備えたリモートIoT管理をサポートします。
IoT デバイスのダウンタイムのコスト: なぜリモートアクセスが重要なのか
企業は、すべてのIoTデバイスの稼働時間と使いやすさを確保するために、信頼性のあるセキュアリモートアクセスとサポートソリューションが必要です。単にリスクにさらすには、あまりにも多くのお金がかかっています。
小売業界を例に考えてみましょう。会社が衣料品、コーヒー、またはイベントチケットを販売しているかどうかにかかわらず、POSシステムは顧客向けの体験の中心です。POSが正常に動作しなくなると、すべてが悪化し、ビジネスは収益を得る方法がなくなります。同時に、顧客の不満が急上昇します。The Standish グループによると、小売店でのPOS障害は平均で1時間あたり282,000ドルのコストがかかります。Redcentricによる最近の調査によると、中小規模の小売業者でも、POSの停止は1時間あたり21,000ドルの損失を意味する可能性があります。
製造業者にとって、アナリスト会社のAberdeenは、予期しないダウンタイムのコストを1時間あたり最大260,000ドルと見積もっています。あなたの会社にかかるコストを決定するには（もし製品を製造している場合）、ダウンタイムの時間数に影響を受けた労働者の数を掛け、その平均時給を掛け、さらに潜在的なキャンセルされた注文の価値を加えます。キャンセルされた注文があってもなくても、ダウンタイムはすぐに高額になります。
As for transportation and logistics companies, the pandemic has underscored just how much revenue is at stake throughout the entire supply chain when operations do not 実行 smoothly.消費者や小売業者から物流会社やその製造パートナーに至るまで、すべての利害関係者を考慮すると、数千億ドルの収益損失に相当します。
IoT リモートアクセスでデバイスを効率的にサポート
IoTデバイスを効果的にサポートできない組織は、運用上のミス、非生産的な従業員、不満な顧客という形で困難に直面する可能性があります。
ここで、IoTデバイス用のリモートアクセスソリューションとしてのSplashtop Enterpriseがビジネスにとって非常に価値のあるものとなります。Splashtopは、複数のオペレーティングシステムにわたってIoTデバイスをサポートするための単一の統合プラットフォームを提供します。単一のコンソールから、IT管理者はシステムの更新を行い、エンドユーザーをトレーニングし、リアルタイムで問題をトラブルシューティングできます。
すべてがリモートアクセス技術を通じて行われるため、IT��ヘルプデスクのスタッフは任意のIoTデバイスにアクセスできます。これは、デバイスやヘルプデスクの担当者がどこにいるかに関係なくです。これにより、対面サポートの提供コストが削減されるだけでなく、最も適切な/資格のある人材を場所に関係なく雇用できるため、効率が向上します。
A special advantage for IoT is Splashtop’s 無人アクセス: capability. 多くのIoTデバイスは24時間365日稼働しており、常にユーザーが周りにいるわけではありません。無人アクセス:を使用すると、ITチームはIoTデバイスにリモートでアクセスし、ソフトウェアの更新やメンテナンスを行って、潜在的なデバイスの故障やエラーを未然に防ぐことができます。ユーザーがいる場合、Splashtopは「有人サポート」機能でサポートします。ここでは、ITヘルプデスクのスタッフが単にIoTデバイスにアクセスし、画面を共有してリアルタイムで問題をトラブルシュートします。