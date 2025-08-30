ブレイク/フィックスアプローチでは、ITチームは問題や故障（「ブレイク」）に対して迅速に対応し、修理（「フィックス」）します。過去には一般的な方法でしたが、現代のITチームは迅速に対応するだけでは不十分です。彼らは積極的である必要があります。
それでは、ブレイク/フィックスアプローチを再検討する時が来ました。それが何であるか、その欠点は何か、そしてSplashtop AEMがどのようにして問題を未然に防ぐのかを見てみましょう。
ブレイク/フィックスモデルとは何ですか？
ブレーク/フィックスモデルは、社内IT部門やマネージドサービスプランとは対照的に、情報技術（IT）に対するサービス料金アプローチであり、ITプロバイダーが問題や故障が発生した際に対応するために雇われます。プロバイダーは問題を特定して修理し、サービスに対してビジネスに請求し、去ります。
これは、問題を予防するのではなく、修正することに焦点を当てたより反応的なアプローチです。ブレイク/フィックスモデルは、ハードウェアの修理、ネットワークの問題、コンピュータウイルスの対処など、さまざまな一般的な問題に対処するために通常使用されます。ただし、価格は問題の深刻さによって異なる場合があります。
ブレイク/フィックス�の隠れたコスト
ブレイク/フィックスモデルは一見コスト効果が高いように見えますが、リスクを伴います。頻繁な修理はコストを押し上げるだけでなく、修理/修正アプローチの反応的な性質は、企業が予期しない問題や計画外のダウンタイムに直面し、コストに加えて時間と生産性を失うことを意味します。ITサポートにブレイク/フィックスアプローチを検討している組織は、これらのリスクを考慮すべきです:
1. 予測不可能な費用
システムやデバイスが問題をほとんど抱えない場合、ブレーク/フィックスモデルはコスト効果が高いかもしれませんが、それは確実ではありません。実際、時間が経つにつれてその可能性はますます低くなります。
ブレーク/フィックスモデルを使用する企業は、社内の給与制ITチームや定期的な月額料金のある管理ITサービスを持つ企業と比較して、ITにどれだけ費用がかかるかを確信することはできません。彼らは1ヶ月間は最小限の費用でやりくりできるかもしれませんが、翌月には費用を大幅に増加させる問題に直面する可能性があります。
さらに、コストは問題の性質と深刻度に応じて変動する可能性があります。軽微なトラブルシューティングは安価かもしれませんが、緊急修理は非常に高価になり、修理に時間がかかることがあります。ブレイク/フィックスモデルを使用することは、費用を節約するというよりも、会社が重大な技術的問題に直面するまで費用を遅らせることに過ぎません。
2. 反応的で予防的ではない
「1オンスの予防は1ポンドの治療に値する」と言われるように、ITにおいて特にそれは真実です。どのITチームにとっても最も重要な仕事の1つは、潜在的な問題が大きな問題になる前に防ぐための予防保守と更新であり、ブレーク/フィックスモデルではそれを実現できません。
ブレーク/フィックスアプローチは、問題が発生してからしか対応できません。その時点では、問題を修復するのにかかる時間さえも貴重な時間と生産性を犠牲にするため、すでに手遅れです。適切で定期的なメンテナンスと維持がなければ、小さな問題が大きな問題に発展し、広範な影響を及ぼす可能性があります。
3. 不十分なSLAと信頼性の低い稼働時間
ブレイク/フィックスモデルのもう一つの欠点は、その信頼性の低さです。ITサポートが第三者に依存している場合、必要なときに常に利用可能である保証はありません。これにより、応答が遅れ、特に稼働時間の保証がない場合にはダウンタイムが長くなる可能性があります。
ITチームが迅速に対応できたとしても、問題が発生した後にしか対応できないという事実は変わりません。これにより、計画外のダウンタイムが発生し、ビジネスと生産性が後退します。
なぜBreak/Fixは今日では機能しないのか
現代のIT環境は、特にInternet of Things (IoT)、クラウドソリューション、リモートワーク、そしてBring Your Own デバイス (BYOD)環境の成長に伴い、しばしば複雑で分散しています。これにより、サービス料金制のITサポートははるかに困難で信頼性が低くなっています。
ビジネスユーザーは一貫した信頼性のある稼�働時間を期待しており、予期しないダウンタイムはどんなに少なくても多すぎるとされ、生産性に大きな影響を与える可能性があります。さらに、業界および政府のIT規制は一貫した監視と最新のセキュリティを要求しており、システムを最新の状態に保たない企業は大きな罰金のリスクがあります。
サイバー脅威は増え続けており、企業は反応的である余裕がありません。サイバーセキュリティには、プロアクティブなセキュリティ、メンテナンス、モニタリングが不可欠であり、これらを遅らせるほどリスクが高まります。問題や脅威に対処するのが遅れると、すでに手遅れです。
Splashtop AEM: Break/Fixのより良い代替手段
幸いなことに、リモートおよび分散環境でもデバイスとネットワークを積極的にサポートするのを簡単にし、誰でも手頃な価格で利用できるソリューションがあります。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、複数のエンドポイントを監視および管理するのを簡単にし、潜在的な問題に迅速に対処するためのプロアクティブなアラートと、分散環境全体での自動更新を完備しています。
Splashtop AEMがもたらすもの
Splashtop AEMは、単一のダッシュボードから分散環境を迅速かつ簡単に管理できるようにし、管理者がどこでもデバイスを保護、監視、サポートできるようにします。Splashtop AEMには以下が含まれます:
継続的なエンドポイント監視とリアルタイムアラートにより、潜在的な問題を特定し、自動化された修正で解決できます。
自動化されたOSおよびサードパーティのパッチ適用により、デバイスが最新のパッチで常に最新の状態に保たれます。
スクリプトベースの修復は、最小限の労力で問題を迅速に解決することを可能にします。
カスタマイズ可能なポリシーフレームワークをエンドポイント全体で展開し、ITコンプライアンスを確保し、ネットワークを保護します。
CVEベースの脆弱性インサイトを使用して、潜在的なリスクを軽減し、迅速に脅威に対処します。
バックグラウンドアクションでユーザーを中断せずにデバイスを管理します。
Splashtop AEMはSplashtop リモートサポートとSplashtop Enterpriseの両方のアドオンであり、どこからでも、どのシステムでもリモートデバイスをサポート、管理、アクセスするのがさらに簡単になります。
なぜAutonomous Endpoint ManagementがBreak/Fixを上回るのか
それを踏まえて、なぜSplashtop AEMに投資するべきなのか、ブレイク/フィックスアプローチに頼るのではなく、考えてみましょう。Splashtop AEMがデバイス管理とITにおいてより安全で、コスト効果が高く、効率的なアプローチである理由は複数あります：
予測可能な低コスト、毎月の支払いが明確で、オプションのアドオンもあります。
積極的な予防で、何かがうまくいかなくなる前にデバイスを安全に保ちます。
高度なセキュ�リティ機能とシステムを安全かつ準拠させるための自動パッチ適用。
簡単な設定で、すべてのエンドポイントに簡単に接続できます。
幅広い機能と特化した能力が、使いやすさ、安全性、シームレスなリモート管理のために構築されています。
Splashtop AEM: 問題が発生する前に修正
ITサポートにおけるブレーク/フィックスアプローチは手頃に見えるかもしれませんが、その長期的なリスクは、最初に予想したよりもはるかに多くの費用と生産性の損失をもたらします。サービス料金制のITサポートにのみ依存すると、より大きな問題、予期しないダウンタイムの増加、そしてより安全でない作業環境が避けられません。
一方、Splashtop AEMは、今日のITセキュリティ規制と要件に完全に一致するプロアクティブなアプローチと現代的なソリューションを提供します。Splashtop AEMを使用すると、デバイスとネットワークを保護し、複数のエンドポイント（リモートワーク環境でも）を管理およびサポートし、すべてのセキュリティ要件を満たすことができ、すべて手頃で予測可能な定期的な価格で提供されます。
Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう：