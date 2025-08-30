Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) のITチームは、複数の場所にわたる管理デバイスをリモートサポートするためにSplashtopを使用しています。以下のケーススタディを読んで、Splashtop リモートサポートを使ってコストを削減し、移動を減らし、効率を向上させる方法を見つけましょう！
学校のITプロフェッショナルで、管理しているデバイスをサポートまたは設定するために異なる教室やキャンパスを移動するのに多くの時間を費やしていませんか？
すでにリモートサポート製品を使用しているが、それが信頼性が低い、または使いにくいと感じていませんか？
予算が限られていますか？
もしそうなら、あなたは一人ではありません。
多くの学校のIT専門家は、複数の場所に散らばった大量のデバイスを管理するという課題に直面しています。学校や大学のIT部門も予算が厳しく、手頃な価格で適切なソリューションを見つけるのが難しいことがあります。
これは、Virginia Tech CALSのITチームにも当てはまりました。彼らは、140のサイトにわたる2,200台以上のコンピュータとデバイスを13人のチームでサポートするのに苦労していました。そして時間が経つにつれて、彼らの作業量は増え続けました。これにより、彼らは管理デバイスにいつでもどこ�でも迅速かつ簡単にアクセスできるリモートサポートソリューションを探すことになりました。複数の他の製品を試した後、チームはSplashtopリモートサポートで求めていた機能、利点、価格を見つけました。
Splashtop リモートサポートは、ITチームが管理しているコンピュータに無制限の無人リモートアクセスを提供する、コスト効果が高く高性能なソリューションです。これは、Bomgar リモートサポートやLogMeIn Centralのような他の高価なリモートアクセス/サポート製品の優れた代替品です。
Virginia Tech - Splashtop リモートサポート Case Study では、Splashtop リモートサポートが提供する内容と、Virginia Tech CALS のITチームが開始以来享受している利点について説明しています。
Splashtop Streamerは、管理されたコンピュータに便利に接続できるようにします（永続的なクライアント）
セキュリティ、ユーザーとコンピュータのグループ化などの包括的な機能セット
マルチタスクによるより効率的な作業
教職員が仕事用コンピュータにアクセスするためのリモートアクセス
「私たちは、ユーザーシステムを引き継ぎ、教職員の問題を解決する能力を求めていました。コスト削減と旅行の減少は追加のメリットでした…Splashtop リモートサポートを使えば、今すぐ問題を解決するのが、2週間後に誰かが来るのを待つよりもずっと早くなります。」
- Edward O’Dell, Virginia Tech CALS