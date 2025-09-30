メインコンテンツへスキップ
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Video: Freshworks Freshservice リモートサポート with Splashtop

所要時間 1分
更新済み
免責事項: Splashtop SOSはSplashtop リモートサポートに改名されました。製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。

Freshserviceのチケット内から直接、WindowsやMacコンピュータへのリモートサポート / リモートアクセス / リモートコントロールセッションを開始できることをご存知ですか？Splashtopを介したFreshworksのリモートサポートは簡単で、サービスチームの生産性を向上させるコスト効果の高い方法です。

このビデオを見てください：

Splashtop SOS with Freshservice
Splashtop SOS with Freshservice

Freshworks Freshserviceでリモートアクセスとリモートコントロールを始める準備はできましたか？

  1. Splashtop SOS ライセンスを入手: 無料トライアルでSOSを無料で試す. 利用可能なパッケージと価格を確認

  2. 無料のSplashtop SOSリモートサポート統合プラグインをダウンロード from the Freshworks Marketplace

  3. 質問がある場合は、Freshservice-Splashtop SOS 統合の設定に関するサポート記事をご覧ください。

Freshworks リモートコントロールを始める方法についての詳細は、Splashtop Freshservice 統合のウェブページをご覧ください。Freshdeskを使用している場合は、Splashtop Freshdesk 統合のページをご覧ください。

