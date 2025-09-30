免責事項: Splashtop SOSはSplashtop リモートサポートに改名されました。製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。
Freshserviceのチケット内から直接、WindowsやMacコンピュータへのリモートサポート / リモートアクセス / リモートコントロールセッションを開始できることをご存知ですか？Splashtopを介したFreshworksのリモートサポートは簡単で、サービスチームの生産性を向上させるコスト効果の高い方法です。
このビデオを見てください：
Splashtop SOS with Freshservice
Freshworks Freshserviceでリモートアクセスとリモートコントロールを始める準備はできましたか？
Splashtop SOS ライセンスを入手: 無料トライアルでSOSを無料で試す. 利用可能なパッケージと価格を確認。
無料のSplashtop SOSリモートサポート統合プラグインをダウンロード from the Freshworks Marketplace。
質問がある場合は、Freshservice-Splashtop SOS 統合の設定に関するサポート記事をご覧ください。
Freshworks リモートコントロールを始める方法についての詳細は、Splashtop Freshservice 統合のウェブページをご覧ください。Freshdeskを使用している場合は、Splashtop Freshdesk 統合のページをご覧ください。
Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェアはじめに