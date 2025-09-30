Unreal EngineをSplashtopのリモートデスクトップソフトウェアと一緒に使ってリモートで作業する方法をご紹介します。4Kストリーミングとリアルタイム接続を楽しもう。無料で試してみて！
Unreal Engineは、ビデオゲーム開発者にとって最も強力なプラットフォームの1つです。世界で最も人気のあるゲームの多くは、Unreal Engineで開発されました。
開発者やデザイナーはUnreal Engineを使って素晴らしいものを作り出すことができます。しかし、Unreal Engineを使用するためにオフィスのワークステーションにアクセスできない場合はどうしますか？結局のところ、プラットフォームを最大限に活用するには強力なコンピュータが必要です。そして、COVID-19パンデミックの間に私たち全員が学んだように、できるだけ生産的に在宅や外出先で働くための最良の方法を見つけることが重要です。
オフィスのコンピュータリソースにリモートでアクセスするために作られたリモートデスクトップツールやVPNソリューションはたくさんあります。しかし、リモートデスクトップ接続を介してUnreal Engineを操作したい人にとって、どのソリューションが最適でしょうか？
答えはSplashtopです。
なぜSplashtopを使ってUnreal Engineにリモートアクセスするのか？
Splashtopを使用すると、最高の価値で高性能かつ非常�にセキュアなリモートデスクトップソリューションを手に入れることができます。世界中のどこからでも他のデバイスからコンピュータをリモートで操作できます。Splashtopを使用してUnreal Engineにリモートアクセスすることで得られる主な利点は次のとおりです：
クロスプラットフォームサポート
WindowsやMacコンピュータへの高速なリモートデスクトップ接続を、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから楽しむことができます。これにより、個人のデバイスを使用してリモートで作業しながら、Unreal Engineにアクセスできます。
高パフォーマンスリモート接続
リモートで作業しているときに生産性を妨げるものは、高い遅延ほどありません。幸いなことに、Splashtopの高パフォーマンスリモート接続のおかげで、強力なワークステーションにリモートアクセスし、まるでその前に座っているかのように感じることができます。4Kストリーミングを40フレーム毎秒で楽しめ、iMac Pro Retina 5Kストリーミングも低遅延で利用できます。
Splashtopの設定を微調整して、最適なパフォーマンスを確保することもできます。
在宅勤務のためのトップ機能
Splashtopは単なるリモートアクセスツールではありません。マルチモニターサポート、ドラッグ＆ドロップファイル転送、リモートウェイクオンLAN、セッション録画などの機能でより生産的に作業できます。
業界をリードするセキュリティ
コンピュータとデータが安全であることを知って、安心できます。Splashtopの安全なインフラストラクチャは、リモート接続が安全であることを保証します。また、2段階認証、デバイス確認などのトップセキュリティ機能も利用できます。特定のSplashtopパッケージには、集中認証のためのシングルサインオン（SSO）も含まれています。
VPNよりも高速で安全
VPNの使用を考えているなら、もう一度考えてみてください。VPNはリソース集約型アプリケーションにアクセスする際に特に遅いことで有名です。さらに、VPNは安全ではなく、脅威に対して脆弱になる可能性があります。だからこそ、SplashtopはVPNの優れた代替手段です。
今すぐSplashtop for Unreal Engine リモートデスクトップを試してみよう
Splashtopは、個人ユーザー、小規模チーム、さらには組織全体に対するソリューションを提供しています。すべての在宅勤務パッケージをチェックして、無料トライアルを始めて自分で試してみましょう！無料トライアルを開始するのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。