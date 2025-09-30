正義と包摂性のために団結
Mark Lee, Splashtopファミリーを代表して
どうすればいいの？
ジョージ・フロイドの無意味な殺害と常に存在する体系的な人種差別の絶え間ない思い出により、世界中の何百万人もの人々が深い痛み、恐怖、苦しみ、怒りを表明する中で、その質問はより緊急のものとなっています。
この質問は私にとっても個人的なものです。私は台湾で生まれ育ち、13歳の時に家族と共にアメリカに移住しました。色の移民として、成長する過程で人種差別を経験しました。そして、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが非常に雄弁に述べたように、「どこかでの不正義は、どこでも正義への脅威です。」
それはSplashtopにとっても個人的なものです。12の異なる言語で、ほぼ200カ国で顧客をサポートするグローバル企業として、多様性は私たちのDNAにあります。
Splashtopの創設チームは長い間一緒にいます。私たちは大学でお互いを知っており、私たちの行動は私たちそのものです。私たちは、日々の行動や意思決定を通じてトップダウンで企業文化を構築し、すべての従業員が健康的な職場環境を共に創造するよう奨励するボトムアップのアプローチを信じています。
先週、私たちの顧客の一人が私たちの価値観を確認し、Black Lives Matter運動における私たちの立場を確認するために連絡してきました。彼らの包括性への新たなコミットメントの一環として、彼らは取引するすべての企業が包括的であることを確認したいと考えていました。
私たちはこれまで価値観を公表したことはありませんが、それは私たちの文化に非常に内在しており、私たちのすべての行動に浸透しているからです。しかし、顧客からのその問い合わせは、私たちの価値を明確に述べることが重要であることを気づかせてくれました。だからここでそれをしています。
Splashtopでは、私たちの強い企業価値には次のような基本的な原則が含まれています
誠実さ
透明性
信頼
公平性
包括性
オープンコミュニケーション
感謝
そして、単に価値観を宣言するだけでは不十分であることを認識しています。これは深くて重要なトピックで、学ぶべきことがまだたくさんあります。私たちは、正しい行動を促すために必要な真剣な反省、傾聴、議論に時間をかけることを約束します。
変化の時が来ました、そして私たちは皆、より良い世界に向けて変化を推進する役割を果たさなければなりません。前進するにつれて、Splashtopの経営陣と従業員は、誠実さ、信頼、公平性を多様性、平等、包括性の問題に適用する方法を探求し続けます。
人々が行動に向けてステップを踏んでいるのを見ることは価値があります。仕事だけでなく、家庭でも。私自身、3人の子供たちと一緒に文化、人種、歴史、そしてそれがすべての人の人生経験に与える影響について話し合う時間を過ごしています。彼らを意識的な世界市民に育てるた�めに。
私たちの会社の探求が具体的なイニシアチブや実践の形でどのように形作られるかを正確にお伝えすることはできません。しかし、短期的にも長期的にも行動を起こすことに完全にコミットしていることを約束します。
これらのアクションがどのような形を取るかについてもっと共有することを楽しみにしています。一歩一歩が大切です。一緒に、私たちは違いを生み出します。
Mark Lee、Splashtop CEO 兼チーフエバンジェリスト