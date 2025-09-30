免責事項: Splashtop SOSはSplashtop リモートサポートに改名されました。製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。
Splashtop SOSは、ITチームやヘルプデスクにとって長年の頼りになるソリューションであり、オンデマンドおよび無人のリモートサポートにおいて比類のない信頼性を提供しています。無制限のデバイスに対応できる能力が、プロフェッショナルの間で人気を博しました。しかし、組織のニーズが変化するにつれて、リモートアクセスツールのニーズも変わるかもしれません。
Splashtop Enterpriseの登場です。これは、現代のITチームの高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすために特別に設計された次世代のオールインワンソリューションです。Splashtop Enterpriseは、ITサポートとエンドポイント管理を高度なパフォーマンス、セキュリティ、サービスデスクのワークフローで革新します。このブログでは、Splashtop Enterpriseがチームが時代の先を行くために必要なアップグレードかもしれない理由を見ていきます。
Splashtop SOS: 簡単な概要
有人および無人のデバイスの両方に対応するように設計されたSplashtop SOSは、ITチームにさまざまなプラットフォームでシームレスな体験を提供�し、デバイスの場所に関係なく迅速なトラブルシューティングと解決を保証します。主な魅力は次のとおりです：
Unlimited Device Support On-Demand: Splashtop SOSはデバイスの数に基づいて制限を設けていません。この柔軟性により、ITチームはデバイスの制限を気にせずにサポートを拡大できます。
無人アクセス: Capabilities: SOS+10やSOS Unlimitedのようなパッケージを利用することで、技術者は無人アクセス: を管理されたコンピュータやサーバーに対して行うことができ、リモート管理プロセスを簡素化し、エンドユーザーの利用可能性への依存を排除します。
Streamlined Workflow: Splashtop SOSのワークフローは非常にシンプルです。ユーザーはデバイスでSOSアプリを実行し、技術者に9桁のセッションコードを提供し、リモートセッションが始まります。無人サポートの場合、プロセスはさらにスムーズで、即時アクセスが可能です。
High-Performance Connections: このソリューションは、迅速で高解像度のストリーミング機能を誇り、技術者がリアルタイムで最小限の遅延で対話できることを保証します。
厳格なセキュリティ対策: セキュリティは最重要であり、Splashtop SOSは妥協しません。SSL/AES 256ビット暗号化、侵入防止、先進的なセキュリティプロトコルなどの機能により、リモートセッションは安全です。
Versatile Toolset: SOSはリモートアクセスだけではありません。それは、マルチモニターサポート、ドラッグアンドドロップファイル転送、セッション内チャット、リモート再起動機能などの機��能を備えており、技術者が必要なものをすべて手元に持っていることを保証します。
Broad デバイス Compatibility: Windows PC、Mac、iOS、またはAndroidデバイス、どれでもSOSが対応しています。そのクロスプラットフォームサポートにより、どのデバイスも手の届かないところはありません。
主要なITプラットフォームとの統合: ワークフローをさらに簡素化するために、SOSはAutotask PSA、Freshdesk、Zendeskなどの人気のあるチケッティングシステムから直接起動できます。
これらの機能を考慮すると、Splashtop SOSが多くの組織にとってトップピックである理由が簡単にわかります。タイムリーで効率的なITサポートを保証します。
なぜアップグレードするのか？Splashtop Enterpriseの独占機能
Splashtop SOSはすでに信頼性の高いリモートサポートソリューションとしての地位を確立していますが、Splashtop Enterpriseはさらに数段階上のレベルを提供します。ITインフラを将来に備え、進化する多様な労働力により包括的なサポートを提供しようとする組織にとって、Enterpriseエディションは複数の独自機能を導入します:
Advanced Remote Computer Management: 基本的なリモートサポートを超えて、Splashtop EnterpriseはWindowsの更新、システムの再起動、リモートコマンドなどの管理アクションを促進します。さらに、設定可能なアラートとScripts and Tasksはプロセスを合理化し、ルーチンタスクをより管理しやすくします。
オンデマンドサポートワークフローの革新: サポートチャネル、技術者管理、コラボレーションの改善を目的とした機能を備えたSplashtop Enterpriseは、強力なサービスデスク機能でワークフローをこれまで以上に効率化します。
Splashtop Augmented Reality (AR) 統合: 単なる画面のリモートビュー以上が必要な状況では、Splashtop ARを追加することで、技術者がユーザーの物理環境を視覚的に確認し、インタラクションすることができ、高度なトラブルシューティングやガイダンスの可能性を広げます。
シングルサインオンによる強化されたセキュリティ: サイバーセキュリティの脅威が増加する現代において、Splashtop Enterpriseはシングルサインオン統合でセキュリティを優先します。これにより、Okta、Azure AD、JumpCloudなどのプラットフォームを通じて認証が可能になり、利便性とセキュリティの両方を確保します。
アクセスのスケジューリング: リモートアクセスをより良く管理するために、IT管理者は個人やグループが特定のコンピュータにアクセスできる時間枠をスケジュールすることができ、セキュリティと管理の追加レイヤーを提供します。
Tailored Solutions with Add-Ons: Splashtop ConnectorからSIEMログイン統合やIP制限まで、Splashtop Enterpriseは柔軟で、組織が特定のニーズに応じた追加機能を要求できるようにします。
Empowering End-Users: エンドユーザーをサポートするだけでなく、Splashtop Enterpriseは彼らが仕事用コンピュータにリモートでアクセスできるようにします。詳細な権限、グループベースのアク�セスなどにより、リモートワークの体験が大幅に向上します。
Comprehensive End-User Access Management: ITチームはエンドユーザーアクセスをよりコントロールし、リモートアクセスが便利であるだけでなく、安全で管理されたものになるようにします。
Expanding Device Reach with Unattended Android Access: 今日のデバイスが豊富な環境では、コンピュータだけをサポートするのは十分ではありません。Splashtop Enterpriseは、Androidスマートフォン、タブレット、POSデバイス、さらには頑丈なAndroidデバイスやキオスクのような特殊な機器を含む、より広範なデバイスへの無人アクセス:を提供します。
2つのバージョンを比較すると、Splashtop SOSが堅実な基盤を提供する一方で、Splashtop Enterpriseは、トップクラスのリモートサポートと高度な管理およびリモートワーク機能を組み合わせようとする組織にとって包括的なソリューションであることが明らかになります。
Splashtop SOSとSplashtop Enterpriseの機能比較をご覧ください。
Splashtop Enterpriseで始めましょう
リモートワークとITサポートの急速に変化する状況をナビゲートするには、効率的であるだけでなく適応性のあるツールが必要です。Splashtop SOSは完璧なオンデマンドおよび無人サポート機能を提供しますが、Splashtop Enterpriseは、動的なITチームと分散型労働力のより広範なニーズに対応するために体験を向上させます。
Splashtop Enterpriseに移行することで、組織は包括的なリモートサポートとアクセスツールを装備するだけでなく、現代のビジネスニーズに合わせた機能の利点も得られます。セキュリティ、多様性、高度な機能の組み合わせにより、Splashtop Enterpriseは、ITサポート機能を強化し、将来の仕事のために労働力を強化しようとする企業にとって決定的な選択肢となります。
現在のSOSユーザーにとって、このアップグレードは単なる前進ではなく、よりシームレスで効率的、かつ適応性のあるITインフラストラクチャへの飛躍です。ワークフローを簡素化したり、サポート範囲を拡大したり、チームに最も安全で柔軟なリモートアクセスを確保したりすることを目指すなら、Splashtop Enterpriseが最適です。