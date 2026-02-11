新しい脆弱性について学んでからのみパッチをインストールする場合、あなたのセキュリティは本当に最新ですか？リアクティブなパッチ適用だけでは、特に今日の分散型およびBYOD環境において、適切なリスク管理とはなりません。
しかし、この欠点は、あなたのITチームの能力を非難するものではありません。むしろ、これはワークフローの問題であり、継続的な可視性、優先順位付け、自動化によって対処できます。
それを念頭に置きながら、反応的なパッチ適用から予防的なリスク管理へどのように移行するか、そのシフトが実際どのように見えるか、ITチームがそれを大規模に運用する方法を探っていきましょう。
なぜリアクティブ・パッチ適用がITチームを消火モードに保つのか
エンドポイントやアプリケーションを完全にパッチを当てて維持することは重要ですが、反応的なパッチ適用は常に脆弱性の先を行くための急ぎの対応です。これは、パッチがリリースされるとすぐにITエージェントがそれを承認し、複数のエンドポイントに設定しなければならないことを意味します。その結果、多数のデバイスを管理するためのプロセスが長引くことになります。
Patch Tuesday サイクルや同様のパッチドロップは、すべてのパッチを一度に中央集権化してリリースするのに役立つかもしれませんが、それぞれのパッチに対する限られたコンテキストで大きなバックログを作成することがあります。これにより、パッチの設定において緊急感が生まれ、戦略や優先順位の欠如が生じる。
とは言え、リアクティブパッチとプロアクティブなパッチ管理の違いは何ですか？リアクティブなパッチ適用の一般的な兆候には以下が含まれます：
アラートやインシデントが発生してからパッチを当てるというよりは、すべてを事前に更新している状態に保つ。
すべての脆弱性を平等に扱うことは、最も重要なパッチおよび脆弱性を優先することに対してです。
手動チェックや遅延ツールに依存するのではなく、リアルタイムの監視と更新を行う。
ITとセキュリティの間で所有権が不足していること、明確な責任を果たすことよりも。
パッチとリスク管理のギャップ
パッチを常に最新に保つことは、セキュリティ、ITコンプライアンス、リスク管理において重要ですが、それはパズルの一部に過ぎません。貴社の全体的なセキュリティ体制の中で考慮されなければなりません。
パッチはリスク削減と同じではない
共通脆弱性識別子（CVEs）はリスクを評価するための重要な情報ですが、CVEの数だけでは実際の露出を示す指標としては不十分です。ITとセキュリティチームは、リスクを正しく評価し、どの脆弱性に優先的に対処するかを決定するために、悪用可能性や影響を受ける資産の影響などの要因も�考慮する必要があります。
時点可視性はすぐに崩れる
セキュリティには、単なる時点でのスナップショットではなく、継続的でリアルタイムな可視性が必要です。毎週、毎月、または（さらに悪いことに）四半期ごとのスキャンは、現代のダイナミックな環境では失敗し、スキャンの合間に脆弱性が発見されずに長期間残る大きな視認性のギャップを生み出します。未管理のデバイスによるリスク、サードパーティのアプリケーションごとに受け入れる追加のリスクを加えると、エンドポイントとネットワークを保護するために継続的な可視性が必要です。
手動による優先順位付けはスケールしない
リスクをどのように評価し、脅威を優先しますか？スプレッドシートは不整合になることがあり、限られたデータ（もしくはもっと悪い場合、感情に基づいた判断）に基づくアドホックな判断は非常に信頼性が低いです。優先順位付けの不足は、システムを追加のリスクにさらすだけでなく、オペレーションに影響を与え、優先度の低いパッチに時間を無駄にしてしまいます。ポリシーに対する脅威を評価し、優先順位を付けるツールが必要です。そうすれば、最も重要なものを特定できます。
プロアクティブなリスク管理の実際の姿
反応的なパッチ適用が不十分な場合、代替案はどのようなものになるのでしょうか？プロアクティブなリスク管理は、すべての脅威から常時保護されるように、エンドポイントやシステムの監視と管理に積極的に取り組むアプローチです。
プロアクティブリスク管��理には以下が含まれます：
デバイス、オペレーティングシステム、そしてサードパーティソフトウェアに対する継続的な可視性は、リアルタイムで脅威を迅速に検出するのに役立ちます。
リスクベースの優先順位付けがCVE、重大度、および露出に基づく脅威を計算し、ITチームが最も重要な脅威に集中できるようにします。
自動化ツールで意思決定の疲労を軽減し、手動での作業を減らし、エージェントがより差し迫った問題に集中できるよう時間を節約しながら、素早く作業を遂行可能。
修復を確認するフィードバックループと繰り返しの問題を減らし、セキュリティを確認して監査に明確な記録を残せます。
パッチボリュームからリスクベースの優先順位付けへの移行
リスクベースの優先順位付けを受け入れる準備ができたら、最初のステップは視点を変えることです。大量のパッチをできるだけ早く適用することに集中するのではなく、最も重要な脅威を優先しましょう。
リスクに基づく優先順位付けは、単なる深刻度スコアだけでなく、多角的に脆弱性を評価することを必要とします。
すべての脆弱性が同じ緊急性を持つわけではない
すべての脆弱性は早めに対処するべきですが、すべてが同じ脅威をもたらすわけではありません。共通脆弱性評価システム（CVSS）は、最も重大な脆弱性を特定するのに役立つ良い情報源ですが、脆弱性が悪用される可能性と、それがビジネスに与える影響も考慮する必要があ�ります。これにより、脆弱性を優先順位付けし、重大なものはそれに見合う緊急性を持たせ、あまり重要でないものは待たせることができます。
アセットコンテキストがすべてを変える
脆弱性が存在するアセットは、その脆弱性自体と同じくらい重要になる可能性があります。休止状態のデバイスに脆弱なアプリがあっても、それが大きな脅威になるとは限りません。特に、重要なエンドポイントで同じ脆弱性がある場合と比べてです。デバイスの所有者、使用状況、環境を含む脆弱性のコンテキストを考慮して、どのエンドポイントが即時の修復を必要とするかを優先する必要があります。
完了率よりもタイミングが重要です
不完全なパッチ適用は全くパッチを適用しないよりは良いです。すべてのパッチが完全に適用されていることを確認したいところですが、パッチの適用を遅らせるとシステムは完全に露出してしまいます。脆弱性の平均修復時間（time-to-remediate）を追跡し、脆弱性に迅速に対処しているか確認してください。デバイスが脆弱なまま放置される時間は、サイバー犯罪者に攻撃の機会を与えます。
オートメーションはプロアクティブなリスク管理をどのように可能にするか
オートメーションは、リスクを先取りして管理するための非常に役立つツールの一つです。脅威検出やパッチ配信などのタスクを自動化することで、標準を維持しながら迅速な対応を可能にし、エンドポイント全体で一貫したセキュリティを提供します。
自動化により、ITチームは手動の作業負担や運用��上の負担を増やすことなく、エンドポイント全体で一貫したコントロールを適用できます。適切な自動化の利点には以下が含まれます:
ポリシー駆動型のパッチ適用で、あなたのガイドラインに基づいてパッチを自動的に優先し適用します。
リアルタイムの修復トリガーで、ITおよびセキュリティチームが迅速に問題や脆弱性に対処できるよう支援します。
メンテナンスウィンドウへの依存を軽減して、一時的なスナップショットではなく、継続的なモニタリングとサポートを提供します。
チーム間での手渡し作業が減り、その結果、全体の効率が向上します。
Splashtop AEMがプロアクティブなリスク戦略にどのように適合するか
エンドポイントとセキュリティをより詳細に把握し、管理する必要があるときには、Splashtop AEM（独立エンドポイント管理）のようなエンドポイント管理ソリューションを探してください。Splashtop AEMを使用すると、ITエージェントは自動化ツールを使用してネットワーク全体のエンドポイントを保護、管理、更新し、継続的な可視性と迅速なパッチ管理を提供します。
Splashtop AEMはCVEベースの脅威検出を使用して、リスクと脆弱性を自動的に識別し、修正案を提供します。新しいパッチがリリースされると、Splashtop AEMは自動的にパッチを検出し、貴社のポリシーに基づいてパッチとエンドポイントを優先順位付けして、エンドポイント全体に展開することができます。
これにより、Splashtop AEMは、分散型およびBYOD環境全体のセキュリティを確保するための強力なツールとなります。ITエージェントの日常業務を支援し、継続的な脅威の監視と管理を提供します。そのパッチの自動化機能により、通常は手動でパッチを設定する場合や、Microsoft Intuneを補完するパッチ管理ソリューションが必要な場合、またはリモートモニタリングとマネジメント (RMM) ソフトウェアを強化したい場合でも、チームはオペレーティングシステムやサードパーティアプリケーションに迅速にパッチを設定することができます。
パッチ遵守を超えた進捗の測定
もちろん、パッチ適合性だけが追跡する必要のある指標ではありません。プロアクティブなリスク管理を測定する際には、考慮すべきいくつかの要因があり、それぞれが異なるニーズや改善の必要性を示すことがあります。
リスク管理の指標には以下が含まれます。
高リスクの脆弱性に対する平均修復時間: 最も深刻な脅威にどのくらい早く対処できますか？修復までの平均時間が短いほど、戦略がうまく機能していることを意味します。
既知の脆弱性に関連した繰り返し発生するインシデントの削減: 既知の脆弱性から継続してインシデントが発生している場合、それは適切に対処されていないことを意味します。再発インシデントの減少は、脆弱性に適切に対処していることの�証です。
時間の経過によるカバレッジギャップ：エンドポイント管理と自動化を使用し始めると、カバレッジギャップは徐々に減少していくはずです。大きなギャップが残っている場合は、戦略を再評価する必要があるかもしれません。
監査とセキュリティレビュー中の信頼: Splashtop AEMのようなエンドポイント管理ソフトウェアには、セキュリティとITコンプライアンスを実証するのに役立つ報告と記録が含まれています。正しく使用すれば、監査をより簡単に、そして自信を持ってクリアできるようになります。
プロアクティブなリスク管理の受け入れ
安全管理の積極的なリスク管理は、単なるプロセスの変更ではなく、心構えの変化でもあります。エンドポイントの保護と管理方法を再評価し、パッチの優先順位を付け、脅威を検出してから、「反応的」から「積極的」にシフトする必要があります。
積極的なアプローチは、エンドポイントを常に安全に保つために、可視性、優先順位設定、自動化に依存します。Splashtop AEMのようなエンドポイント管理ソリューションを導入することで、ネットワーク内の各デバイスを安全に保ち、サポートするために必要なツールが得られます。
Splashtop AEM は、IT チームにエンドポイントを監視し、問題に積極的に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます:
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で適用できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡と管理。
問題が発生する前に自動的に解決するためのアラートと修正。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにアクセスするためのバックグラウンドアクションで、ユーザーを中断させません。
プロアクティブなリスク管理に取り組む準備はできていますか？Splashtop AEMの無料試用を今日開始しましょう: