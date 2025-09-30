ここでは、2018 年に導入した最も人気のある機能のトップ 10 を紹介します。
多対多モニター（マルチウインドウ）
最もエキサイティングな新機能の1つは、複数のモニターを持つコンピュータをリモートで表示および制御できる能力で、リモートモニターのコンテンツを複数のローカルモニターに表示させることができます。これにより、ユーザーはまるで目の前に座っているかのように、マルチモニターシステムでリモート作業が可能になります。
詳細はこちら
この機能はリモートアクセス Pro、リモートサポート Plus/Premiumで利用可能です。
“Paste” a Password into the Windows ログイン Screen
Windowsはパスワードを入力する必要があるため、以前はリモートでコンピュータにアクセスする際にWindowsのログイン画面にパスワードをコピーして貼り付けることはできませんでした。
「クリップボードをキーストロークとして貼り付ける」という新しいメニューオプションが追加され、これが機能します。
この機能はリモートアクセス Pro、リモートサポート Plus/Premiumで利用可能です。
設定可能なアラート
コンピュータのステータス、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量などを監視するアラートを設定します。アラートと設定のカスタマイズされた組み合わせを作成し、それらをコンピュータグループに適用します。SplashtopのWeb管理コンソールおよび/またはメールでアラートを受け取ります。ステータス（確認済み、解決済み）を設定し、コメントを追加し、アラート履歴ログを表示またはダウンロードします。WindowsとMacのコンピュータで利用可能です。
アラートタイプには、CPU使用率、メモリ使用量、ディスクスペース、コンピュータオンライン、コンピュータオフライン、ソフトウェアインストール済み、ソフトウェアアンインストール済み、Windows Updateポリシーステータス、および利用可能なWindowsアップデートが含まれます
この機能はリモートサポート Premiumで利用可能です。
Windows Update 管理
Windowsを最新の状態に保つことはセキュリティにとって重要ですが、特に古いシステムでは必ずしもそうなるとは限りません。リモートサポート PremiumのWindows Update管理機能を使用して、常に最新の状態を保ちましょう。
コンピュータ名の横にあるギアアイコンメニューの下で“Check for Updates”を選択することで、更新ポリシーの詳細を表示し、更新履歴を確認し、Windowsの更新を確認し、更新インストールをスケジュールすることができます。更新が利用可能な場合やユーザーがWindows Updateの設定を変更した場合に通知されるようにアラートを設定することもできます。
この機能はリモートサポート Premiumで利用可能です。
リモート操作
リモートWindowsまたはMacコンピュータのコマンドプロンプトにコマンドをバックグラウンドで送信します。コンピュータ名の横にあるリモートコマンド「C:\」アイコンをクリックするだけで、リモートコマンドインターフェースウィンドウが開きます。
接続しているコンピュータに応じて、コマンドラインまたはターミナルコマンドを実行し、リモートコマンド履歴のログファイルを保存します。
この機能はリモートサポート Premiumで利用可能です。
システムインベントリ
Use Check インベントリ to take a スナップショット of system インベントリ information. その後、スナップショットを表示し、スナップショットを比較し、スナップショット間の変更ログを表示して変更を特定できます。
システムインベントリ情報：最後の起動時間、最後のログオンユーザー、オペレーティングシステム、タイムゾーン、ユーザー情報などを表示できます。WindowsとMacで利用可能
ハードウェアインベントリ情報: ディスプレイドライバー、ドライブ、メーカー、メモリ、モデル、マザーボード、ネットワーク、プロセッサに関する情報を表示します。
ソフトウェア インベントリ info: Displays ソフトウェア name, ベンダー, install date, and user
この機能はリモートサポート Premiumで利用可能です。
イベントログを表示
Web管理コンソールでコンピュータの横にあるギアアイコンをクリックし、「イベントログを表示」を選択することで、コンピュータのイベントログにすばやくアクセスできます。
イベントレベル、イベントタイプ、日付、イベントIDでフィルタリングします。
この機能はリモートサポート Premiumで利用可能です。
2人の技術者が1台のPCにリモート接続
今では2人の技術者が同時に同じコンピュータにリモートでアクセスして制御できます！別の技術者と一緒にクライアントのコンピュータをトラブルシューティングします。2人はそれぞれのSplashtop Businessアプリから通常通りに接続するだけです。
この機能はリモートアクセス Pro、リモートサポート Plus/Premiumで利用可能です。
マシンに接続する前にチャット
ユーザーにリモートインするのに良いタイミングか確認したいですか？今すぐできます！リモートセッションにいなくても、オンラインコンピュータにチャットセッションを開始できます。Splashtop Businessアプリのコンピュータの横にある小さな「チャット」ボタンを探してください。
この機能はリモートアクセス Pro、リモートサポート Plus/Premiumで利用可能です。
自動的に再起動して再接続
リモート有人セッション中に、コンピュータを再起動し、再起動が完了した後に自動的に再接続することができます。再起動後、コンピュータのログイン画面を見ることができ、そこから進めます。（通常の再起動またはセーフモードでの再起動を選択できます。）
この機能はリモートアクセス Pro, リモートサポート Plus/Premiumで利用可能です。
これらは2018年に追加された多くの新機能のほんの一部です。
