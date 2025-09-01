もし昔からリモートアクセスソフトウェア技術があったら、世界はどうなっていたんだろう？私たちはそう思います！もし1970年代にSplashtopのようなリモートアクセスがあったら、「ヒューストン、問題が発生しました」というシナリオはどうなっていたでしょうか。
そう、少し大げさかもしれません。しかし、昨年はリモートアクセスソフトウェアのユースケースに関してかなりの変化がありました。2020年のリモートワークとハイブリッド革命により、私たちのリモートデスクトップソフトウェアが使用される新しい方法を発見しました。以下に、これらの興味深いユースケースのいくつかを紹介します。
Splashtop リモートアクセスのユニークな使い方
1. ボートからのリモート放送
WOWKのBryan Hugesは、COVID-19のため完全にリモートになった気象学者です。Bryanはリモート設定をさらに進化させました。
彼はボートをリモートニュースルームに改造し、Splashtopリモートアクセスソフトウェアを使用してWeather Lynxグラフィックスを実行しました！TVSpyとのインタビューで、Brianは「まるで夢が叶ったようだ」と熱心に語り、気象学に関しては不可能だと思って��いた自由を感じさせてくれたと述べました。
2. 患者のバイタルをリモートで監視する
Slingeland HospitalのSensing ClinicのプロジェクトマネージャーであるKoen Van Dulmenは、Splashtop On-Prem リモートアクセスソフトウェアを使用して、患者のバイタルサインをリモートで継続的に監視することで、病院の患者ケアを再構築し改善しました。
これにより、Sensing Clinicは患者への不要な訪問を減らし、患者の状態を事前に把握することで訪問をより効率的に行うことができました。このユースケースについて詳しくは、ケーススタディを探索してください。
直感的なタッチジェスチャーでPCやMacを完全に制御し、ファイルにリモートアクセスしてアプリケーションと対話
Adobe Photoshopのようなソフトウェアに関しては、ほとんどの人がクラウド上でソフトウェアにアクセスするのが一般的です。パンデミックは、リモートアクセスが同様に使用できることを教えてくれました。そして、Adobe ソフトウェアにリモートでアクセスするより効率的な方法であることが多いです。昨年、多くのクリエイティブ分野のプロフェッショナルが、オフィス外からオフィスのコンピュータにホストされているAdobe ソフトウェアにリモートアクセスするために使用しました。遅延なしで！
ここにその動作方法があります。リモートアクセスソフトウェアを現場とオフ�サイトの両方のデバイスにインストールした後、クリエイティブなプロフェッショナルは、リモートアクセスソフトウェアを使用して、どのデバイスからでもAdobe Creative Cloudデスクトップアプリケーションにリモートでアクセスし、即座にリアルタイムで使用し、まるでその前に座っているかのように強力なリモートコンピュータを使用することができました。
このユースケースは、リモートの学生にキャンパスのコンピュータとその上でホストされている強力なソフトウェアへのアクセスを提供する必要がある学校で特に人気がありました。
4. ホラー映画をリモートで制作・監督！
ロックダウンのため、Katherine Sweetmanはリモートでコンテンツ制作を指揮するために雇われました。リモートでの制作方法を模索した後、彼女はSplashtop リモートアクセスソフトウェアを見つけました。
リモートディレクティングのためのリモートビューイングをテストした後、Katherineはそれが非常にうまく機能することを発見しました。彼女はSplashtop リモートアクセスソフトウェアを使って、ハロウィンのショートフィルムをリモートで制作しました。Katherineは彼女のブログで「100%リモートで映画を監督する方法」を説明しています。
How will you use Splashtop リモートアクセス?
リモート放送、ヘルスケアのリモートモニタリング、Adobeでのリモートデザイン、リモートアクセスを使用したホラー映画のリモート制作は奇妙に思えるかもしれませんが、リモートワークが世界を変え続ける中で、より多くの珍しいユースケースが出現することが予想されます。では、なぜ天文学ではないのでしょうか？私たちの最初の例は、実際にはそれほど遠くないものでした。
リモートアクセスを初めて聞いた？詳細はこちら about what it is and try our ソフトウェア for free.ホラーショートをリモートで制作するために使用しないかもしれませんが、リモートアクセスは自宅や選んだ場所で生産的に作業するのに非常に便利であることがわかるでしょう。