Students remotely accessing on-campus lab computers using Splashtop's unattended remote access

ビデオ: 学生が自宅からキャンパス内のラボコンピュータにアクセスできるようにする

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
リモートアクセスは、特に大学やカレッジにとって、今日の世界で最もホットなトピックの一つです。COVID-19パンデミックが続く中、学校からの需要は増加しており、多くの学校が学生がリモートでラボのコンピュータにアクセスする方法を必要としています。

Enable Students to Access On-Campus Lab Computers from Home with Splashtop Remote Access

詳細はこちら about setting up remote lab access.

Splashtopは学生がラボのコンピュータにリモートでアクセスできるようにし、学校が効果的な遠隔学習を可能にするのを成功裏に支援しています。インストラクターも学生も、Splashtopの高パフォーマンスなリモート接続と、その使いやすさを愛しています！

Splashtopは、今日、数百の大学を無人リモートアクセスで支援しており、その中核機能の一つであるデバイス間接続を利用しています。学生は、Windows、Linux、Macのラボコンピュータを、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookを含む任意のパーソナルコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスからシームレスに操作できます。

Splashtopを使えば、学生は自宅や他の場所からキャンパスに誰もいなくても学校のラボコンピュータにアクセスできます。どこにいても、学生はビデオとオーディオ（リモートMacからのオーディオも含む）をストリーミングし、マウスとキーボードを操作し、ラボコンピュータ上のすべてのアプリケーションを使用できます。これにより、学生は学校の高性能なラボコンピュータを活用し、Adobe Suiteのようなアプリをまるでそのマシンの前に座っているかのように作業できます。

Splashtopのリモートラボソリューションは、管理とスケールが非常に簡単な集中管理コンソールも提供します。Splashtopのセキュアなインフラストラクチャ、侵入防止、および複数の機能がデータを安全に保ちます。2段階認証やデバイス認証などの他の機能により、ユーザーはアカウントのセキュリティを最適化できます。

Splashtop for Lab Computersの仕組み

Splashtopのリモートアクセスソリューションの主なコンポーネントは2つあります:

Splashtop Business Application

このアプリはすべての学生デバイスにインストールされています。ログインすると、学生は接続可能なコンピュータのリストを見て、どのコンピュータがオンラインまたはオフラインであるかを確認できます。ワンクリックで、そのラボコンピュータに完全にアクセスでき、まるでその前に座っているかのようにコントロールできます。

学生は、フルスクリーン、オリジナルサイズ、高フレームレート（オーディオ/ビデオアプリケーションの最適化のため）などのオプションを持ち、さらに多くの機能があります。他の機能には、ファイル転送、チャット、リモートウェイク、セッションの記録があります。

Splashtop Streamer

この簡単に設定できるストリーマーはサービスとして実行され、すべてのラボコンピュータにインストールされています。IT管理者は、すべての学校のコンピュータ、ユーザー、およびリモートしているデバイスを確認、グループ化、管理できます。ここでは、管理者がアクセス許可を設定し、セッション履歴を確認し、すべての学生セッションとその期間を表示し、これらのセッションをエクスポートすることもできます。

管理タブの下で、管理者はコンピュータのグループ（ラボグループまたはユーザーグループ）を作成し、学生がアクセスできるコンピュータ/コンピュータグループを制御できます。学校が愛する重要な機能の1つは、インストラクターをグループ管理者として設定できることで、特定のコンピュータグループを制御できることです。

https://www.splashtop.com/solutions/remote-labs にアクセスしてチャットしたり、電話をかけたり、デモを予約したりできます。私たちは、あなたのユースケースについて詳細に、 Splashtop があなたの現在のセットアップに適していることを確認し、あなたの学校に最適な Splashtop ソリューションを見つけるお手伝いをしたいと思います。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

