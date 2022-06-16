Splashtop、ハイブリッドリモートワークと教育体験をサポートするためのパフォーマンス機能を強化
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最大60 FPSの速度を提供し、遅延を最小限に抑えることで、ゲーム、メディア、エンターテインメント、教育のクリエイティブチームは、ストレスなくリモートで作業や学習ができます
SAN JOSE, Calif., 2021年10月26日— Splashtopは、次世代リモートアクセスおよびリモートサポートソフトウェアのリーダーとして、パフォーマンス機能の強化を発表しました。Adobe® Max 2021と共に発表された新しいパフォーマンス機能は、クリエイティブチームがリモートで作業し学ぶ際に、スロットルを最大60フレーム毎秒（FPS）まで引き上げ、遅延を減少させるよう設計されています。
「ゲーム開発者、ビデオ編集者、3Dデザイナー、アニメーターなどのクリエイティブな作業者は、大量の共有ストレージとペタバイトの映像を必要とします。映像はアップロードするには大きすぎるか、オンプレミスのコンピューティングを必要とするかもしれません」とSplashtopの製品担当VPであるAnnie Chenは述べています。「他のリモートまたはハイブリッドワーカーがリモートで仕事をするために高いコンピューティングパワーを必要としない一方で、クリエイティブな人々は、コラボレーションを可能にし、強力なA/V同��期を持ち、迅速に作業できるリモートパフォーマンスツールを必要としています。そのため、私たちはリモートアクセスソリューションのパフォーマンスパワーを向上させるために多大な投資を行っています。」
Chenは続けて、「さらに、学生や教師は、ビデオ編集、アニメーション、3Dデザイン、CAD、その他のリソース集約型ソフトウェアにリアルタイムで遅延なくリモートでシームレスにアクセスおよび制御できるため、家庭でのアクセスを可能にするために、より多くのソフトウェアライセンスやコンピューティングインフラを購入する必要がなくなります。」と述べました。
Splashtop Enterpriseの新しいパフォーマンス機能には以下が含まれます：
FPSの向上: アップグレードによりフレームレートが最大60 FPSに向上します。
レイテンシーを最小化: レイテンシーとレイテンシーの変動を自動的に最小化
パフォーマンス指標：フレームレート毎秒（FPS）やビット毎秒（BPS）を含むリアルタイムのパフォーマンスステータスを表示
「過去18か月間で仕事の世界が劇的に変化したように、Adobe Creative Cloud®アプリのユーザーにとってもリモートソリューションの必要性が変化しました」と、Adobeのビデオパートナー関係責任者であるSue Skidmore氏は述べています。「今やクリエイティブな人々は、ビデオ編集やオーディオビデオ同期などのタスクを実行しながら、共有ストレージやその他の必要なハードウェアにリモートでアクセスすることで、創造性とコラボレーションの限界を押し広げることができます。Splashtopを使用すると、Adobeユーザーは個人のコンピュータ、Android、iOS、Chromebookデバイスを安全に使用して、生産的に作業することができます。」
「Wacomデバイスを使用するアーティストは、Adobe Premiere Pro、Adobe After Effectsなどのプログラムを使用して、オンプレミスまたはクラウド環境に安全かつシームレスに接続するためにSplashtopを使用できます」とWacomのビジネスアライアンスおよびパートナーシップディレクターであるArvind Arumbakkamは述べています。「アーティストは、Wacom Cintiq ProとWacom Intuos Proの強力な機能をシームレスに活用して、オフィスを離れている間も生産的に編集、合成、視覚効果を作成できます。これは、今日のリモートフレンドリーな職場にとって大きなプラスです。」
AdobeがSplashtopをどのように使用しているかを、最近のブログで学びましょう。
Wacom Cintiq ProとIntuos Proの詳細はこちら
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Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術機関、研究機関、政府機関、中小企業、MSPs、IT部門、個人向けに、次世代のリモートアクセスおよびリモートソフトウェアとサービスを提供しています。 Splashtopのクラウドベースで安全かつ管理しやすいリモートアクセスのアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来型の手法に代わるものとして急速に普及しており、顧客満足度を測る指標であるNet Promoter Score（NPS）で93という驚異的なスコアを獲得しています。Fortune 500企業の85%のユーザーを含む3,000万人以上が、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細については、Splashtop's remote solutions for educationページをご覧ください。