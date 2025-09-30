メインコンテンツへスキップ
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Splashtop リモートサポート クイック概要ビデオ

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
Splashtop リモートサポートは、無人のリモートアクセスをWindowsやMacコンピュータに必要とするMSPs（マネージドサービスプロバイダー）やITチームにとって素晴らしいソリューションです。

この短いビデオ概要でSplashtop リモートサポートについて学びましょう。

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

Click here to 詳細はこちら about Splashtop リモートサポート または、以下のボタンをクリックして無料トライアルを開始するか、競合他社より最大50%安い低価格を確認してください。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

Splashtop リモートサポートの機能には以下が含まれます:

  • 無制限の技術者

  • 無制限の同時セッション

  • 高速リモートアクセス

  • 無人サポート

  • 無料のセカンダリユーザーアカウント

  • リモートアクセスを再販する

  • ログ

  • コンピュータとユーザーのグループ化

  • グループのアクセス許可

  • ユーザー管理

  • 256 bit AES暗号化

  • 2 段階検証

  • ファイル転送

  • リモート印刷

  • チャット

  • リモートウェイク

  • リモート再起動

  • オーディオ

  • マルチモニターサポート、マルチ対マルチを含む

  • 2人の技術者が1台のPCにリモート接続

  • 有人サポート

  • RDPセッションにアクセス

  • プライオリティテクニカルサポート

リモートサポート Premium には、これらの追加機能が含まれています:

  • 設定可能なアラート/アクション

  • Windows Update (Windowsの更新プログラム)

  • システムインベントリ

  • イベントログ

  • リモート操作

リモートサポートPremiumの詳細はこちら

機能の詳細は、リモートサポートのウェブページでエディションごとにご覧ください。

