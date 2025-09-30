Splashtop リモートサポートは、無人のリモートアクセスをWindowsやMacコンピュータに必要とするMSPs（マネージドサービスプロバイダー）やITチームにとって素晴らしいソリューションです。
この短いビデオ概要でSplashtop リモートサポートについて学びましょう。
Splashtop Remote Support Intro
Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートの機能には以下が含まれます:
無制限の技術者
無制限の同時セッション
高速リモートアクセス
無人サポート
無料のセカンダリユーザーアカウント
リモートアクセスを再販する
ログ
コンピュ�ータとユーザーのグループ化
グループのアクセス許可
ユーザー管理
256 bit AES暗号化
2 段階検証
ファイル転送
リモート印刷
チャット
リモートウェイク
リモート再起動
オーディオ
マルチモニターサポート、マルチ対マルチを含む
2人の技術者が1台のPCにリモート接続
有人サポート
RDPセッションにアクセス
プライオリティテクニカルサポート
リモートサポート Premium には、これらの追加機能が含まれています:
設定可能なアラート/アクション
Windows Update (Windowsの更新プログラム)
システムインベントリ
イベントログ
リモート操作
機能の詳細は、リモートサポートのウェブページでエディションごとにご覧ください。