IT technician multitasking on multiple Mac and Windows computers, efficiently performing IT tasks

強化されたリモートコンピュータサポートと管理機能

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtopは、新しい機能を導入し、複数のMacとWindowsコンピュータで同時にITタスクを実行できるようにしました。

Splashtop Scripts and Tasksを使用すると、複数のコンピュータに対して同時に以下のことができます:

  1. 設定ファイル (bat, cmd, exe, msi for Windows and pkg, sh for Mac)

  2. リモートコマンドを実行

  3. スクリプトを実行

  4. システムの再起動を実行

  5. Windowsの更新を実行する

これらのスクリプトとタスクを即座に実行するか、後で実行するようにスケジュールすることができます。これにより、日常のITタスクを迅速に実行し、デバイスをより効率的に管理できるため、より多くの顧客を引き受ける時間を確保できます。

動作を確認する:

Scripts and Tasks (1-to-Many) - Splashtop Remote Support Premium
Scripts and Tasks (1-to-Many) - Splashtop Remote Support Premium

Splashtop リモートサポートの機能についてもっと知る

以下の機能により、Splashtop リモートサポートは、コンピュータの更新を管理し、プロアクティブに監視することができ、コンプライアンスとセキュリティ基準を確実に満たします。

リモートアクセス

  • 無人アクセス: 管理されたコンピュータに即座に接続。

  • In-セッション Features: マルチモニター対応 viewing, ファイル転送, セッション録画, chat, My Desktopの共有, remote reboot, リモートウェイク, リモート印刷, and many more.

  • 無人Androidアクセス: スマートフォン、タブレット、堅牢なAndroidデバイス、POSデバイス、キオスク、セットトップボックスを含むAndroidデバイスにリモートアクセス。

  • ユーザーにリモートでコンピュータにアクセスできるように、リモートアクセスを再販したり、無料で提供したりします。

リモートコンピュータ管理

  • Windows Update Management: Windowsコンピュータで更新を表示、インストール、スケジュールします。

  • リモートコマンド: リモートWindowsまたはMacコンピュータのコマンドプロンプトにコマンドラインまたはターミナルコマンドをバックグラウンドで送信します。

  • Scripts and Tasks: 複数のエンドポイントに対してタスクを即座に実行またはスケジュールすることで、エンドポイント管理を簡素化します。大量設定、リモートコマンド、スクリプト実行、システム再起動、Windowsの更新を含みます。WindowsとMacで利用可能です。

プロアクティブモニタリング

  • 設定可能なアラート: コンピュータのステータス、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量などを監視するためのアラートを設定します。Splashtop Web管理コンソールおよび/またはメールでアラートを受け取ります。

  • Windowsイベントのアラート: 管理者が設定したトリガーに一致するイベントログの基準が生成されたときにアラートを設定してWindowsイベントログを監視します。

  • イベントログの表示: コンピュータにリモートアクセスせずに、Windowsイベントログに素早くアクセスしてトラブルシューティングを行います。

  • エンドポイントセキュリティ: Bitdefender、Windows Defender、Kasperskyなどを実行しているWindowsコンピュータのエンドポイントセキュリティ保護ステータスを表示します。

監査とコンプライアンス

  • システムインベントリ: Windows/Macのハードウェアとソフトウェアインベントリのスナップショットを表示および比較します。変更ログを表示します。システムハードウェアおよびソフトウェアインベントリリストをダウンロードします。

  • セキュアソフトウェア: 業界標準のTLS 1.2とAES 256ビット暗号化、2段階認証/2段階認証、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI、その他の業界および政府の標準と規制への対応。

  • アクティビティログ: すべてのリモートセッションとアクティビティの記録を維持します。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
