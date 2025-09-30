最近Splashtop リモートアクセスとリモートサポートに追加された機能のアップデートです。これらが、ホリデーシーズン中にコンピュータをリモートでアクセスまたはサポートする際に役立つことを願っています。
最近追加されたSplashtop リモートアクセスとリモートサポート
リモート再起動
(Splashtop リモートアクセスとSplashtop リモートサポートで利用可能)
PCをリモートで再起動してセーフモードにしたり、通常の再起動を行ったり、ストリーマーだけを再起動したりできます。今、ネイティブのSplashtop Businessアプリから。
Splashtop Businessアプリでは、コンピュータの横にあるギアアイコンをクリックするだけです。すると、次の再起動オプションが表示されます：
Splashtop Businessアプリ内からのさらなるアクション
上記のダイアログボックスでは、アプリ内から直接他のアクションを実行して、Web管理コンソールへの移動を省くことができます：
コンピュータ名を編集
コンピュータの個人メモを見て編集する
ストリーマーバージョン、IPアドレス、最後のセッションの時間などを確認します。
コンピュータを削除
コンピュータをウェイクアップ
保存された資格情報をクリア
など
RDPセッションを表示
(Splashtop リモート�アクセスとSplashtop リモートサポートで利用可能)
Windows サーバーにリモート接続すると、常に最初にコンソールセッションが表示されます。
現在、アクティブなRDPセッションの1つに切り替える追加オプションがあり、RDPセッションでユーザーをサポートする必要がある場合に便利です。
Splashtop Businessツールバーは、アクティブなRDPセッションのドロップダウンメニューを表示します（ある場合）。
2018年を楽しみにしています
今後数ヶ月で、複数の技術者が同じマシンに接続できる機能、マルチモニターからマルチモニターへの接続、ポータブルSplashtop Businessアプリなどを追加します。私たちの計画の詳細をもっと見る。
継続的なサポートに感謝します。
- Splashtopチーム