Splashtop
Splashtop New Features

Splashtop Updates - Dec. 2017

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
最近Splashtop リモートアクセスとリモートサポートに追加された機能のアップデートです。これらが、ホリデーシーズン中にコンピュータをリモートでアクセスまたはサポートする際に役立つことを願っています。

最近追加されたSplashtop リモートアクセスとリモートサポート

リモート再起動

(Splashtop リモートアクセスSplashtop リモートサポートで利用可能)

PCをリモートで再起動してセーフモードにしたり、通常の再起動を行ったり、ストリーマーだけを再起動したりできます。今、ネイティブのSplashtop Businessアプリから。

Splashtop Businessアプリでは、コンピュータの横にあるギアアイコンをクリックするだけです。すると、次の再起動オプションが表示されます：

Cclient Reboot Interface

Splashtop Businessアプリ内からのさらなるアクション

上記のダイアログボックスでは、アプリ内から直接他のアクションを実行して、Web管理コンソールへの移動を省くことができます：

  • コンピュータ名を編集

  • コンピュータの個人メモを見て編集する

  • ストリーマーバージョン、IPアドレス、最後のセッションの時間などを確認します。

  • コンピュータを削除

  • コンピュータをウェイクアップ

  • 保存された資格情報をクリア

  • など

RDPセッションを表示

(Splashtop リモートアクセスSplashtop リモートサポートで利用可能)

Windows サーバーにリモート接続すると、常に最初にコンソールセッションが表示されます。

現在、アクティブなRDPセッションの1つに切り替える追加オプションがあり、RDPセッションでユーザーをサポートする必要がある場合に便利です。

Splashtop Businessツールバーは、アクティブなRDPセッションのドロップダウンメニューを表示します（ある場合）。

Splashtop interface showing connection options with two sessions

2018年を楽しみにしています

今後数ヶ月で、複数の技術者が同じマシンに接続できる機能、マルチモニターからマルチモニターへの接続、ポータブルSplashtop Businessアプリなどを追加します。私たちの計画の詳細をもっと見る

継続的なサポートに感謝します。

- Splashtopチーム

