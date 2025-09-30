2018年1月から2月にかけて製品ラインごとに追加された新しいSplashtop機能はこちら
Splashtop Remote Access and リモートサポート
"Paste" a Password into the Windows ログイン Screen
- Windowsではパスワードを入力する必要があるため、リモートでコンピュータにアクセスする際にWindowsのログイン画面にパスワードをコピーして貼り付けることは以前はできませんでした。現在、「クリップボードをキーストロークとして貼り付ける」という新しいメニューオプションが追加され、それが可能になりました。この新機能は、Splashtop Businessアプリのバージョン3.2.0.0に追加されました。
Windows用Splashtop Business App、ポータブル版
- インストールを必要としないWindows用のSplashtop Businessアプリのバージョンをダウンロードします。USBドライブに入れて持ち運び、ソフトウェアをインストールしたくないWindowsコンピュータで実行します。ただ起動して、Splashtop リモートアクセスまたはSplashtop リモートサポートアカウントにログインし、コンピュータへのリモートアクセスを開始してください。
クライアントのデスクトップにリモートサポートのコピーを保存
- Splashtop リモートサポートを使ってサポートしているクライアントが次回も簡単に助けを得られるようにしたいですか？SOSアプリのコピーをデスクトップに保存して、すぐに見つけられるようにしましょう。SOSアプリの「Add SOS to Desktop」メニュー項目を探してください
Splashtop Business 3.2.0.0 アプリ、3.2.0.0 ストリーマー、そして my.splashtop.com Web管理コンソールにはバグ修正も含まれています
Splashtop Personal
iPhone X Full Screen Support - Splashtop Personal for iPhoneはバージョン2.7.4.5からiPhone Xのフルスクリーンをサポートしています - アプリを入手
Anywhere Accessサブスクリプションの新しい月額オプション。年間サブスクリプションが最も価値があることに注意してください。
iPhoneとiPad用のPersonalアプリの新バージョン2.7.4.5には、最新のバグ修正も含まれています
Mirroring360
Mirroring360 Windowsアプリバージョン2.3.1.7には、Proバージョンのパフォーマンス改善、共有タイムアウト機能、YouTubeビデオ再生の改善、安定性の向上、バグ修正が含まれています - Mirroring360ダウンロード
さらに多くの機能が近日公開予定
計画している今後の機能のリストをチェックしてください - 今後の機能��を見る
Splashtopサポートサイトで最新リリースの詳細情報を見る。