メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A man sitting on a couch at home working remotely from a laptop by using Splashtop.

Splashtopはリモートワーカーを監視するために使用できますか？Q&A

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

最近のNew York Timesの記事「How Your Boss Can Use Your Remote-Work Tools to Spy on You（あなたの上司がリモートワークツールを使ってどのようにスパイするか）」が、Splashtopが管理職にとって従業員をスパイするためのツールとして使われるのではないかと心配する人々を引き起こしました。これは事実ではありません。以下のQ&Aでは、コンピュータの安全性を保ち、プライバシーを守るためのヒントを説明します。

質問と回答

Splashtopはリモートワーカーを監視するために使用されることがありますか？

いいえ。Splashtopは、リモートワーカーがオフィスのコンピュータにアクセスして操作できるリモートアクセスツールです。

Splashtopを使って、私が使用中のコンピュータにリモートでアクセスしてスパイすることは可能ですか？

リモートセッションが確立されると、コンピュータがリモートアクセスされていることをユーザーに知らせる大きな通知が表示されます。ですので、あなたがコンピュータを使用していて、誰かがリモートでアクセスしてきた場合、通知が表示されます。多くの他のリモートコントロールソリューションにはこのセキュリティ機能がありません。

あなたの仕事用コンピュータに誰かがアクセスできる唯一の方法は、1) その人があなたの組織のSplashtopアカウント内にユーザーアカウントを持っていること、2) アカウント管理者がその人のアクセス許可をあなたのコンピュータにアクセスできるように設定していることです。

仕事用のコンピュータにリモートアクセスしているとき、オフィスの誰かが私の操作を見ている可能性はありますか？

ブランクスクリーン機能を有効にすることで、他の人があなたの操作を見られないようにすることができます。これにより、リモートコンピュータの画面が「ブランク」になり、ワークステーションの前にいる人があなたの作業を見られないようにします。

Splashtopユーザーは、リモートセッション中にブランクスクリーンをオン/オフに切り替えたり、リモートコンピュータのキーボードとマウスをロックして、作業中のコンピュータの改ざんを防ぐことができます。

Splashtopは私のウェブトラフィックを監視しますか？

いいえ、Splashtopは、作業用コンピュータにリモートアクセスしている間にウェブトラフィックを監視しません。

しかし、リモートコンピュータが会社のネットワーク上にあり、インターネットを閲覧するためにリモートアクセスしている場合、会社はオフィスのコンピュータを直接使用しているかのようにインターネット活動を監視することができます。Splashtopはウェブ監視ツールを提供していないため、企業はこれを別のツールで行う必要があります。

もし私の会社がすでに仕事用コンピュータに監視ソフトウェアを使用している場合はどうなりますか？

記事では、Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアを使用すると、「そのアプリケーションのウィンドウ内で行うすべてのことがオフィスのコンピュータで行われる」と述べています。これは、IT部門や会社の管理者も、物理的なオフィスで持っているのと同じ種類のコンピュータアクセスを持っていることを意味します」。もしあなたの会社が、ActivTrakやSentryPCのようなソフトウェアを仕事用コンピュータにインストールして、訪問したウェブページやインストールしたソフトウェア、その他の活動を追跡している場合、その追跡はオフィスでコンピュータの前に座っているか、自宅からリモートでアクセスしているかに関わらず行われます。

Splashtopユーザーがスパイされないようにするためのベストプラクティスは何ですか？

リモートで作業中にプライバシーを保護するためのヒントをいくつか紹介します：

  • ブランクスクリーンが有効になっていることを確認してください

  • セッション中に他者による改ざんを防ぐための機能を有効にする

  • 確認 that only you and/or others with clearance have 承認 to リモートアクセス your computers.すべてのコンピュータのアクセス許可が更新されていることを確認するために、Splashtopアカウント管理者に確認してください。

  • 不正なユーザーがアカウントでコンピュータにリモートアクセスするのを防ぐために、デバイス認証2段階認証などの二次認証オプションを設定します。

  • オフィスのコンピュータをリモートで操作している場合、会社がオフィスのコンピュータ上での活動を追跡するために使用するソフトウェアは、実際に作業用コンピュータを使用している場合と同様に使用できることを忘れないでください。

詳細はこちら about Splashtop

または、今すぐSplashtopの無料トライアルを開始しましょう！

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man using a laptop and wearing headphones in a modern café, representing a seamless remote onboarding experience.
リモートワーク

リモートオンボーディング：要件、課題、ベストプラクティス

詳細はこちら
A dual monitor Mac desktop display using Splashtop remote access.
リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
The word "Security" on a computer screen with a mouse icon over it
セキュリティ

Splashtopの多層的なセキュリティアプローチの理解

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。