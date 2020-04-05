Splashtop BusinessアプリとStreamerの新バージョンが2020年3月下旬から5月上旬にかけてリリースされました。これらの新リリースには、高解像度ストリーミングのサポート、シングルサインオン、追加のサポートされているLinuxディストリビューションなど、最新バージョンのSplashtop Businessアプリを使用する際の多くの新機能が含まれています。Splashtop リモートアクセスまたはリモートサポートサブスクリプションが必要です。新しいアプリとストリーマーのバージョンと利用可能性は次のとおりです:
Splashtop Business App 3.3.8.1が2020年4月21日にリリースされました。
Splashtop Business App 3.4.2.8 for Androidが2020年5月9日にリリース
Splashtop Business App 3.3.8.0 for Macが2020年4月21日にリリースされました
Splashtop Business AppのiOS向けアップデートが2020年5月19日にリリースされました
Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 for Linuxが3月にリリースされました
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 for Windowsは2020年4月21日にリリースされました
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 for Macが2020年5月14日にリリースされました
Splashtop Businessアプリとストリーマーの最新リリースの新機能には以下が含まれます:
Splashtop BusinessでのCPU使用率を抑えた高速高解像度ストリーミング
Splashtop リモートアクセスとSplashtop リモートサポートは、3.3.8.0アプリでマルチモニター4Kストリーミングを40フレーム毎秒（fps）で、iMac Pro Retina 5Kストリーミングを低遅延で可能にします。これは、ビデオ編集、ビデオゲームデザイナー、建築家、グラフィックデザイナー、その他の高解像度システムにリモートで接続してデザインや編集ソフトウェアを使用する人々に特に役立ちます。
Splashtop Streamerでハードウェアアクセラレーションを有効にする方法とSplashtop Business Appでハードウェアアクセラレーションを有効にする方法についてのこれらのヒントを参照してください。
Splashtop リモートアクセス ProとSplashtop リモートサポートでのシングルサインオンのサポート
SSO統合は、Splashtop リモートアクセス ProおよびSplashtop リモートサポートのサブスクリプションで利用可能です。 価格に関する情報は、Splashtop Salesにお問い合わせください (リモートアクセス contact sales form, リモートサポート contact sales form)。 これらのアドオンは、Splashtop Businessアプリとストリーマーの3.3.8.0バージョンを必要とします。
組織や企業はSSOを使用して、従業員が既存のSAML互換のID資格情報を使用してログインできるようにします。この方法で、組織は従業員のパスワードがコンプライアンスとセキュリティ要件を満たしていることを確認できます。SSOと統合されているため、Splashtopはデバイス認証と2段階認証をサポートし、顧客にエンタープライズクラスのセキュリティを提供します。Azure、Okta、ADFSをサポートします。
詳細はこちら about SSO with Splashtop.
リモートサポート 昇格資格情報はリモートユーザーによって入力可能になりました
Splashtop リモートサポートのクイックサポートセッションでコンピュータにリモート接続し、管理者権限が必要な場合、コンピュータのエンドユーザーが安全に資格情報を入力できるようになり、（そのコンピュータに自分の管理者アカウントがない場合でも）より高度なタスクを完了できます。
より多くのLinuxデスクトッププラットフォームへのアクセスサポート
Splashtop Streamerの新しいバージョンがLinux用に利用可能で、追加のLinuxデスクトッププラットフォームを実行しているコンピュータにアクセスできます:
新機能！ CentOS 7 および 8
新しい！ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
新機能！ フェドーラ 29-31
Ubuntu デスクトップ16.04 および 18.04
Linuxストリーマーは、WindowsおよびMacストリーマーのフル機能セットをまだサポートしていません。https://www.splashtop.com/linuxでビデオウォークスルーを見ることができます。Windows、Mac、Linuxシステムにアクセスしたい場合は、LinuxのChromeブラウザでSplashtop Business App for Chromeを試してください。Chromeブラウザアプリには、ネイティブのWindowsおよびMacアプリの完全な機能セットはありません。Windows クライアントアプリは、将来のロードマップに含まれていますが、リリーススケジュールはまだ発表されていません。
その他の新機能
新しいオプション：Splashtop Business App for Windowsでのハードウェアアクセラレーション（Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMFをサポート）
新しいオプション：Splashtop Business App for Windowsで画面エッジパンニングをオン/オフにできます
新機能は、販売されていないがサブスクリプション更新のためにまだサポートされている一部のレガシーバージョンの製品では利用できない場合があります。