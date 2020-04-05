メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Splashtop New Features

Splashtop Business 新機能 - 2020年4月/5月

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtop BusinessアプリとStreamerの新バージョンが2020年3月下旬から5月上旬にかけてリリースされました。これらの新リリースには、高解像度ストリーミングのサポート、シングルサインオン、追加のサポートされているLinuxディストリビューションなど、最新バージョンのSplashtop Businessアプリを使用する際の多くの新機能が含まれています。Splashtop リモートアクセスまたはリモートサポートサブスクリプションが必要です。新しいアプリとストリーマーのバージョンと利用可能性は次のとおりです:

  • Splashtop Business App 3.3.8.1が2020年4月21日にリリースされました。

  • Splashtop Business App 3.4.2.8 for Androidが2020年5月9日にリリース

  • Splashtop Business App 3.3.8.0 for Macが2020年4月21日にリリースされました

  • Splashtop Business AppのiOS向けアップデートが2020年5月19日にリリースされました

  • Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 for Linuxが3月にリリースされました

  • Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 for Windowsは2020年4月21日にリリースされました

  • Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 for Macが2020年5月14日にリリースされました

Splashtop Businessアプリとストリーマーの最新リリースの新機能には以下が含まれます:

Splashtop BusinessでのCPU使用率を抑えた高速高解像度ストリーミング

Splashtop リモートアクセスとSplashtop リモートサポートは、3.3.8.0アプリでマルチモニター4Kストリーミングを40フレーム毎秒（fps）で、iMac Pro Retina 5Kストリーミングを低遅延で可能にします。これは、ビデオ編集、ビデオゲームデザイナー、建築家、グラフィックデザイナー、その他の高解像度システムにリモートで接続してデザインや編集ソフトウェアを使用する人々に特に役立ちます。

Splashtop Streamerでハードウェアアクセラレーションを有効にする方法とSplashtop Business Appでハードウェアアクセラレーションを有効にする方法についてのこれらのヒントを参照してください。

Splashtop リモートアクセス ProとSplashtop リモートサポートでのシングルサインオンのサポート

SSO統合は、Splashtop リモートアクセス ProおよびSplashtop リモートサポートのサブスクリプションで利用可能です。 価格に関する情報は、Splashtop Salesにお問い合わせください (リモートアクセス contact sales form, リモートサポート contact sales form)。 これらのアドオンは、Splashtop Businessアプリとストリーマーの3.3.8.0バージョンを必要とします。

組織や企業はSSOを使用して、従業員が既存のSAML互換のID資格情報を使用してログインできるようにします。この方法で、組織は従業員のパスワードがコンプライアンスとセキュリティ要件を満たしていることを確認できます。SSOと統合されているため、Splashtopはデバイス認証と2段階認証をサポートし、顧客にエンタープライズクラスのセキュリティを提供します。Azure、Okta、ADFSをサポートします。

詳細はこちら about SSO with Splashtop.

リモートサポート 昇格資格情報はリモートユーザーによって入力可能になりました

Splashtop リモートサポートのクイックサポートセッションでコンピュータにリモート接続し、管理者権限が必要な場合、コンピュータのエンドユーザーが安全に資格情報を入力できるようになり、（そのコンピュータに自分の管理者アカウントがない場合でも）より高度なタスクを完了できます。

より多くのLinuxデスクトッププラットフォームへのアクセスサポート

Splashtop Streamerの新しいバージョンがLinux用に利用可能で、追加のLinuxデスクトッププラットフォームを実行しているコンピュータにアクセスできます:

  • 新機能！ CentOS 7 および 8

  • 新しい！ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

  • 新機能！ フェドーラ 29-31

  • Ubuntu デスクトップ16.04 および 18.04

Linuxストリーマーは、WindowsおよびMacストリーマーのフル機能セットをまだサポートしていません。https://www.splashtop.com/linuxでビデオウォークスルーを見ることができます。Windows、Mac、Linuxシステムにアクセスしたい場合は、LinuxのChromeブラウザでSplashtop Business App for Chromeを試してください。Chromeブラウザアプリには、ネイティブのWindowsおよびMacアプリの完全な機能セットはありません。Windows クライアントアプリは、将来のロードマップに含まれていますが、リリーススケジュールはまだ発表されていません。

その他の新機能

  • 新しいオプション：Splashtop Business App for Windowsでのハードウェアアクセラレーション（Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMFをサポート）

  • 新しいオプション：Splashtop Business App for Windowsで画面エッジパンニングをオン/オフにできます

新機能は、販売されていないがサブスクリプション更新のためにまだサポートされている一部のレガシーバージョンの製品では利用できない場合があります。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro
お知らせ

Splashtop Business – リモートデスクトップアプリ - Named “App Of the Day”

詳細はこちら
2024
お知らせ

2024年の振り返り：リモートアクセス、エンドポイント管理＆サポートの更新

詳細はこちら
A smiling person working on a computer.
お知らせ

Splashtopの最新情報: 2025年上半期の主要な製品強化

詳細はこちら
A laptop with the screen displaying analytics charts
Meet the Team

Splashtopでのデータ駆動型イノベーション: CROの成功へのロードマップ

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。