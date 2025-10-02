Splashtop Business Access is Now Splashtop リモートアクセス
If you're looking for Splashtop Business Access, you should know that it’s now Splashtop リモートアクセス. 名前は変わりましたが、強力なリモートアクセス機能はそのままで、より柔軟でカスタマイズ可能なオプションが追加されました。
Splashtop リモートアクセスは、プロフェッショナル、小規模チーム、およびどこからでもコンピュータへの迅速で安全かつ信頼性の高いリモートアクセスを必要とする企業向けに設計されています。Splashtop リモートアクセスを使えば、Splashtop Business Accessを人気にしたのと同じ高品質な体験を得ることができます。
Splashtop リモートアクセスの利点
低遅延で高速かつ高性能なリモートアクセス
AES-256暗号化とデバイス認証による安全な接続
マルチデバイス互換性 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookで動作
ファイル転送、リモート印刷、マルチモニターサポートなどの生産性機能
ニーズに最適なプランを選べる柔軟なプラン
Splashtop リモートアクセス (Formerly Splashtop Business Access) Plans
Splashtopは、個人ユーザーから大企業まで、さまざまなニーズに対応したリモートアクセスプランを提供しています。
Solo
コンピュータへのリモートアクセスを必要とする個人ユーザーに最適です。機能には以下が含まれます：
無人アクセス: from any デバイス
簡単なセットアップ
ファイル転送（ドラッグ＆ドロップを含む）
リモート印刷
Pro
生産性向上機能を求める個人や小規模チームに最適。Soloのすべての機能に加えて、以下を含みます:
マルチモニターのサポート
ユーザーロールとアクセス管理
チャットとセッション録画
2人のユーザーが1台のコンピュータにアクセス
Performance
高性能なリモートワーク機能を必要とするユーザーに最適。すべてのPro機能を含み、さらに：
4:4:4の色精度
最大240フレーム毎秒（FPS）の能力
高忠実度オーディオ
リモートスタイラスとWacomブリッジ
USBパススルーなど
Enterprise Cloud
高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を必要とする組織に最適です。すべてのパフォーマンス機能を含み、さらに:
シングルサインオン (SSO) 統合
詳細なアクセス制御、予定されたアクセス、SIEMログ記録
無人アクセス: for Android/IoT devices
API、IPホワイトリスト、クラウド録画、コネク�タなど
Splashtop Businessアプリ
Splashtop Business Appは、Splashtop Remote Accessを使用してコンピュータに安全にリモートアクセスするためのコンパニオンソフトウェアです。Whether you're an individual professional or part of a team, the app provides a seamless リモートデスクトップ experience with high パフォーマンス, strong security, and an intuitive interface.
アプリはWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookで利用可能なので、どのデバイスからでも接続できます。
Get Started with Splashtop リモートアクセス
Splashtop Business Accessは新しい名前を持つかもしれませんが、体験はこれまで以上に柔軟性が高く、セキュリティが強化され、パフォーマンスが向上しています。個人でもビジネスでも、あなたのニーズに合ったSplashtopリモートアクセスプランがあります。
Splashtopを初めて利用しますか？無料トライアルを開始して、今日リモートアクセスの最高を体験してください！