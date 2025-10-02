メインコンテンツへスキップ
A woman smiling while working on a laptop.

Splashtop Business Access – 知っておくべきことすべて

Trevor Jackins
所要時間 3分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

Splashtop Business Access is Now Splashtop リモートアクセス

If you're looking for Splashtop Business Access, you should know that it’s now Splashtop リモートアクセス. 名前は変わりましたが、強力なリモートアクセス機能はそのままで、より柔軟でカスタマイズ可能なオプションが追加されました。

Splashtop リモートアクセスは、プロフェッショナル、小規模チーム、およびどこからでもコンピュータへの迅速で安全かつ信頼性の高いリモートアクセスを必要とする企業向けに設計されています。Splashtop リモートアクセスを使えば、Splashtop Business Accessを人気にしたのと同じ高品質な体験を得ることができます。

Splashtop リモートアクセスの利点

  • 低遅延で高速かつ高性能なリモートアクセス

  • AES-256暗号化とデバイス認証による安全な接続

  • マルチデバイス互換性 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookで動作

  • ファイル転送、リモート印刷、マルチモニターサポートなどの生産性機能

  • ニーズに最適なプランを選べる柔軟なプラン

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

See Splashtop リモートアクセス Pricing

Splashtop リモートアクセス (Formerly Splashtop Business Access) Plans

Splashtopは、個人ユーザーから大企業まで、さまざまなニーズに対応したリモートアクセスプランを提供しています。

Solo

コンピュータへのリモートアクセスを必要とする個人ユーザーに最適です。機能には以下が含まれます：

  • 無人アクセス: from any デバイス

  • 簡単なセットアップ

  • ファイル転送（ドラッグ＆ドロップを含む）

  • リモート印刷

Pro

生産性向上機能を求める個人や小規模チームに最適。Soloのすべての機能に加えて、以下を含みます:

  • マルチモニターのサポート

  • ユーザーロールとアクセス管理

  • チャットとセッション録画

  • 2人のユーザーが1台のコンピュータにアクセス

Performance

高性能なリモートワーク機能を必要とするユーザーに最適。すべてのPro機能を含み、さらに：

  • 4:4:4の色精度

  • 最大240フレーム毎秒（FPS）の能力

  • 高忠実度オーディオ

  • リモートスタイラスとWacomブリッジ

  • USBパススルーなど

Enterprise Cloud

高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を必要とする組織に最適です。すべてのパフォーマンス機能を含み、さらに:

  • シングルサインオン (SSO) 統合

  • 詳細なアクセス制御、予定されたアクセス、SIEMログ記録

  • 無人アクセス: for Android/IoT devices

  • API、IPホワイトリスト、クラウド録画、コネクタなど

Splashtop リモートアクセスの詳細はこちら

Splashtop Businessアプリ

Splashtop Business Appは、Splashtop Remote Accessを使用してコンピュータに安全にリモートアクセスするためのコンパニオンソフトウェアです。Whether you're an individual professional or part of a team, the app provides a seamless リモートデスクトップ experience with high パフォーマンス, strong security, and an intuitive interface.

アプリはWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookで利用可能なので、どのデバイスからでも接続できます。

Splashtop Business Appのダウンロードを参照

Get Started with Splashtop リモートアクセス

Splashtop Business Accessは新しい名前を持つかもしれませんが、体験はこれまで以上に柔軟性が高く、セキュリティが強化され、パフォーマンスが向上しています。個人でもビジネスでも、あなたのニーズに合ったSplashtopリモートアクセスプランがあります。

Splashtopを初めて利用しますか？無料トライアルを開始して、今日リモートアクセスの最高を体験してください！

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

