Mark Lee, CEO of Splashtop

BBC Interview with Splashtop's Mark Lee on WFH リモートコンピュータアクセス

SplashtopのCEOMark Leeが最近、BBCのWorld Business Reportにゲスト出演しました。彼は他のビジネスリーダーたちと一緒に、世界的なWFH / Work from Homeトレンドについて話し合いました。

ここでエピソード全体を聞くことができます。Markは16:38から話し始めます。

こちらはBBCインタビューでのマークの部分のトランスクリプトです

Splashtopのリモートアクセスに詳しくない方のために、それは本当に何を意味するのでしょうか？

私たちの製品は、ユーザーがどこからでも安全にリモートコンピュータにアクセスできるようにします。人々は個人のコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスを使用しているかもしれませんが、私たちはそれを非常に安全に行えるようにしています。

ビジネスはどうですか？

過去数週間で大きなトラフィックスパイクを見ました。多くの企業がリモートアクセス製品で従業員を装備するために参加しています。

通常の10倍以上の需要があると言えるでしょう。

ウイルスの影響を受けた特定の地域では、製品を無料で提供し、多くの企業向けに製品を大幅に割引しています

これが終わったら、再び通常の状態に戻ると思いますか？実際、今の在宅勤務が増えた状況が続くと思いますか？

私たちはそう信じています。私は、この危機全体が多くの企業にビジネス継続性が本当に必要であるという考え方を埋め込んだと思います。自然災害、パンデミック、そして起こりうるすべての出来事に直面してビジネスをどのように運営するか。

Splashtopからの在宅勤務/ WFHソリューションに関する詳細情報

