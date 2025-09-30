Splashtopは、2019年第1四半期にカリフォルニア州オレンジ郡で開催されたSMB TechFestを初めてスポンサーしました。
SMB TechFestは、MSPs、ITプロ、コンサルタント、販売およびサポートプロバイダーのオーナーが集まり、最新の技術とベストプラクティスについて学ぶ四半期ごとのイベントです。
SplashtopとそのリモートアクセスソリューションがMSPやITプロにどのような利益をもたらすかを紹介するために、ステージで少し時間を過ごす機会を楽しみました。聴衆は、SMB TechFestの創設者であるDave Seibertが、イベントでSplashtopリモートアクセスを使用してスピーカーがプレゼンテーションのためにコンピュータにリモートアクセスする方法について説明するのを興味深く聞いていました。
SplashtopがSMB TechFestでイベント参加者によってベストプロダクトに選ばれたことにも非常に興奮しました。
MSPsやITプロがSplashtop リモートアクセスソリューションに興味を持った主な理由の3つを紹介します
1. すべてのMSPとITサービスプロバイダーにはリモートアクセスソリューションが必要です
今日のビジネスの性質上、ITサービスプロバイダーがすべての顧客の場所に常駐することはできません。リモートコンピュータアクセスソリューションを使用することで、エンドユーザーをより効率的にサポートできます。一部の人はリモートアクセスを含むRMMソリューションを選びます。他の企業は完全なRMMソリューションを必要とせず、よりコスト効果の高いリモートアクセスソリューションを求めています。Splashtopはどちらの状況にもぴったりです。私たちのリモートアクセス技術は、Datto RMMやNinjaOneのようなRMMソリューションでリモートアクセスを実現しています。また、私たちのリモートサポートソリューションは、優れた価値のあるスタンドアロン製品としても利用可能です。
2. 現在のシステムで管理されていないコンピュータやデバイスをサポートする必要がある場合があります。
RMMソリューションを持っていて、それがあなたにとって素晴らしい働きをしているかもしれません。しかし、そのシステムで現在管理されていないコンピュータやデバイスにリモートでアクセスする必要がある時があります。そのような状況では、オンデマンドのリモートサポートソリューションが既存のRMMや無人リモートサポートソリューションの素晴らしい補完となります。
ITサービスプロバイダーは、Splashtop SOSを多様な方法で使用します。リモートエージェントやストリーマーで管理されていないコンピュータでオンデマンドのクイックサポートセッションを開始するために使用できます。新しいコンピュータに初めてリモートアクセスする際に（ユーザーが存在し、簡単な9桁のセッションコードを使用して）、無人サポートソリューションのためにストリーマーまたはエージェントをインストールす��るために使用できます。また、SOSを使用してモバイルデバイスの画面をリアルタイムでリモート表示し、一部のAndroidデバイスをリモートコントロールすることもできます。それは、リモートコンピュータアクセスのみをサポートする他のシステムの素晴らしい追加機能です。
SMB TechFestイベントの写真を数枚
SMB TechFest 2019のSplashtopテーブル
SplashtopのTimと、当選者とSMB TechFestの創設者であるDave Seibert
詳細はこちら and get started with Splashtop リモートアクセス and リモートサポート solutions
Splashtop リモートサポートの詳細はこちらで、無料でお試しください