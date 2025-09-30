SplashtopのREST APIは、生産性を向上させ、統合を簡素化するためのシームレスな方法を提供し、ユーザーがタスクを自動化し、ワークフローをカスタマイズし、既存のシステムと簡単に統合できるようにします。
お客様とのコラボレーションを通じて、特に自動化が有益な分野でのニーズや課題について貴重な洞察を得ました。この記事では、ITプロフェッショナルがリモートアクセスインフラを効果的に最適化するために、これらのAPIをどのように活用しているかを探ります。
ユーザーのオンボーディングとオフボーディングの自動化
一般的なユースケースの1つは、Splashtopとアイデンティティ管理システム間でのユーザーデータの同期です。SplashtopのAPIを使用すると、組織は他のツールと並行してユーザーのオンボーディングを自動化し、シームレスなアカウントプロビジョニングを実現できます。
同様に、ユーザーがアイデンティティ管理システムで無効化されると、SplashtopのAPIは自動的にユーザーの終了、コンピュータからのユーザーの割り当て解除、およびアカウントの無効化を可能にします。この自動化により、時間を節約し、組織の異なるプラットフォーム全体でのユーザーアクセス管理の正確性とセキュリティを確保します。
DesignAirはSplashtop EnterpriseとAPIを使用して、クラウドベースのCAD/BIMソリューションへのユーザーアクセスを提供し、さまざまなクリエイティブアプリへのアクセスを提供しています。
ユーザーログイン活動の追跡
SplashtopのAPIは、ユーザーのステータスとログイン情報へのアクセスを提供し、IT管理者がログイン活動を追跡し、Splashtop内でのリモートアクセス活動に対するユーザーのエンゲージメントを評価できるようにします。
ユーザーのリストとそのログインまたは使用履歴を取得することで、組織はユーザーの活動パターンに関する洞察を得ることができ、ライセンスの割り当てとリソースの利用を最適化するのに役立ちます。この詳細な洞察により、ITチームはトレンドを特定し、潜在的な問題に対処し、リモートアクセスインフラストラクチャの全体的な効率を向上させるための情報に基づいた意思決定を行うことができます。
コンピュータ削除の自動化
Splashtopからコンピュータを削除するのは手動のプロセスであり、多くのデバイスを管理する際には繰り返し作業になることがあります。SplashtopのAPIは、この課題に対処し、退役または廃止されたデバイスの削除を自動化し、手動の手間を減らし、最新のコンピュータインベントリを確保します。
事前に定義された基準（最後のオンラインタイムスタンプやデバイスの状態など）に基づいて自動削除タスクをスケジュールする機能により、IT管理者はクリーンで整理されたコンピュータインベントリを維持し、混乱を最小限に抑え、管理プロセスを合理化�できます。
さらに、Splashtop Streamerがプリインストールされたコンピュータをクローンまたはイメージングすると、コンピュータリストに重複エントリや競合が発生する可能性があります。これに対処するために、管理者はSplashtopのAPIを利用して、Splashtopチームから重複するコンピュータを特定して削除し、冗長なストリーマーインスタンスを削減します。
コンピュータストリーマー名の変更
Splashtopにコンピュータを展開する際、組織はデバイスのホスト名や事前定義された命名ルールを使用する代わりに、よりカスタマイズされた命名規則を必要とする場合があります。例えば、ある顧客は、コンピュータと希望する名前のCSVファイルを読み取ることで、APIを通じて名前を自動的に変更するスクリプトを作成しました。この方法は、大規模な展開において効率を大幅に向上させ、デバイスインベントリ全体で命名規則の一貫性を確保しました。
サードパーティの分析ツールとの連携のためのログの自動エクスポート
組織は、SplashtopのAPIを利用してログのエクスポートプロセスを自動化し、PowerBiなどの分析ツールとシームレスに統合します。これにより、組織はリモートセッションログ、ファイル転送ログ、チャットログ、アラートなどの包括的な分析を行い、リモートアクセスインフラを効果的に最適化できます。
ログデータのエクスポートを自動化し、サードパーティの分析プラットフォームと統合することで、組織はユーザーの行動、パフォーマンス指標、セキュリティインシデントに関する貴重��な洞察を得ることができ、データに基づいた意思決定を行い、全体的な運用効率を向上させることができます。
資産管理システムとのコンピュータインベントリの同期
SplashtopのAPIを利用することで、組織はコンピュータインベントリデータを資産管理システムにシームレスに統合し、組織全体でデバイス情報の一貫性と正確性を確保します。
この統合は、資産管理プロセスを合理化するだけでなく、インベントリアナリシスを通じて不要なソフトウェアを特定して削除するのにも役立ちます。さらに、ユーザーは好みのツールを通じてコンピュータインベントリデータを表示でき、組織のITインフラストラクチャのより統一されたシングルペインビューを可能にします。
サードパーティアプリケーションからのリモートセッションの開始
ServiceNow、Freshservice、Zendeskのような人気ツールとの事前構築された統合が利用可能ですが、組織は独自のツールのためにカスタム統合を構築し、技術者がコンソール内から直接リモートセッションを開始できるようにします。
SplashtopのAPIを活用してリモートセッション機能をサードパーティアプリケーションに統合することで、組織はサポートワークフローを簡素化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、生産性を高めることができます。この柔軟性により、組織は特定のニーズに合わせてリモートアクセスソリューションをカスタマイズし、既存のIT�環境にシームレスに統合できます。
SplashtopのAPIを使った開始方法
SplashtopのREST APIでリモートアクセス管理ワークフローを合理化する準備はできましたか？ここでは、始める方法を紹介します。
サポートされているAPIとアクションを発見するために、APIリファレンスガイドを探索してください。
Splashtopを初めて利用しますか？Splashtop Enterpriseの無料トライアルを開始し、リモートアクセスを設定してAPIを試してみるには、詳細はこちらまでお問い合わせください。
APIはすべてのSplashtop Enterpriseサブスクリプションに含まれています。他の製品に加入している既存の顧客ですか？このフォームに記入してAPIを試すか、質問をしてください。
Splashtop Enterpriseの詳細はこちらについては、お問い合わせください。