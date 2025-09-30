Splashtopは、統合された物理および仮想環境への高パフォーマンスリモートアクセスを可能にすることで、ハイブリッドワークスペースの風景を変革しています。このブログでは、DesignairがSplashtopを活用して、ユーザーが革新的なソフトウェアクラウドにアクセスできるようにし、今日の環境で競争力を維持しながら、既存のVDI/DaaSソリューションの課題を克服する方法を探ります。
Designairの建築、エンジニアリング、デザインのプロフェッショナル向けソフトウェアクラウド構築のビジョン
Designairは、建築、エンジニアリング、デザイン（AED）プロフェッショナルがどこからでも専門的な3D/コンピュータ支援設計（CAD）および建築情報モデリング（BIM）アプリケーションをシームレスに使用できるソフトウェアクラウドを提供する革新的なヨーロッパのスタートアップです。彼らのソフトウェアクラウドは、ユーザーがこれらの複雑なアプリケーションをクラウドで簡単にプロビジョニング、アクセス、実行できる「App Store」スタイルのプラットフォームで構成されています。
これにより、従来のワークステーションと比較して、より大きな移動性と場所の柔軟性が提供されます。財務的な観点から、AED企業がクラウドで3D CADおよびBIMアプリケーションをプロビジョニングおよび実行するコストは、通常1台あたり数千ドルかかる専門的なオンプレミスワークステーションを購入するコストよりも劇的に低くなります。
Designairのソリューションは、CAD/BIM ソフトウェアユーザー向けの既存ソリューションの多くの主要な制限を克服します。
物理ワークステーションの制限: 専門的なCAD/CAMおよびBIMワークステーションは数千ドルの費用がかかり、ユーザーを専用の1台のマシンと物理的な場所に縛り付けます。これにより、プロジェクトデータ/コラボレーションへの移動性とアクセスが大幅に制限されます。Designairのソリューションは、どこからでも任意のデバイスで使用できる既存の3D CADおよびBIMアプリケーションを可能にし、ユーザーに柔軟性をもたらします。
デスクトップソフトウェアの自動プロビジョニング: AutoCAD、SolidWorks、Revitなどの3Dデザインプラットフォームは、複雑な相互依存性と専門的なハードウェアドライバー/GPUsとの統合を持ち、SaaSへの移行を非常に困難にしています。そのようなアプリをクラウド用にコンテナ化し最適化することで、Designairはベンダーの移行の複雑さを取り除きます。
ベンダーソフトウェアライセンス: Autodeskなどの主要なISVは、名前付きユーザーのサブスクリプションモデルに移行しました。クラウドでAutoCADのようなソフトウェアを実行できることは、名前付きユーザーライセンスの価値を示す強力な論拠を提供し、サブスクリプションライセンスモデルの受け入れを大いに助けます。Designairは、異なるCADベンダーからの名前付きユーザーサブスク�リプションを補完し、ソフトウェアクラウドを通じた魅力的なアプリケーション設定オプションを提供することで、導入の障壁を取り除きます。
パフォーマンスの問題: グラフィックス/ビジュアライゼーションが重い3D CADアプリはハードウェアの限界を押し上げます。標準の仮想化ソリューションは、専門的なGPUアクセスやマルチエンコーダービデオストリームを欠いており、遅くてラグのある体験をもたらします。クラウドの力を活用して、高度なビジュアライゼーションワークロードと高いパフォーマンスアクセス技術を組み合わせることで、Designairはパフォーマンスのギャップを埋め、スムーズで没入感のある体験を提供します。
簡素化されたアクセス: 人気のあるプロフェッショナル3Dデザインプラットフォームへの非常にニッチなアクセサリー/アドオンの発見可能性とアクセス性は、主流のユーザーにとって採用の課題を引き起こします。
Designairのプラットフォームは、カスタマイズされた3Dデザイン環境へのアクセスを簡素化する、テーラードなセルフサービスアプリストアを提供します。
Designairのセキュアで高性能なVDI リモートアクセスソリューションの探索
Designairが革新的なソフトウェアクラウドを通じてAED ソフトウェアの提供を革命化し始めたとき、ユーザーが仮想デスクトップにアクセスするための適切なリモートアクセス技術を特定する上で手強い課題に直面しました。
Designairは、顧客が遅延、悪いユーザーエクスペリエンス、カスタマイズ能力の欠如、ま��たは不十分なセキュリティ基準を受け入れないことを知っていました。機械の部品のために複雑なデザインをモデリングしているエンジニアであれば、「ぎこちない」体験は大きなフラストレーションを引き起こす可能性があります。
様々なリモートアクセスソフトウェアを評価した結果、DesignairはVDIリモートアクセスを可能にするソリューションとしてSplashtopを選択しました。Splashtopは彼らの即時のニーズに対応しただけでなく、VPN/RDPや他のリモートアクセスソリューションに関連する制限を克服するためのソリューションも提供しました:
最適化されたパフォーマンス: Splashtopの高パフォーマンス機能は、Designairが求めていた最適なバランスを提供しました。どのデバイスからでも、どこからでも高性能アクセスを提供し、グラフィックス集約型の3D/CADアプリケーションに特化し、デザインプロフェッショナルの要求を満たしながら、スムーズで遅延のない、応答性の高いユーザー体験を保証します。
柔軟なカスタム環境の作成: SplashtopのAPIと統合により、Designairは多様なニッチなISVおよびサードパーティアプリの豊富なカタログを備えたセルフサービスソフトウェアクラウドを簡単に構築できました。これにより、Designairはシームレスなアプリ発見と起動のためのユーザーフレンドリーなストアの開発に集中できました。
直感的なユーザー体験: Splashtopを使用することで、Designairはクラウドでのクリエイティブアプリのプロビジョニングとアクセスにおいてシームレスでユーザーフレンドリーな体験を実現しまし�た。これにより、Designairの顧客はオンボーディングやトレーニングを必要とせずに数秒で開始できます。
堅牢なセキュリティ: Splashtopの高度なセキュリティ機能、例えばエンドツーエンドの暗号化、詳細なアクセス制御、現代的な認証の柔軟性は、転送中および保存中の機密データの保護を確保しました。これにより、Designairのクライアントはパフォーマンスとセキュリティの向上の両方を享受しながら、安全なクラウド環境を提供されました。
顧客サポート: Designairは、Splashtopのサポートチームが応答性が高く、知識が豊富で、積極的であり、スムーズな統合と継続的な支援を保証していることを発見しました。このポジティブな体験は、Designairの仮想クリエイティブワークスペースを革新するための理想的なソリューションとしてのSplashtopへの信頼をさらに強固にしました。
Don Rekko、Designairの共同創設者兼成長責任者は次のように述べています: 「市場の他のベンダーを評価した結果、Splashtopは私たちにとって明らかな勝者でした。サービス、サポート、顧客体験の質に非常に満足しています。Splashtopは私たちの会社の旅において非常に貴重な役割を果たしました。CAD/BIMソフトウェアのすべてのユーザーに無料トライアルをお勧めし、自分で確認してみてください。」
結論
現代の建築、エンジニアリング、デザインのダイナミックな環境において、リモートアクセスソリューションの選択は、ソフトウェア��クラウドの効率とセキュリティを形作る上で重要な役割を果たします。DesignairのSplashtopの採用は、リモートアクセス技術の戦略的選択が、従来のストリーミングプロトコル（RDPおよびVDI/DaaSベンダープロバイダーの両方）による制限を克服し、デジタル時代においてビジネスが繁栄することを可能にする方法を示しています。組織が分散した労働力の課題を乗り越え続ける中で、Splashtopのようなソリューションはリモートアクセスの可能性を再定義し、革新者とエンドユーザーの両方にとって変革的な体験を提供します。
Splashtop Enterpriseで未来をナビゲート
組織が変化し続ける運用および作業環境に適応し続ける中で、Splashtop Enterpriseは信頼できるパートナーとして際立ち、企業が効率的に課題を乗り越え、将来のビジョンを持って機会を捉えることを保証します。
詳細はこちら、デモをスケジュールし、Splashtop Enterpriseの無料トライアルを開始するために、今日私たちにご連絡ください！