ShareConnectのサポート終了日は2020年6月30日です。Based on functionality, price, and features, Splashtop リモートアクセス is the best replacement for ShareConnect.
Citrixが2020年6月30日にShareConnectを終了すると、すべてのバージョンのShareConnectは機能しなくなります。その日以降、ShareConnectは動作しません。
ShareConnectユーザーの方へ、Splashtop リモートアクセスがShareConnectの最適な代替品である理由を簡単にご紹介します。
Splashtop リモートアクセス
Splashtop Remote Accessは、どのデバイスからでもコンピュータにリモートアクセスできるリモートデスクトップツールです。ShareConnectのように、接続したリモートコンピュータを制御し、ファイルやアプリケーションを開くことができます。
ShareConnectとは異なり、Splashtopは機能面でより多くを提供します。iPad、Androidタブレット、Androidスマートフォンに加えて、SplashtopユーザーはWindows、Mac、iPhone、Chromebookデバイスからもコンピュータにリモートアクセス＆コントロールできます。
Splashtopには、リモートでコンピュータを操作しながら生産性を向上させるための機能がさらに備わっています。
That is why Splashtop リモートアクセス is more than just リモートアクセスソフトウェア. 自宅や外出先での作業に最適なソリューションです。
なぜSplashtopがShareConnectのベストな代替品なのか
他の製品と比較して、Splashtopはコストが低く、トップ機能を備え、高品質のパフォーマンスを提供します。
CitrixがShareConnectユーザーにGoToMyPC（元々Citrixが作成した製品）への切り替えを推奨している間、Splashtopがより良い選択肢である理由をいくつか紹介します：
GoToMyPC Personalプランは1台のコンピュータへのアクセスで$420/年から始まります。Splashtop リモートアクセス Pro plan starts at ¥18,000/year for access to 10 computers.
Splashtopには、GoToMyPCに見られるファイル転送、リモート印刷、マルチモニター対応などの同じトップ機能が含まれています。
Splashtop リモートアクセス Proには、リモートウェイク、リモート再起動、ユーザー管理など、GoToMyPCで追加料金がかかる機能も含まれています。
Splashtopを使用すると、リモートセッションを録画できます。2人のユーザーが同時に同じコンピュータにリモート接続することもできます。これらの機能はGoToMyPCにはありません。
Splashtopは、HD品質とサウンドで信頼性の高い高速リモート接続を提供します。
上記の理由から、Splashtopは最良のGoToMyPC代替です。
Splashtopは、他のリモートアクセスツールと比較しても最良の選択肢として登場し、世界中で3,000万人以上の人々に使用されています。
Splashtop リモートアクセスを無料で試してみてください。
クレジットカードは不要で、Splashtop リモートアクセス Proを無料で使い始めることができます。ShareConnectの最良の代替品である理由を知るために、無料の14日間トライアルを開始してください。