エンドポイントがどんな脅威に直面しているか知っていますか？Common vulnerabilities and exposures (CVEs)は、デバイスやソリューション、システムを危険にさらす可能性のある、よく知られた脅威です。そのため、組織やITチームは注意すべき特定の脅威を把握しておく必要があります。
CVEの洞察は、現代のエンドポイント保護に欠かせません。リスクについての情報、一般的な脆弱性への対処法、そして既知の脅威を避けるためにITチームができることを提供します。それを踏まえて、CVEインサイトを、脆弱性リスクの軽減にどのように役立つか、Splashtop AEMがCVEを使用してどのようにあなたのエンドポイントを安全に保つかを見ていきましょう。
なぜ組織はエンドポイント保護のためにCVEの洞察を活用すべきなのか
最初の質問は: CVEインサイトの利点は何ですか？
よく言われるように、知識は力です。CVEは既知の脅威や脆弱性に関する情報を提供し、ITおよびサイバーセキュリティチームに、注意すべきリスク、それがもたらす損害、および回避方法を知らせます。これは、チームが脆弱性を特定、優先順位付け、パッチをすばやく行い、露出と損害のリスクを軽減するのに役立ちます。
CVEは、一般的な脅威を識別し、それに対策する��方法を把握することで、ITチームがパッチを合理化し、法令遵守を確保し、修正努力を優先することを可能にします。ほとんどのセキュリティプラットフォームや脆弱性を検索するツールは、CVEレコードを利用して潜在的な脅威を特定し、修正策を提案するため、組織は効率的にデバイスとネットワークを保護できます。
CVE駆動のエンドポイント防御の戦略的枠組み
CVEデータは膨大なデータベース（28万8千件以上のCVE記録があり、さらに増加中）に存在しますが、ITチームがすべての記録を手動で検索する必要はありません。CVEデータを体系的な脆弱性管理フレームワークに組み込むことで、弱点や警告サインを事前に特定することができます。
CVEデータの統合は、以下のような多くの利点をもたらします:
リスク評価: CVEデータは既存の脅威とそれがもたらす可能性のある損害に関する情報を提供します。このデータは、ITチームや組織が直面するかもしれない脅威と、それが引き起こす可能性のある損害を特定するのに役立ち、リスク評価のための貴重な情報となります。
脅威の優先順位付け: ITチームが複数の潜在的な脅威や脆弱性を検出した場合、どれが最優先なのかを知ることが重要です。CVEデータは最大の脅威を特定するのを助け、チームがその努力を集中し、最も重要なものを優先することができます。
パッチ管理: CVEデータには、脆弱性を解決し軽減するための関連パッチが含まれています。CVEデータの統合により、エンドポイントが既知の脆弱性から自分を守るために必要なパッチを簡単に見つけることができ、サイバーセキュリティが向上します。
自動化: Splashtop AEMのような自動化ツールは、CVEデータに基づいて潜在的な脅威を特定し、Smart Actionsでそれに対処します。これにより、組織はすべての潜在的な問題にITエージェントが手動で対処することなく、自動的にエンドポイントとネットワークを保護できます。
CVE駆動のエンドポイント防御：効果的な保護のための重要な要素
エンドポイントの保護を強化することは、おそらくCVEの最も重要な用途です。しかし、適切な保護は、リスクや露出を減少させるために協働するいくつかの要素で構成されています。
CVEに基づくエンドポイント保護の中核要素には以下が含まれます:
継続的モニタリング: CVEデータは、ITチームがネットワークを継続的に監視し、攻撃の認識可能な兆候や既知の脆弱性を探し、迅速に反応して潜在的な問題をエスカレートする前に対処することを可能にします。
自動パッチ適用: 既知のCVEに対応するパッチが利用可能な場合、自動パッチ適用機能を備えたエンドポイント管理ツールが、接続されたデバイスを保護するためにエンドポイント環境全体にパッチをインストールし、設定します。
リアルタイム脅威検出: 自動化されたリアルタイムモニタリングツールは、CVEデータに基づく既知のパターンや警告サインを基に、脅威が出現するとすぐにそれを検出することができ�ます。
コンプライアンス整合: 既知の脆弱性やエクスポージャーに対する保護は、ITコンプライアンスの主要な側面です。CVEデータの統合により、ITチームはセキュリティが最新で関連する規制基準に準拠していることを証明するのを助けます。
CVE駆動エンドポイント防御の進化する戦略
テクノロジーが進化する中で、CVEデータはセキュリティと積極的な保護において不可欠なものとなり続けるでしょう。実際、いくつかの発展中のトレンドでは、CVEレコードを活用してサイバーセキュリティを向上させ、増え続ける脅威を特定しています。
人工知能（AI）は、現代の技術における最大の進展の一つであり、大量のデータを迅速に分析する能力により、エンドポイント保護において有用なツールとなっています。AIと予測分析を使用することで、企業が大量のデータとトラフィックからパターンと警告サインを特定しやすくなり、CVE駆動の防御がより強力かつ正確になります。
同様に、自動化ツールはCVEに基づくエンドポイント保護に大きな改善をもたらしました。これらのツールは、ITチームが人間の介入や手作業を必要とせずにネットワークとエンドポイントを監視し、潜在的な脅威に対するリアルタイムの洞察を提供します。
リアルタイムの自動パッチ管理により、新しいパッチが利用可能になった瞬間にインストールして設定するのが簡単になり、ITチームは各デバイスを手動で更新する必要がありません。そして、もし自動化ツールが脅威を検出した場合にも、Smart Actionsを利用して即座に是正措置を取ることができます。
CVE駆動のエンドポイント防御: Splashtop AEMで識別、パッチ適用、保護
信頼できる、インテリジェントなエンドポイント保護が必要なら、CVEレコードを活用して迅速に脆弱性に対処するソリューションとして Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）がおすすめです。Splashtop AEMはCVEの洞察やリアルタイムのパッチ管理を活用してセキュリティギャップを前もって埋め、脆弱性を最小限に抑え、リモート環境やBYOD環境でもエンドポイントを保護します。
Splashtop AEMはITチームがネットワークに接続されているすべてのエンドポイントを簡単に監視・管理できるようにし、Smart ActionsやAIによるCVE洞察を通じてリアルタイムアラートや自動修正を提供します。これにはサマリーや推奨される修正措置が含まれており、ITチームは迅速に対応できます。また、自動パッチ管理により、ビジネスは新しいパッチがリリースされると即座にオペレーティングシステムやサードパーティソフトウェアを自動的に更新することでエンドポイントを保護できます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題に積極的に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベ�ースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるハードウェアとソフトウェアのインベントリトラッキングと管理。
問題になる前に自動的に解決するアラートと修復。
ユーザーを中断させずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーなどのツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMを自分で体験し、どのようにエンドポイントを安全に保つかを見てみたいですか?今日から無料トライアルを始めましょう: