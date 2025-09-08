画面共有はビジネスコミュニケーションにおいて不可欠な機能であり、ユーザーがウィンドウ、タブ、または画面を視聴者と共有することで、バーチャル会議やコラボレーションを強化します。そのため、PCでの画面共有ができることは、どのビジネス環境においても重要です。
それを念頭に置いて、PC画面共有、その利点、および リモートアクセス とサポート技術を通じてコンピュータ画面を共有する方法を見てみましょう。
画面共有とは何ですか？
画面共有は、コンピュータ画面を他のデバイスまたはデバイスにミラーリングおよび放送することです。これはほとんどのメッセージングプラットフォームで一般的な機能であり、PCの画面を共有することには多くの利点と用途があります。
画面共有は、デバイスの画面に表示されているコンテンツをキャプチャし、選択された場合は個々のタブやページを含め、それをパケットにエンコードして、インターネットを介して接続されたデバイスに送信することで機能します。これらはすべて瞬時に行われるため、視聴者は送信者の画面をリアルタイムで見ることができます。
PCでの画面共有の主な利点
では、PC画面共有の利点は何ですか？ビジネス環境での��画面共有の使用法は、コミュニケーションとチームワークを向上させるために複数あります。
リモートサポート/troubleshooting: 画面共有は便利なリモートサポートです。これにより、ITエージェントはエンドユーザーの画面を直接見ることができ、曖昧な説明に頼ることなく、リモートでトラブルシューティングを行い、修理プロセスを通じてユーザーをガイドできます。
会議: 画面共有は、バーチャル会議や対面会議の両方で役立ちます。これにより、すべての参加者がデータチャートやビデオなどの同じコンテンツを表示でき、文字通りおよび比喩的な意味で全員が同じページにいることを確認できます。
プレゼンテーション: 画面共有は、ビジネス環境、教育、セミナーなど、どんな場面でもプレゼンテーションにおいて強力なツールです。プレゼンターは、PC画面を大きなディスプレイや参加者のデバイスに共有し、プレゼンテーションスライドを各参加者の目の前に表示できます。
トレーニング：画面共有は、新しい従業員のトレーニングやオンボーディングにも役立ちます。トレーナーは画面を共有して、各ステップを説明しながら、見せることの価値を示すことができます。
製品デモンストレーション: 製品を実際に動作させて見せることほど良いデモンストレーションはありません。画面共有は、デモンストレーターだけがロードする必要があるため、複数のデバイスにインストールせずに仮想製品を実際に動作させる効果的な方法です。これに�より、遠くにいても複数の人が同時にデモンストレーションを見ることができます。
しかし、画面共有から最大の価値を得るためには、無料のチャットアプリの基本的な画面共有機能以上のものが必要です。高解像度の画面共有機能を備えた強力なソリューションがあると役立ちます。
Splashtopによる画面共有: 2つの基本的な方法
Splashtopは、PC画面を共有するための強力で安全な方法を提供します。コンテンツを他の人に表示のみの形式で提示したい場合や、ITサポートのために完全なリモートアクセスが必要な場合に適しています。以下は、異なる使用ケースに合わせて設計された2つの主要な方法です。
オプション 1: “My Desktopの共有” (Windowsでの表示のみの画面共有)
Splashtopの“My Desktopの共有”機能を使えば、シンプルなWebリンクでWindows PCの画面を他の人とすぐに共有できます。これは表示のみのオプションで、プレゼンテーション、デモ、または同僚にコンテンツを見せるのに理想的で、コンピュータの制御を与えることはありません。
“My Desktopの共有”の使い方:
Windows PCでSplashtop Businessアプリを開きます。
ファイルをクリック → My Desktopの共有。
画面を放送するには、ビデオアイコンをクリックします。
リンクアイコンをクリックして、共有可能なウェブリンクをコピーします。
画面を見せたい人にリンクを送信すれば、ソフトウェアをインストールせずにブラウザで直接アクセスできます。
代わりに、すでにリモートデバイスに接続�している場合：
Splashtopセッション内のアクションメニューをクリックします。
選択する My Desktopの共有 で画面共有を開始します。
この方法は、画面上の内容を単に表示する必要がある場合に理想的です。ビューアからの操作を許可しません。
Option 2: リモートサポート with Splashtop リモートサポート
ITチームやヘルプデスク向けに、Splashtop リモートサポートは、ユーザーのPC画面をリアルタイムでリモートで表示または操作するための迅速で安全な方法を提供します。オンデマンドサポート用に設計されており、エンドユーザーのデバイスに事前インストールは必要ありません。
Splashtop リモートサポートの使い方:
エンドユーザーにSplashtop SOSアプリをPCにダウンロードして開くように依頼します。
彼らは9桁のセッションコードを生成します。
Splashtop Businessアプリを開き、コードを入力してセッションを開始します。
接続されると、ユーザーの画面を表示または制御できます（デバイスの許可によります）。
Splashtop SOSは、macOS、iOS、Android、その他のオペレーティングシステムでも動作します。macOSとiOSデバイスは画面共有のために追加の許可が必要であり、iOSはAppleの制限により表示のみが可能です。
この方法は、技術者がユーザーにタスクを案内したり、リモートで問題をトラブルシューティングして修正するために制御を取る必要があるITサポートシナリオに最適です。
SplashtopによるMirroring360でコンピュータ�画面を共有
ローカルネットワーク上のデバイスと画面を共有したい場合、SplashtopのMirroring360を使えば簡単です。
Mirroring360を使用すると、わずか数クリックで任意のデバイスに画面を即座に共有でき、Mirroring360 Proを使用すれば、一度に最大40台のデバイスと共有できます。これにより、会議、講義、会議、デモンストレーションなどに非常に便利です。
WindowsまたはChromebookでの画面共有方法
ChromebookまたはWindows PCの画面共有にMirroring360を使用するには、次の手順に従ってください：
Mirroring360 Senderアプリをインストール
Mirroring360 Sender拡張機能をクリックして、ミラーリングしたいコンピュータを選択する
ステップ3はありません。それだけで完了です。コンピュータを選択すると、セッションを終了するまで選択したデバイスと画面を共有します。
簡単にできるセキュアなPC画面共有のためのSplashtopの使い方を始めましょう
画面共有機能を備えた強力なプラットフォームをお探しなら、Splashtopが必要なものを提供します。Splashtopを使用すると、「My Desktopの共有」機能を使ったリモートアクセスや、ITサポートのための画面共有によるリモートサポート、またはMirroring360を使ったローカルネットワークでの画面共有が可能です。
安全なリモートワークやリモートコラボレーション、ITサポート、会議やプレゼンテーションのためにPC画面共有が必要な場合、Splashtopは�コンピュータ画面を共有するための高速で信頼性が高く安全な方法を提供します。数回のクリックで、どこにいても、どのデバイスでも画面を共有できます。
Splashtopを自分で確認する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう：