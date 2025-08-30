学校や大学は、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用して、学生がChromebookからラボのコンピュータをリモートコントロールできるようにすることができます。
2011年にデビューして以来、Chromebookは学校や教室で日常的な必需品となっています。多くの低価格で耐久性のあるモデルは、教室環境向けに特別に作られています。
彼らの簡素化されたオペレーティングシステムは、ウイルスから解放され、すでに過労のIT部門の時間を節約します。彼らは学生にとって優れたコスト効果の高いツールです。
しかし、学校や大学はどのようにしてChromebookをリモート学習やハイブリッド学習環境で最大限に活用できるでしょうか？
Chromebookは簡単な作業には最適ですが、学生がCTEプログラムで使用するグラフィックデザイン、ビデオ編集、オーディオ制作、3Dモデリング、その他のリソース集約型アプリケーションにアクセスするための学校のコンピュータラボの代わりにはなりません。
学生にChromebookから学校のラボコンピュータへのリモートアクセスを提供
Splashtop for remote labsを使用して、学校や大学は学生がChromebookからより強力なラボコンピュータにリモートアクセスできるようにします。リモートデスクトップ接続中、学生はリモートコンピュータの画面をリアルタイムで見て、まるでその前に座っているかのようにリモートで操作できます。
これにより、学生はリモート学習中にChromebookデバイスから必要なコンピューティングリソースにアクセスできます。学生は自宅や世界中のどこからでもWindowsおよびMacのラボコンピュータにリモートアクセスできます！必要なのはインターネット接続とChromebookだけです。
「既存のインフラを活用したいと考えました。Chromebookを持っている場合、Chromebookからアクセスする際にアプリケーションが動作することを確認したかったのです。」– Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District.ケーススタディを読む
Splashtopは学生にとって使いやすいです。クリックするだけで、リモートデスクトップセッションをラボコンピュータに起動し、リモートで操作を開始できます。Splashtopは、超高速のHD接続と最高レベルのセキュリティを提供します。
「学生にコンピュータを提供する州のプログラムがあり、私たちはChromebookを提供しています。彼らはChromebookでSolidWorksを実行できません。しかし、Chromebookはコンピュータラボへのアクセスを提供し、そこで実行できます。教師たちはそれを愛しています。それがうまく機能することを信じられず、彼らはショックを受けており、私はそれを誇張しているとは思いません。」– Gerald Casey, Laney College.ケーススタディを読む
詳細はこちら About Splashtop for remote labs
Splashtop for remote labsは、学生がWindows、Mac、iOS、Android、またはChrome OSデバイスから学校のコンピュータにリモートアクセスできるようにします。 ITは、中央コンソールから簡単に設定、管理、アクセスのスケジュールを行うことができます。
無料デモをスケジュールして、無料でお試しください！