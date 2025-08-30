メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Chromebook remotely controlling lab computers through Splashtop's remote access software displayed on a laptop screen

学校がChromebookを活用して遠隔学習を行う方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

学校や大学は、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用して、学生がChromebookからラボのコンピュータをリモートコントロールできるようにすることができます。

2011年にデビューして以来、Chromebookは学校や教室で日常的な必需品となっています。多くの低価格で耐久性のあるモデルは、教室環境向けに特別に作られています。

彼らの簡素化されたオペレーティングシステムは、ウイルスから解放され、すでに過労のIT部門の時間を節約します。彼らは学生にとって優れたコスト効果の高いツールです。

しかし、学校や大学はどのようにしてChromebookをリモート学習やハイブリッド学習環境で最大限に活用できるでしょうか？

Chromebookは簡単な作業には最適ですが、学生がCTEプログラムで使用するグラフィックデザイン、ビデオ編集、オーディオ制作、3Dモデリング、その他のリソース集約型アプリケーションにアクセスするための学校のコンピュータラボの代わりにはなりません。

学生にChromebookから学校のラボコンピュータへのリモートアクセスを提供

Splashtop for remote labsを使用して、学校や大学は学生がChromebookからより強力なラボコンピュータにリモートアクセスできるようにします。リモートデスクトップ接続中、学生はリモートコンピュータの画面をリアルタイムで見て、まるでその前に座っているかのようにリモートで操作できます。

これにより、学生はリモート学習中にChromebookデバイスから必要なコンピューティングリソースにアクセスできます。学生は自宅や世界中のどこからでもWindowsおよびMacのラボコンピュータにリモートアクセスできます！必要なのはインターネット接続とChromebookだけです。

「既存のインフラを活用したいと考えました。Chromebookを持っている場合、Chromebookからアクセスする際にアプリケーションが動作することを確認したかったのです。」– Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District.ケーススタディを読む

Splashtopは学生にとって使いやすいです。クリックするだけで、リモートデスクトップセッションをラボコンピュータに起動し、リモートで操作を開始できます。Splashtopは、超高速のHD接続と最高レベルのセキュリティを提供します。

「学生にコンピュータを提供する州のプログラムがあり、私たちはChromebookを提供しています。彼らはChromebookでSolidWorksを実行できません。しかし、Chromebookはコンピュータラボへのアクセスを提供し、そこで実行できます。教師たちはそれを愛しています。それがうまく機能することを信じられず、彼らはショックを受けており、私はそれを誇張しているとは思いません。」– Gerald Casey, Laney College.ケーススタディを読む

詳細はこちら About Splashtop for remote labs

Splashtop for remote labsは、学生がWindows、Mac、iOS、Android、またはChrome OSデバイスから学校のコンピュータにリモートアクセスできるようにします。 ITは、中央コンソールから簡単に設定、管理、アクセスのスケジュールを行うことができます。

無料デモをスケジュールして、無料でお試しください！

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
リモート学習＆教育

営業力を高める: Splashtopを使ったリモートトレーニング技術

詳細はこちら
A group of students working together on their laptops
リモート学習＆教育

All-In-One Solution to Upgrade Your EdTech ソフトウェア

詳細はこちら
Student engaging in hybrid learning using Splashtop remote computer access
リモート学習＆教育

新しい研究が示すハイブリッド学習アプローチが大学生を力づける

詳細はこちら
A man working from home by remotely access his work computer with Splashtop to run Revit
リモート学習＆教育

リモートデスクトップソフトウェアでRevitにアクセスする

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。