キャンパスが再開してもリモートコンピュータラボがトレンドに
教育者とIT管理者がキャンパスでの学習の再開に備える中、彼らは過去1年間に採用した新しい実践を教育プログラムのリモート学習を強化するために維持したいと感じています。その一例として、キャンパス内のラボコンピュータへのリモートアクセスを提供することで、学生や教職員がラボ時間外でもどこからでも作業を続けることができます。世界中の学校や大学の教職員から、これらのリモートコンピュータラボをリモートおよびハイブリッド学習のための恒久的な実践として維持する利点について聞いています。
パンデミック中に学んだこと
リモートの学生は、学校のコンピュータラボにアクセスして、3Dモデリング、CAD、グラフィックデザイン、ビデオ編集ツールなど、多くの学生が自宅のコンピュータで実行できない強力なソフトウェアプログラムを実行する必要があります。 多くの学生は自分自身の個別のソフトウェアライセンスを購入する余裕がありません。これらはパンデミック中にIT管理者が対処しなければならなかった問題の一部です。
Splashtop Enterpriseを使用することで、IT管理者は学校のコンピュータラボを学生がリモートでアクセスできるようにしました。スケジューリング機能を使用して、学生のグループがクラススケジュールに基づいて特定のラボにアクセスできる時間枠をスケジュールすることもできました。
学生は、コンピュータラボに座っているかのように、ラボのコンピュータをリモートで操作できました。学生は、Splashtopがリモートコンピュータのサウンドを学生のローカルデバイスに送信する能力を持っているため、リモートでビデオを編集することもできます。
あなたの仕事を楽にするツールがあり、Splashtopを購入したことが、正直に言って私たちの学年を救いました。– Chris Gilbert, Wayne State University
なぜリモートコンピュータラボが今後も続くのか
教育者とITは、学生にリモートラボを提供し続けることを目指しています。それは学生、教師、IT管理者にとって有益です。学生がキャンパスに来られない状況にある場合 - 病気の子供、パンクしたタイヤ、医者の予約 - でも、Zoomを通じて指導を受けながら、ラボのコンピュータで作業を行うためにクラスにリモートで参加することができます。コンピュータラボをリモートで提供できることで、ラボの営業時間だけでなく24/7で実行可能になり、学生は限られたラボの営業時間にスケジュールを組む必要がなくなりました。
学生は（コンピュータラボの）時間外にコンピュータにアクセスできます。それは本当に、とても実用的です。-Natalia Milanesi, Abbey Road Institute
