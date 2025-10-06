複数のリモートエンドポイントを一度に管理するのは、時間がかかりやすく、人為的なミスが起こりやすいです。各デバイスを安全で最新の状態に保つためには、ITチームはより迅速で賢いアプローチが必要です。そこでSplashtopのスクリプトとタスク（旧1対多のアクション）が役立ちます。
スクリプトとタスクを使えば、複数のエンドポイントに同時にコマンドを実行し、アップデートを設定し、自動アクションを実行できます。パッチロールアウトから設定変更まで、スケールでのスクリプト化により、生産性の向上、セキュリティの強化、デバイス全体の一貫性を維持できます。
このガイドでは、Scripts & Tasksの仕組み、その重要性、そしてITチームがどのようにして精密かつ制御されたオペレーションを自動化できるのかについて探ります。
スクリプトとタスクの自動化とは
Scripts & Tasksは、Splashtop AEMの機能であり、ITチームが複数のエンドポイントに対して同時にコマンド、アクション、アップデートを自動化することを可能にします。各デバイスを個別に管理する代わりに、一括アクションを同時に実行して時間を節約し、人為的なミスの発生を減らすことができます。
この自動化は、組織が単一のインターフェースでデバイスの環境全体を管理、更新、および保護�するのに役立ちます。スクリプトをスケジュールし、メンテナンスタスクを実行し、パッチを設定し、WindowsとMacOSデバイスの設定ポリシーを強制することが、数回のクリックで可能です。
スクリプトとタスクは柔軟なスクリプトオプションをサポートし、ITチームがプロセスを標準化し、コンプライアンスを維持し、分散型およびハイブリッドの職場での運用効率を向上させることができます。
スクリプトとタスクでビジネス成長を促進
ITチームがスクリプトとタスクを効果的に活用すれば、日々の運用を簡素化し、ビジネスにより多くの価値を生み出すことができます。
主要な利点には以下が含まれます：
生産性の向上： Scripts & Tasksは、チームが多くのエンドポイントに対して一度にコマンドを実行したり、アップデートを設定したり、ソフトウェアをインストールしたりすることで、手作業を排除します。これにより、ITスタッフは日常的なメンテナンスよりも高付加価値のあるイニシアチブに集中できます。
ダウンタイムの削減: アップデートとパッチの自動実行で、エンドポイントは長時間中断することなくスムーズに動作します。手作業が少ないことでミスも減り、問題が発生した際の回復も速くなります。
強化されたセキュリティ： パッチ配布とポリシー執行を自動化することで、Scripts & Tasksはすべてのデバイスで一貫したセキュリティ基準を維持します。すべてのエンドポイントは、企業のコンプライアンス要件やセキュリティベースラインに整合させることが��できます。
コストの削減： 自動化により手動管理の必要性を減らし、エンドポイント環境の維持に要する労働時間を最小限に抑えます。ITチームは、人的リソースや複雑さを増やすことなくオペレーションを拡大できます。
スクリプトとタスクでのスケールアップの6ステップ
Scripts & Tasksは、ITチームが大規模な環境を管理する方法を変革しますが、自動化のスケーリングには明確な計画と一貫した実行が必要です。Splashtop AEMを最大限に活用するためのベストプラクティスに従ってください。
1. エンドポイント管理の標準化
Scripts & Tasksを使用して、すべてのデバイスに一貫したポリシーを適用しましょう。管理を標準化することで、アンチウイルス要件、暗号化基準、アクセスコントロールを強制します。これにより、リモートまたはハイブリッドエンドポイント間でのコンフィギュレーションのずれを防ぎ、コンプライアンスを確保します。
2. 高インパクトの繰り返しタスクを特定
時間を最も消費するタスクから始める。パッチのインストール、アプリの更新、不要ファイルのクリーンアップ、ログ収集などはスクリプトに最適です。これらを自動化することで、毎週何時間もの手動作業を節約できます。
3. ポリシー駆動のアクションによる自動化
会社のポリシーに基づいて自動化し、一度きりのアクションだけにしない。セキュリティと運用標準を反映したスクリ��プトを定義することで、各デバイスが常に一貫して管理されます。
4. ワークフローをオーケストレーション
個々のタスクを超えて、エンドツーエンドのワークフローを設計しましょう。複数のスクリプトとトリガーを組み合わせて、パッチテスト、ソフトウェア配布、または予定されたメンテナンスといった複雑なプロセスを処理します。
5. コンプライアンスを監視し、強制
自動化でも監視は必要です。AEMのリアルタイムモニタリングとレポートを使用して、デバイスが準拠していること、パッチが適用されていること、どのエンドポイントも遅れを取っていないことを確認しましょう。定期的なレビューは、スクリプティング戦略を洗練させるのに役立ちます。
6. 最適化とスケール
環境が成長するにつれ、スクリプトと自動化スケジュールを見直して効率を確保してください。Splashtop AEMは、組織の拡大に伴い増加するデバイスを簡単に管理できるようにスケールし、セキュアで一貫したオペレーションを保証します。
詳細はスクリプトとタスクのサポート記事をご覧ください。
Splashtop AEM: 安全性、コンプライアンス、拡張可能なエンドポイント自動化
Splashtop AEMは、ITチームにすべてのエンドポイントを1つの統合ダッシュボードから自動化し、監視し、管理するためのツールを提供します。スクリプトとタスクを利用して、各デバイスに迅速かつ安全にコ��マンドを実行し、パッチを設定し、ポリシーを強制できます。
AEMはリアルタイムの可視性、自動化、コンプライアンス管理を組み合わせ、運用をスムーズに続行します。資産追跡から脆弱性の洞察まで、それはIT部門が受動的ではなく能動的であることを助けます。
主な機能には以下が含まれます：
Windows、MacOS、およびサポートされるサードパーティアプリケーションの自動パッチ適用。
重要なリスクを特定し優先順位を決めるCVEベースの脆弱性洞察。
更新を自動化し、コンプライアンス基準を強制するポリシーベースのフレームワーク。
リアルタイムのハードウェアとソフトウェアの在庫追跡。
エスカレートする前に問題を解決するアラートと修正ワークフロー。
IT技術者がユーザーを妨げずにデバイスを管理できるバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMは、自信を持って運用をスケールさせることを可能にします。数十台から数千台のデバイスを管理する際にも、反復作業を自動化し、一貫したセキュリティを維持し、手動の負担を減らすことが、使いやすく単一のプラットフォームから可能です。
無料トライアルで今日から始めましょう！