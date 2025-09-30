自宅からリモートでコンピュータにアクセスし、まるで目の前に座っているかのようにRevitを実行することができます。Splashtopを使えば可能です。無料でお試しください！
Revitは、建築家、エンジニア、デザイナーなどがモデルを作成するために使用する建築情報モデリング（BIM）ソフトウェアプログラムです。Revitはまた、大学やCTEコースで学生に必要なスキルを教えるためによく使用されています。
Revitを使用しているほとんどのビジネスプロフェッショナルは、オフィスのコンピュータでそれを行っています。そして、学生は通常、学校のコンピュータラボでしかRevitを使用できません。
COVID-19パンデミックは、ユーザーが物理的に仕事や学校のコンピュータにアクセスできない場合に備えて、ツールを整備することの重要性を示しました。
Revitは多くのプロフェッショナルや学生にとって重要です。では、リモートで作業している間に、ビジネスや教育機関がユーザーにRevitへのアクセスをどのように提供できますか？結局のところ、多くの個人デバイスはRevitを実行するのに十分な性能を持っておらず、個人デバイスへのライセンスは高価になる可能性があります。
The good news is that you can leverage your existing IT infrastructure (from hardware to ソフトウェア licenses) by giving your users リモートアクセス to work or school lab computers so they can use Revit from anywhere using any other デバイス.
SplashtopリモートデスクトップソフトウェアでRevitを実行
Splashtopは、ユーザーが他のデバイスからコンピュータをリモートでコントロールできるようにします。リモート接続中、ユーザーは自分のデバイスでリモートコンピュータの画面を見て、リアルタイムで操作することができます。
ユーザーは、まるでその場に座っているかのようにリモートコンピュータと対話することができます。Splashtop リモートデスクトップソフトウェアを使用すれば、Revitを含むコンピュータ上の任意のファイルやアプリケーションにアクセスできます。
これは、ユーザーがリモートで作業している間にRevitのフルデスクトップ体験を得ることができることを意味します。彼らは、オフィスや学校のコンピュータラボにある高性能なデスクトップコンピュータを活用して、タブレット、モバイル、またはChromebookデバイスから接続してもRevitを実行します。
Revit向けのSplashtop リモートデスクトップの利点
高速リモート接続 – Splashtopは低遅延と4Kストリーミングでユーザーに高速なリモート接続を提供します。Revitをリモートで使用することは、対面で使用するのと何ら変わりません。
どのデバイスでも動作 – Splashtopは完全にクロスプラットフォームで動作します。ユーザーは、Windows、Mac、Android、iOS、ChromebookデバイスからWindowsおよびMacコンピュータをリモートでコントロールできます。従業員に個人のデバイスを使用させ、学生には自分のデバイスや学校提供のデバイスを使用してRevitをリモートで実行させましょう。
生産性向上機能 – コンピュータ間のファイル転送、セッション録画、リモート印刷、リモートウェイクオンLAN、マルチモニターサポートなどの機能がSplashtopに含まれています。
業界をリードするセキュリティ – Splashtopの安全なインフラストラクチャ、24/7の侵入防止、および2段階認証、デバイス確認、256ビットAES暗号化などの複数のセキュリティ機能が、デバイスとデータを安全に保ちます。
VPNより優れています – 特にRevitのようなリソース集約型アプリケーションを実行する際に。VPNはリモートアクセスソフトウェアよりもセキュリティが低いです。
Splashtopを無料で試す
Splashtopは個人ユーザー、小規模チーム、さらには組織全体向けのパッケージを提供しています。すべての在宅勤務パッケージをチェックして、今すぐ自分で試してみるための無料トライアルを始めましょう！無料トライアルを開始するのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。
教育機関向けにRevitやその他のアプリケーションへのリモートアクセスを学生に提供するソリューションをお探しの場合は、Splashtop for remote labsをご覧ください。