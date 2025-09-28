メインコンテンツへスキップ
Share your feedback and review of Splashtop Remote Access

Splashtop リモートアクセスを評価してレビューする

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
SplashtopリモートアクセスやSplashtopリモートサポートのファンであれば、これらのウェブサイトのいずれかでお気に入りのSplashtopツールを評価し、レビューを書いていただけると非常にありがたいです。あなたの意見を共有することで、Splashtopをより多くの人に広める手助けができ、私たちはマーケティングにかかる費用を抑え、あなたには低価格で新しい機能を提供できます。

いくつかのトップレビュー/比較サイトやアプリストアで私たちをレビューできます。

これらのトップ比較サイトで評価とレビューをして私たちを助けてください。

G2 logo

Splashtopの評価とレビュー

すべての3つをレビューできるなら、それはさらに良いです。Splashtopと私たちのリモートアクセスツールをサポートしていただきありがとうございます！

Splashtopを評価してレビュー

App StoresでSplashtopアプリをレビューする

モバイルデバイスでSplashtopアプリを使用している場合は、アプリストアでレビューできます。

レビューをする準備ができていませんか？

良い評価をいただけないと感じた場合は、サポートケースを提出して問題を説明するか、改善のための提案をお知らせください。あなたのフィードバックを大切にしています。

