COVID-19のパンデミックは、リモートおよび柔軟な働き方の成長傾向を加速させ、ITチームが重要なビジネスシステムへのアクセスを提供する方法を再考することを促しました。さらに、多くの学校や大学が、学生のための継続性を確保するために、急いで遠隔学習の能力を開発しました。
このブログでは、リモートユーザーソフトウェアの需要の増加と、組織が柔軟な働き方/学び方の新時代にどのように適応できるかを議論します。いくつかの一般的な使用例も分解してみました。
ビジネス向けリモートユーザーソフトウェア
フレキシブルワークはここに留まります。そして、ITチームはリモートユーザーソフトウェアを使用して、従業員がコンピュータやアプリケーションにリモートでアクセスできるようにすることで、フレキシブルワークを促進しています。
従業員がオンサイトのコンピュータにリモートアクセスする必要がある主な理由は2つあります。
彼らの仕事に必要なアプリケーションは、自宅のコンピュータで実行するには大きすぎるか、個別のライセンスを購入するには高価すぎます。
彼らは金融、医療、または政府のような業界で働いているため、より高いレベルのセキュリティが必要です。したがって、重要なファイルやアプリケーションをリモート従業員の個々のデバイスに置くことは不可能であり、安全でもありません。
リモートユーザーのための遠隔学習を可能にする
リモート学習を可能にするための3つの主要な要素があります。
学生にラボコンピュータへのリモートアクセスを提供し、重要なアプリケーションを引き続き使用できるようにします。（これは、特にリソースを非常に多く消費するプログラムを使用することが多い工学や美術の学生にとって重要です）。
教職員に自宅から学生に指導やガイダンスを提供し続けるために、仕事用コンピュータへのアクセスを提供します。
ITが迅速にアクセスし、どのデバイス（コンピュータ、タブレット、スマートフォンを含む）でも学生や教職員メンバーにリモートサポートを提供できるようにしてください。
リモートユーザーソフトウェアと技術を評価する際に考慮すべき質問
組織のリモートユーザーシステムを決定する際には、次の質問を自問することが重要です：
VPNは、リモートユーザーが生成するトラフィック量を十分に処理できますか？
関連する業界および州/連邦の法律および規制に準拠するために、どのレベルのセキュリティを確保する必要がありますか？
どのオペレーティングシステムにサポートとアクセスを提供する必要がありますか？
このプラットフォームはエンドユーザーにとって��シンプルで直感的ですか？
このソリューションを設定するには、クラウド、オンプレミス、またはその両方が必要ですか？
このプロジェクトの予算はどれくらいで、VPNや他のリモートユーザーテクノロジープラットフォームとどう比較されるのか？
Splashtopがリモートワークと学習をどのように可能にするか
Splashtopは、ユーザーにどこからでもどのデバイスにもセキュアリモートアクセスを提供し、ビジネス、IT、教育のリモートユーザーのニーズをすべて解決します。リモートおよびハイブリッドワーカーは、どこからでもデスクトップにアクセスできます。ITは管理されたデバイスや個人のデバイスをリモートサポートできます。学生やスタッフはキャンパス内のコンピューティングリソースにアクセスできます。
COVID-19が発生したとき、BDPアーキテクチャは大きな問題を抱えていました：建物やインフラを設計するために使用されるソフトウェアが、複数の接続ユーザーでうまく機能しませんでした。結果としての低パフォーマンスと高遅延は、プロジェクトを前進させることを不可能にしました。48時間以内に、SplashtopはBDPの従業員が自分の作業マシンにリモートでアクセスできるようにしました、まるで目の前に座っているかのように、ソフトウェアをインストールする必要を回避しました。
同様に、Imperial Valley CollegeはCOVID-19でキャンパスが閉鎖された際に大きな課題に直面しました。教職員がノートパソコンを自宅に持ち帰ることができた一方で、ITはもはや対面でアク�セスできなくなったため、サポートを提供できませんでした。Splashtopを使用して、リモートトラブルシューティングを実行し、電話応対と簡単な修正を行う1人に簡素化することができました。
