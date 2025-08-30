メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Laptop With Splashtop Logo, Phone, And Smartwatch On Desk

教師、教授、教職員のためのリモートデスクトップ

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

教師や教職員は、Splashtopを使って自宅や外出先から学校のコンピュータにリモートアクセスできます。どのデバイスからでも安全で簡単にアクセスできます。

学校から離れているときのリモートアクセス

多くの人は教師が教室での仕事が大半だと思っています。しかし、教師は学校の時間だけでは終わらない仕事が常にあることを知っています。

教師は夜や週末に自宅から、または少しの時間を見つけて作業できるさまざまな場所から働いています。しかし、時には学校のコンピュータにアクセスしてタスクを完了する必要があります。オフサイトで作業する際には、それが問題になることがあります。

Splashtopを使用すると、K-12の学校、大学、その他の教育機関は、教職員にどのデバイスからでも自分の作業用コンピュータへのリモートアクセスを提供できます。教師は、Windows、Mac、Chromebook、iOS、またはAndroid デバイスを使用して、Windows、Mac、およびLinuxコンピュータにアクセスできます。

学校のコンピュータへのリモートアクセスにより、教職員はすべてのファイルにアクセスし、デスクトップ上のリソース集約型のソフトウェアアプリケーションをリモートでコントロールできます。それはまるでリモートコンピュータの前に座っているようなものです。

セキュアアクセス

Splashtopには、256ビット暗号化、デバイス認証、2段階認証を含む一連のセキュリティ機能があります。私たちのサーバーは、最先端の24/7侵入防止とDDoS（分散型サービス拒否）攻撃緩和によって保護されています。つまり、学校のデータと学生のデータは、すべてのステップで保護されています。

無料でお試しください！

Splashtopは世界中で3000万人以上のエンドユーザーをサポートしています。Splashtopは、大手銀行、法執行機関、政府機関、地方自治体、政府請負業者から信頼されています。

今すぐ無料トライアルを始めましょう。クレジットカードは不要で、数回のクリックで始められます。

今すぐ始めましょう！
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
リモート学習＆教育

営業力を高める: Splashtopを使ったリモートトレーニング技術

詳細はこちら
A group of students working together on their laptops
リモート学習＆教育

All-In-One Solution to Upgrade Your EdTech ソフトウェア

詳細はこちら
Student engaging in hybrid learning using Splashtop remote computer access
リモート学習＆教育

新しい研究が示すハイブリッド学習アプローチが大学生を力づける

詳細はこちら
A man working from home by remotely access his work computer with Splashtop to run Revit
リモート学習＆教育

リモートデスクトップソフトウェアでRevitにアクセスする

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。