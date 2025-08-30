教師や教職員は、Splashtopを使って自宅や外出先から学校のコンピュータにリモートアクセスできます。どのデバイスからでも安全で簡単にアクセスできます。
学校から離れているときのリモートアクセス
多くの人は教師が教室での仕事が大半だと思っています。しかし、教師は学校の時間だけでは終わらない仕事が常にあることを知っています。
教師は夜や週末に自宅から、または少しの時間を見つけて作業できるさまざまな場所から働いています。しかし、時には学校のコンピュータにアクセスしてタスクを完了する必要があります。オフサイトで作業する際には、それが問題になることがあります。
Splashtopを使用すると、K-12の学校、大学、その他の教育機関は、教職員にどのデバイスからでも自分の作業用コンピュータへのリモートアクセスを提供できます。教師は、Windows、Mac、Chromebook、iOS、またはAndroid デバイスを使用して、Windows、Mac、およびLinuxコンピュータにアクセスできます。
学校のコンピュータへのリモートアクセスにより、教職員はすべてのファイルにアクセスし、デスクトップ上のリソース集約型のソフトウェアアプリケーションをリモートでコントロールできます。それはまるでリモートコンピュータの前に座っているようなものです。
セキュアアクセス
Splashtopには、256ビット暗号化、デバイス認証、2段階認証を含む一連のセキュリティ機能があります。私たちのサーバーは、最先端の24/7侵入防止とDDoS（分散型サービス拒否）攻撃緩和によって保護されています。つまり、学校のデータと学生のデータは、すべてのステップで保護されています。
