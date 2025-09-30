メインコンテンツへスキップ
Student using Splashtop to connect to school computers

リモートCTEラボは学生と教員にとって「ウィンウィン」です

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
全国の教育機関は、Splashtop Enterpriseを使用して、すべてのリモートアクセスのニーズを解決する方法を見つけました。

コスト効果が高く、安全で簡単 - モバイルデバイス、Windows、Mac、Chromebookをサポート

大学、カレッジ、学校は、リモートソフトウェアソリューションを選ぶ際に、帯域幅、オペレーティングシステムの多様性、セキュリティ、コスト、学生のデバイス、現在のITインフラへの導入など、多くの変数を考慮する必要があります。

例えば、VPNはAutodesk、Adobe、SolidWorksのようなアプリケーションを実行するのに十分な性能を持たないコンピュータを持つ学生には実行可能なソリューションではありません。多くの学生がChromebookを使ってリモート学習をしているため、これは特に挑戦的です。そのため、K-12や高等教育機関は、学生、教育者、IT管理者のすべてのニーズを満たす包括的なソリューションとしてSplashtopを取り入れています。それは速く、簡単で、Chromebookを含むほとんどすべての学生が使用するデバイスをサポートします。

Splashtop Enterpriseは、教育機関が直面するリモートアクセスの問題を解決します

Splashtop Enterpriseをコンピュータラボのリモートソリューションとして使用することで、既存のハードウェアとコンピュータライセンスを活用できます。学生はリモートデバイスからログインし、ラボに座っているかのようにコンピュータを使用します。学生がサインインするための時間枠を作成することで、ラボのスケジュールを維持することもできます。

IT部門は、リモートコンピュータアクセスだけでなく、学生や教師のデバイスにリモートでアクセスして技術サポートを提供するために、Splashtopを迅速に導入することが容易です。

他の教育機関がSplashtopをソリューションとしてどのように実装したか

このビデオでは、5つの教育機関がSplashtopを使用してリモートコンピュータラボソリューションと技術サポートソリューションをどのように作成したかを聞くことができます。

Splashtop at ISTE20 Live
Splashtop at ISTE20 Live

詳細はこちら https://www.splashtop.com/education/enterprise

「インストラクターたちはSplashtopを愛用しています。こんなにうまくいくなんて信じられない、驚いているし、誇張しているとは思わない。」-Laney College (Oakland, CA)

