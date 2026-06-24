従業員が外出先で仕事をする際には、いつでもどこからでもPCにアクセスできる必要があります。同様に、IT担当者もリモートサポートを提供する際に、リモートPCへすばやくシームレスに接続できる必要があります。これらはすべて、リモートアクセスなしでは実現できません。
PCへのリモートアクセスとリモートコントロールは、企業やそのITチームにとって重要です。リモート接続の速度と効率は、従業員の柔軟な働き方、業務効率、対応時間、サポートコストなどに影響を与えるためです。では、組織はどのようにリモートPCアクセスとリモートコントロールを設定できるのでしょうか？
リモートアクセスの仕組み、メリット、ベストプラクティス、そしてあらゆる種類のデバイスに対してPCのリモートコントロールを設定する方法を見ていきましょう。
リモートPCコントロールとは？
リモートPCコントロールとは、インターネットまたは安全なネットワーク接続を介して、別のデバイスからコンピュータにアクセスし、表示し、操作する機能です。これにより、ユーザーはインターネットを使って2つのデバイスを接続し、一方からもう一方を操作することで、あたかも目の前に��あるかのようにリモートデバイスで作業できます。
リモートPCコントロールの仕組み
リモートPCコントロールは理論上は複雑に思えるかもしれませんが、実際にはとてもシンプルです。
まず、ユーザーはホストマシンとクライアントデバイスにリモートアクセスソフトウェアをインストールします。このソフトウェアは2つのデバイス間の接続を確立し、入力と出力を共有できるようにします。
ユーザーがリモート接続する必要がある場合は、リモートアクセスソリューションを使用して、インターネット経由でリモートデバイスに接続します。これにより、リモートエンドポイントの画面をユーザーのデバイスに共有し、ユーザーのデバイスからのキーストローク、マウスの動き、その他のコマンドをリモートデバイスに送り返すセキュアな接続が確立されます。その結果、どこで作業していても、ユーザーはリモートデバイスを表示して操作できます。
優れたリモートアクセスソフトウェアは、Mac、PC、Linux、iOS、Android など、異なるオペレーティングシステムやデバイス間でも利用できます。これにより、Mac から PC にリモートアクセスしたり、Android スマートフォンから Linux デバイスにアクセスしたりできるため、アクセス性が向上し、使い慣れたデバイスで作業できるようになります。
PCをリモートコントロールする5つの主なメリット
ここまでを踏まえて、リモートPCアクセスとリモートコントロール��のメリットを見ていきましょう。どこからでもコンピュータにリモートアクセスできることで、効率や生産性の向上など、さまざまなメリットが得られ、個々の従業員、チーム、さらには部門全体に役立ちます。
リモートアクセスの主なメリットは次のとおりです。
問題解決を迅速化: リモートアクセスにより、ユーザーはどこからでもデバイスに接続できるため、ITサポートの強力なツールになります。IT担当者はリモートサポートを使用して、どこからでもエンドユーザーのデバイスにアクセスし、実際にトラブルシューティングやメンテナンスを行えるため、問題をより迅速に解決できます。
出張コストの削減: 従業員がどこからでも業務用デバイスにアクセスできるようにすることで、移動の必要性を減らせます。これにより、より効率的なリモートワークやハイブリッドワークが可能になり（その結果、毎日オフィスに往復する必要性を減らせます）、離れた場所にいるチームのリモートコラボレーションを支援し、サポート担当者がユーザーのもとへ出向くことなくデバイスを直接サポートできるようになります。
クロスプラットフォームの柔軟性: Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは複数のプラットフォームで利用できるため、デバイスやオペレーティングシステムに関係なく、シームレスに作業して生産性を維持できます。
生産性を高め、中断を減らす: リモートアクセスにより、従業員はどこにいても、生産性を保ちながらシームレスで低遅延の接続で作業できます。これにより、リモート勤務やハイブリッド勤務の従業員の生産性が向上し、煩わしい中断もなくなります。
どこからでもセキュアにアクセス: 優れたリモートアクセスプラットフォームは、エンドツーエンド暗号化、多要素認証（MFA）などの強固なセキュリティ機能を備えています。これにより、外出先で従業員が作業している間も機密データの安全性を確保し、安全なリモートワークを実現するとともに、ITコンプライアンスの維持にも役立ちます。
PCリモートコントロールの前提条件
リモートPCコントロールの設定を準備している場合は、まず満たしておきたい要件がいくつかあります。これらの重要な前提条件により、デバイスとインフラがリモートアクセスに対応できる状態であることを確認できるため、すばやく接続し、どこからでもシームレスに作業できます。
主な前提条件は次のとおりです。
リモートアクセスソフトウェア: これは言うまでもないことかもしれませんが、リモートアクセスの最初の要件は、それを可能にするソフトウェアです。エンドポイント間での作業を開始するには、接続を確立するために、Splashtop などの信頼性が高く安全なリモートアクセスソリューションを両方のデバイスにインストールしておく必要があります。
安定したインターネット接続： リモートアクセスでは、接続されたデバイス同士をつなぐためにインターネット接続が必要です。アクセスが中断されずスムーズに続けられるように、接続先と接続元の両方で安定した接続を確保してください。
対応デバイス: 使用するリモートアクセスツールによっては、これは簡単な場合もあれば難しい場合もあります。リモートPCコントロール向けに設計されたツールの中には、特定のデバイスやオペレーティングシステムでしか動作しないものもありますが、Splashtopのようなソフトウェアは、macOS、Windows、Androidなどを含む複数のデバイスタイプで利用できます。
ホストマシンでの管理者アクセス: ほとんどのエンドポイントでは、セキュリティ上の理由から初期設定でリモートアクセスが許可されていないため、管理者が介入して許可する必要があります。リモートデバイスでリモートアクセスを許可するための管理者権限が設定されていることを確認してください。そうでない場合、接続は失敗します。
5つのステップでPCをリモートコントロールする方法
どこからでも作業する準備ができたら、PC をリモートコントロールするために必要なのは、いくつかの簡単な手順だけです。Splashtop なら、リモートアクセスの設定も、どこからでも接続することも簡単です。以下の手順に沿って進めれば、すぐに利用を開始できます。
Splashtop アカウントを作成し、無料トライアルに登録します。
PC に Splashtop Streamer アプリをSplashtop ダウンロードページからダ�ウンロードし、インストールしてログインします。
接続を許可するには、管理者設定からリモートアクセスを有効化してください。
接続元のデバイスにSplashtopをダウンロードしてください（ダウンロードページからも入手できます）。
ログインし、SplashtopアプリでPCをクリックしてリモート接続を開始します。
これだけで完了です！これでPCをリモートコントロールできるようになり、必要に応じてファイル、専用ツール、アプリケーションにアクセスしながら、どこからでも作業できます。Splashtopは安全でシームレスな暗号化接続を提供するため、サイバーセキュリティのリスクを高めることなく、どこからでも効率的に作業できます。
安全なリモートPCコントロールのベストプラクティス
もちろん、リモートアクセスは慎重に管理する必要があります。組織がリモートアクセスソリューションを導入する際は、アクセスの効率性と安全性の両方を確保するために必要なセキュリティ管理とポリシーを整備する必要があります。そのため、以下のベストプラクティスを念頭に置くことが重要です。
セキュアなリモートPCコントロールのベストプラクティスには、次のようなものがあります。
多要素認証（MFA）: アカウントのセキュリティを維持すること��は、許可されたユーザーのみが自分のアカウントと接続されたデバイスにアクセスできるようにするために重要です。多要素認証は、ログイン前にユーザー確認のための第2の認証要素を要求することで、不正ユーザーのアクセスを防ぐのに役立ちます。
暗号化: エンドツーエンド暗号化は、転送中のデータを安全に保つために不可欠であり、傍受や盗難を防ぎます。たとえば、Splashtop はストリームと接続を保護するためにAES encryptionを使用しており、リモートセッション全体を通してすべての安全性を確保します。
許可されたデバイス: リモートアクセスを設定する際は、許可されたデバイスのリストがあると便利です。これによりセキュリティがさらに強化されるため、盗まれたアカウント資格情報が未知のデバイスへのログインに使われるのを防げます。
セッションのタイムアウト: 従業員がリモートセッションを終了し忘れる可能性は常にあります。このような場合、セッションのタイムアウトによって、一定時間操作がないとリモートセッションが自動的に終了するため、デバイスが無人のまま放置されるのを防ぐのに役立ちます。
セッションログと録画: セッションログは、誰がいつ接続したかを含むリモートアクセスアクティビティをITチームが追跡するのに役立ちます。利用可能で適切な場合、セッション録画は、トレーニング、トラブルシューティング、または監査レビューのための追加記録として役立ちます。ログと録画は、組織のセキュリティ��ポリシーおよびプライバシーポリシーに従って管理する必要があります。
SplashtopでリモートPCコントロールを強化
信頼性が高く、安全なリモートアクセスをお探しなら、Splashtop が最適です。Splashtop は、デバイスやオペレーティングシステムをまたいでシームレスなリモートPCコントロールを実現し、従業員がどこにいても、どのデバイスを使っていても仕事用コンピュータにアクセスできるようにします。
Splashtop は、リモートアクセスを簡単かつ安全に行えるよう設計されています。セットアップも起動も簡単で、わずか数クリックでクロスプラットフォーム互換の有人アクセスと無人アクセスを提供します。その間も、Splashtop はエンドツーエンドの暗号化、セッションログ、アイドルセッションのタイムアウト、多要素認証などにより、リモートセッションの安全性を確保します。
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